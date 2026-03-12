CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANUNCIA QUE LA DRA. ANNE-MARIE IMAFIDON ES LA GANADORA DE LOS POWER OF RADIANCE 2026

Reconocemos a una defensora mundial que empodera a las niñas mediante la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM) y libera su potencial para crear un futuro más radiante.

TOKIO, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté se complace en anunciar que la Dra. Anne-Marie Imafidon, directora ejecutiva y cofundadora de Stemettes, es la destinataria de los Power of Radiance Awards 2026. Ahora en su octavo año, el premio reconoce a las mujeres cuya defensa, liderazgo y logros han impulsado la educación de las niñas y han generado oportunidades para las generaciones futuras. Esta iniciativa refleja el compromiso a largo plazo de Clé de Peau Beauté de apoyar la educación de las niñas, y la reconoce como una de las fuerzas más poderosas para liberar el potencial y crear un futuro más radiante para las comunidades de todo el mundo.

Dra. Anne-Marie Imafidon, ganadora de los Power of Radiance Awards 2026 La Dra. Anne-Marie Imafidon recibe el premio Power of Radiance 2026 de Clé de Peau Beauté

La Dra. Imafidon es reconocida a nivel mundial por su dedicación a transformar el panorama STEAM para niñas y personas no binarias. Mediante Stemettes, Ia Dra. Imafidon ha construido un ecosistema inspirador e inclusivo que lleva a las mentes jóvenes a entornos STEAM del mundo real, desde hackatones prácticos y academias de certificación vinculadas al sector hasta círculos de mentoría y encuentros con modelos a seguir. Su enfoque se centra en la alegría, la visibilidad y la pertenencia y garantiza que cada joven pueda ver un lugar para sí mismo en campos donde las mujeres y las personas no binarias siguen estando subrepresentadas. Más de 70.000[1] jóvenes de todo el mundo han participado en los programas de Stemettes y muchos han citado la experiencia como un punto de inflexión en su confianza y sus aspiraciones.

"Las niñas merecen la oportunidad no solo de aprender, sino de liderar", afirmó la Dra. Imafidon. "Cuando se les da el espacio para ser curiosas, creativas y auténticas sin pedir disculpas, vemos que suceden cosas extraordinarias. Es un privilegio apoyar a esta próxima generación mientras descubren su poder y agradezco a Clé de Peau Beauté por reconocer la importancia de generar estas oportunidades".

La Dra. Imafidon nació en Londres de padres nigerianos y demostró una capacidad académica excepcional desde temprana edad, al aprobar su primer Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) a los diez años. Continuó sus estudios hasta obtener una maestría en matemáticas y ciencias de la computación en la Universidad de Oxford, convirtiéndose en una de las mujeres más jóvenes en obtener tal calificación. Al reconocer las barreras que enfrentan las niñas y las personas no binarias en los campos técnicos, cofundó Stemettes en 2013 para brindarles experiencias prácticas de STEAM, mentorías y una comunidad de apoyo. En la actualidad, es una voz líder que está cambiando la narrativa sobre quién pertenece al campo STEAM: sincera, con visión de futuro y comprometida a alentar a los jóvenes a imaginar futuros más allá de los límites tradicionales.

El trabajo de la Dra. Imafidon refleja la filosofía de los premios Power of Radiance Awards: que la educación es la clave para liberar el interior radiante de cada niña, que le permita forjar un futuro más brillante para ella y su comunidad.

"Los Power of Radiance Awards rinden homenaje a las mujeres que iluminan el camino para otros mediante sus contribuciones al empoderamiento de las niñas en los campos STEAM, y la Dra. Anne-Marie Imafidon es un ejemplo excepcional de este espíritu", declaró Naomi Kawanishi, presidente global de Marca de Clé de Peau Beauté. "Su trabajo con Stemettes está cambiando lo que los jóvenes ven como posible para sí mismos. Su confianza, su claridad y su compromiso nos inspiran a seguir apoyando el potencial ilimitado que hay dentro de cada niña. Nos sentimos verdaderamente honrados de reconocer su impacto y apoyar sus continuos esfuerzos para crear un futuro más radiante para todos".

El premio Power of Radiance de Clé de Peau Beauté es parte de su compromiso mundial de defender la educación como una fuerza transformadora. The Serum es fundamental para esta misión, producto icónico de primer paso de la marca, diseñado para despertar la inteligencia de la piel (la capacidad innata de la piel para distinguir entre estímulos positivos y negativos) a la vez que activa la fuente de