CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANNONCE LE DR. ANNE-MARIE IMAFIDON, LAURÉATE DES POWER OF RADIANCE AWARDS 2026

Reconnaissance d'un défenseur mondial de l'autonomisation des filles par le biais de l'éducation STEAM et de la révélation de leur potentiel pour créer un avenir plus radieux.

TOKYO, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté a le plaisir d'annoncer que le Dr Anne-Marie Imafidon, PDG et cofondatrice de Stemettes, est la lauréate des Power of Radiance Awards 2026. Ce prix, qui en est à sa huitième édition, récompense des femmes dont les activités de plaidoyer, le leadership et les réalisations ont fait progresser l'éducation des filles et ouvert des perspectives aux générations futures. Cette initiative reflète l'engagement à long terme de Clé de Peau Beauté en faveur de l'éducation des filles, reconnue comme l'une des forces les plus puissantes pour révéler le potentiel et créer un avenir plus radieux pour les communautés du monde entier.

Dr Anne-Marie Imafidon, Recipient of The Power of Radiance Awards 2026 Dr Anne-Marie Imafidon receiving Clé de Peau Beauté's The Power of Radiance Awards 2026

Mme Imafidon est reconnue dans le monde entier pour son dévouement à la transformation du paysage STEAM pour les filles et les personnes non binaires. Grâce à Stemettes, elle a construit un écosystème inspirant et inclusif qui amène les jeunes esprits dans des environnements STEAM réels, des hackathons pratiques aux académies de certification liées à l'industrie en passant par des cercles de mentorat et des rencontres avec des modèles. Son approche est axée sur la joie, la visibilité et l'appartenance, afin que chaque jeune puisse trouver sa place dans des domaines où les femmes et les personnes non binaires sont sous-représentées. Plus de 70 000[1] jeunes ont participé aux programmes Stemettes dans le monde entier, et nombre d'entre eux citent cette expérience comme un tournant dans leur confiance et leurs aspirations.

« Les filles méritent d'avoir la chance non seulement d'apprendre, mais aussi de diriger », a déclaré le Dr Imafidon. « Lorsqu'on leur donne la possibilité d'être curieuses, créatives et de s'exprimer sans complexe, nous voyons des choses extraordinaires se produire. C'est un privilège de soutenir cette nouvelle génération qui découvre son pouvoir, et je suis reconnaissante à Clé de Peau Beauté d'avoir reconnu l'importance de créer ces opportunités. »

Née à Londres de parents nigérians, Mme Imafidon a fait preuve d'aptitudes scolaires exceptionnelles dès son plus jeune âge, passant son premier GCSE à l'âge de dix ans. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en mathématiques et en informatique à l'université d'Oxford, devenant ainsi l'une des plus jeunes femmes à obtenir cette qualification. Consciente des obstacles auxquels se heurtent les filles et les personnes non binaires dans les domaines techniques, elle a cofondé Stemettes en 2013 pour leur offrir des expériences STEAM pratiques, un mentorat et une communauté de soutien. Aujourd'hui, elle est l'une des principales voix à faire évoluer le discours sur les personnes qui ont leur place dans le programme STEAM : candide, tourné vers l'avenir et désireux d'encourager les jeunes à imaginer un avenir au-delà des frontières traditionnelles.

Le travail du Dr Imafidon reflète la philosophie des Power of Radiance Awards : l'éducation est la clé qui permet à chaque fille de révéler son rayonnement intérieur et de façonner un meilleur avenir pour elle-même et pour sa communauté.

« Les Power of Radiance Awards récompensent les femmes qui ouvrent la voie aux autres en contribuant à l'autonomisation des filles dans les domaines STEAM, et le Dr Anne-Marie Imafidon est un exemple exceptionnel de cet esprit », a déclaré Naomi Kawanishi, présidente mondiale de la marque Clé de Peau Beauté. « Son travail avec Stemettes modifie ce que les jeunes considèrent comme possible pour eux-mêmes. Son assurance, sa clarté et son engagement nous incitent à continuer à soutenir le potentiel illimité de chaque fille. Nous sommes vraiment honorés de reconnaître son impact et de soutenir ses efforts continus pour créer un avenir plus radieux pour tous. »

Les Power of Radiance Awards s'inscrivent dans le cadre de l'engagement mondial de Clé de Peau Beauté en faveur de l'éducation en tant que force de transformation. Au cœur de cette mission se trouve The Serum, le produit emblématique de première étape de la marque, conçu pour réveiller la Skin Intelligence – la capacité innée de la peau à distinguer les stimuli positifs des stimuli négatifs – tout en activant la source de la vitalité et de l'éclat.

Convaincue qu'un changement majeur commence par un premier pas, Clé de Peau Beauté a associé The Serum à cette initiative et s'est engagée à reverser une partie de ses ventes pour soutenir sa mission.

Chaque année, le prix récompense une femme inspirante dont le travail a eu un impact significatif et mesurable sur les filles par le biais de l'éducation, du mentorat et de l'autonomisation des communautés. Le Dr Imafidon rejoint les anciens lauréats dont le leadership continue de renforcer les voies d'accès pour les filles dans le monde entier.

Grâce à l'édition 2026 de la cérémonie, Clé de Peau Beauté soutiendra le Dr Imafidon et Stemettes dans l'expansion des programmes qui offrent aux jeunes, l'accès à des opportunités d'apprentissage STEAM enrichissantes, des ateliers expérientiels et un mentorat guidé, favorisant la curiosité, la confiance et la résilience qui ouvrent la voie à un avenir radieux.

Anne-Marie Imafidon

Anne-Marie Imafidon MBE est une informaticienne, une mathématicienne et une entrepreneuse sociale d'avant-garde. Elle est PDG et cofondatrice de Stemettes, une initiative sociale primée qui vise à inspirer et à soutenir les filles et les personnes non binaires dans le domaine de la science et de la technologie. Reconnue mondialement pour sa défense de la diversité et de l'accès équitable aux opportunités, elle est souvent conférencière, auteure et conseillère auprès de grandes organisations. Connue pour son point de vue audacieux et énergisant, Mme Imafidon encourage les jeunes filles à poursuivre leur avenir au-delà des frontières traditionnelles et à exploiter leur potentiel avec confiance. Elle a été nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) pour les services rendus aux jeunes femmes et aux secteurs STEAM.

À propos de Stemettes

Fondée en 2013, Stemettes est une entreprise sociale basée au Royaume-Uni qui offre aux filles et aux personnes non binaires, un accès gratuit et expérimental à STEAM par le biais d'académies, de mentorat, d'ateliers et d'événements. Avec pour mission de veiller à ce que les jeunes puissent se voir dans des rôles STEAM, Stemettes combine l'apprentissage pratique avec des modèles de soutien et des possibilités d'entrer en contact avec l'industrie. L'organisation a touché plus de 70 000[1] jeunes à ce jour.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de soins et de maquillage de luxe de Shiseido Co. a été fondée en 1982 comme l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie « la clé de la beauté de la peau ». Guidée par une sensibilité et une intelligence esthétiques japonaises exquises, la marque associe la science de pointe à la modernité et à l'enchantement. Disponible dans 27 pays et régions du monde, la mission de Clé de Peau Beauté est de libérer le pouvoir de l'éclat en chaque femme.

