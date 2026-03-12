CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CÔNG BỐ TIẾN SĨ ANNE-MARIE IMAFIDON LÀ NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG POWER OF RADIANCE 2026

Ghi nhận một nhà hoạt động toàn cầu trong việc trao quyền cho trẻ em gái thông qua giáo dục STEAM và khơi mở tiềm năng để kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn.

TOKYO, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté trân trọng công bố Tiến sĩ Anne-Marie Imafidon, Giám đốc điều hành kiêm Đồng sáng lập Stemettes, là người nhận Giải thưởng Power of Radiance 2026. Bước sang năm thứ tám, Giải thưởng này vinh danh những phụ nữ có nỗ lực vận động, năng lực lãnh đạo và thành tựu trong việc thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái, đồng thời mở ra cơ hội cho các thế hệ tương lai. Sáng kiến này phản ánh cam kết dài hạn của Clé de Peau Beauté trong việc hỗ trợ giáo dục cho trẻ em gái, công nhận đây là một trong những động lực mạnh mẽ nhất để khai mở tiềm năng và kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho các cộng đồng trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Anne-Marie Imafidon, người nhận Giải thưởng Power of Radiance 2026 Tiến sĩ Anne-Marie Imafidon, nhận Giải thưởng Power of Radiance 2026 do Clé de Peau Beauté trao tặng

Tiến sĩ Imafidon được ghi nhận trên toàn cầu vì những cống hiến của bà trong việc chuyển đổi bức tranh giáo dục STEAM dành cho trẻ em gái và người phi nhị nguyên giới. Thông qua Stemettes, bà đã xây dựng một hệ sinh thái truyền cảm hứng và mang tính bao trùm, đưa các bạn trẻ tiếp cận với môi trường STEAM thực tiễn, từ các hackathon (cuộc thi sáng tạo công nghệ trong thời gian ngắn) mang tính thực hành và các học viện chứng chỉ liên kết với ngành công nghiệp đến các vòng cố vấn và chương trình gặp gỡ hình mẫu thành công. Cách tiếp cận của bà đặt trọng tâm vào niềm vui, sự hiện diện và cảm giác thuộc về, nhằm bảo đảm rằng mỗi bạn trẻ đều có thể nhìn thấy vị trí của chính mình trong những lĩnh vực mà phụ nữ và người phi nhị nguyên giới vẫn còn chưa được đại diện đầy đủ. Hơn 70.000[1] bạn trẻ đã tham gia các chương trình của Stemettes trên toàn thế giới, với nhiều người coi trải nghiệm này là bước ngoặt quan trọng trong sự tự tin và khát vọng của họ.

"Trẻ em gái xứng đáng có cơ hội không chỉ được học tập, mà còn để lãnh đạo", Tiến sĩ Imafidon chia sẻ. Khi các em được trao không gian để tò mò, sáng tạo và là chính mình một cách trọn vẹn, chúng ta sẽ thấy những điều phi thường xảy ra. Thật là một vinh dự khi được hỗ trợ thế hệ trẻ này trên hành trình khám phá sức mạnh của chính họ, và tôi vô cùng biết ơn Clé de Peau Beauté vì đã ghi nhận tầm quan trọng của việc tạo ra những cơ hội như vậy".

Sinh ra tại London trong một gia đình có cha mẹ là người Nigeria, Tiến sĩ Imafidon sớm bộc lộ năng lực học thuật vượt trội khi vượt qua các kỳ thi GCSE đầu tiên từ năm 10 tuổi. Bà tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Toán học và Khoa học Máy tính tại Đại học Oxford, trở thành một trong những phụ nữ trẻ nhất từng đạt được bằng cấp này. Nhận thấy những rào cản mà trẻ em gái và người phi nhị nguyên giới phải đối mặt trong các lĩnh vực kỹ thuật, bà đồng sáng lập Stemettes vào năm 2013 nhằm cung cấp cho họ các trải nghiệm STEAM thực hành, chương trình cố vấn và một cộng đồng hỗ trợ. Ngày nay, bà là tiếng nói hàng đầu trong việc tái định hình câu chuyện ai thuộc về STEAM: thẳng thắn, hướng tới tương lai và cam kết khuyến khích giới trẻ hình dung về tương lai vượt ra ngoài các ranh giới truyền thống.

Những nỗ lực của Tiến sĩ Imafidon phản ánh triết lý của Giải thưởng Power of Radiance: giáo dục chính là chìa khóa để khơi mở vẻ đẹp rạng ngời bên trong của mỗi trẻ em gái, giúp các em định hình một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và cộng đồng.

"Giải thưởng Power of Radiance tôn vinh những người phụ nữ thắp sáng con đường cho người khác thông qua những đóng góp trong việc trao quyền cho trẻ em gái trong các lĩnh vực STEAM, và Tiến sĩ Anne-Marie Imafidon là một minh chứng xuất sắc cho tinh thần này", Naomi Kawanishi, Chủ tịch Thương hiệu Toàn cầu của Clé de Peau Beauté chia sẻ. Những gì bà thực hiện cùng Stemettes đang tái định hình cách giới trẻ nhìn nhận về những điều họ có thể đạt được. Sự tự tin, minh bạch và cam kết của bà truyền cảm hứng để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ tiềm năng vô hạn trong mỗi trẻ em gái. Chúng tôi thực sự vinh dự khi được ghi nhận những tác động tích cực của bà và đồng hành cùng các nỗ lực không ngừng của bà nhằm kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả".

Giải thưởng Power of Radiance là một phần trong cam kết toàn cầu của Clé de Peau Beauté nhằm đề cao giáo dục như một lực lượng mang tính chuyển đổi. Trung tâm của sứ mệnh này là The Serum, sản phẩm bước đầu tiên mang tính biểu tượng của thương hiệu, được thiết kế để đánh thức Skin Intelligence – khả năng tự nhiên của làn da trong việc phân biệt các tác động tích cực và tiêu cực – đồng thời kích hoạt nguồn năng lượng sống và sự rạng rỡ.

Phản ánh niềm tin rằng những thay đổi ý nghĩa bắt đầu từ bước đầu tiên, Clé de Peau Beauté đã chỉ định The Serum cho sáng kiến này và cam kết trích một phần doanh số bán hàng để tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh.

Mỗi năm, Giải thưởng vinh danh một người phụ nữ truyền cảm hứng, có những đóng góp tạo ra tác động thiết thực và đo lường được đối với trẻ em gái thông qua giáo dục, cố vấn và trao quyền cho cộng đồng. Tiến sĩ Imafidon gia nhập hàng ngũ những người nhận giải trước đây, những người mà khả năng lãnh đạo của họ tiếp tục củng cố con đường phát triển cho trẻ em gái trên khắp thế giới.

Thông qua Giải thưởng 2026, Clé de Peau Beauté sẽ hỗ trợ Tiến sĩ Imafidon và Stemettes mở rộng các chương trình mang đến cho giới trẻ cơ hội tiếp cận học tập STEAM phong phú, các hội thảo trải nghiệm và hoạt động cố vấn có định hướng, nuôi dưỡng sự tò mò, tự tin và bản lĩnh, mở đường cho một tương lai tươi sáng.

Giới thiệu về Tiến sĩ Anne-Marie Imafidon

Tiến sĩ Anne-Marie Imafidon MBE là nhà khoa học máy tính, nhà toán học và doanh nhân xã hội tiên phong. Bà là Giám đốc điều hành kiêm Đồng sáng lập Stemettes, sáng kiến xã hội từng đoạt giải thưởng, chuyên truyền cảm hứng và hỗ trợ trẻ em gái cũng như người phi nhị nguyên giới trong lĩnh vực STEAM. Được công nhận trên toàn cầu nhờ những đóng góp cho đa dạng và công bằng trong tiếp cận cơ hội, bà là diễn giả chính, tác giả và cố vấn thường xuyên cho nhiều tổ chức lớn. Được biết đến với quan điểm táo bạo, tràn đầy năng lượng, Tiến sĩ Imafidon khuyến khích trẻ em gái theo đuổi tương lai vượt ra ngoài ranh giới truyền thống và tự tin đón nhận tiềm năng của bản thân. Bà được trao danh hiệu Thành viên Huân chương Đế quốc Anh (MBE) vì những đóng góp cho phụ nữ trẻ và lĩnh vực STEAM.

Giới thiệu về Stemettes

Được thành lập năm 2013, Stemettes là doanh nghiệp xã hội có trụ sở tại Vương quốc Anh, cung cấp cho trẻ em gái và người phi nhị nguyên giới cơ hội tiếp cận STEAM miễn phí thông qua các học viện, chương trình cố vấn, hội thảo và các sự kiện. Với sứ mệnh đảm bảo họ có thể tìm thấy hình ảnh của chính mình trong các vai trò STEAM, Stemettes kết hợp học tập thực hành với các hình mẫu truyền cảm hứng và cơ hội kết nối với ngành. Tính đến nay, tổ chức đã tiếp cận hơn 70.000[1] bạn trẻ.

Giới thiệu về Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, thương hiệu chăm sóc da và trang điểm cao cấp toàn cầu Shiseido Co., Ltd., được thành lập năm 1982 như sự kết tinh đỉnh cao của sự thanh lịch và khoa học. Tên gọi Clé de Peau Beauté có nghĩa là "chìa khóa của vẻ đẹp làn da". Được dẫn dắt bởi trí tuệ và cảm quan thẩm mỹ Nhật Bản tinh tế, thương hiệu kết hợp khoa học tiên tiến với tính hiện đại và sự mê hoặc. Hiện diện tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, sứ mệnh của Clé de Peau Beauté là khơi mở sức mạnh của sự rạng rỡ bên trong mỗi người phụ nữ.

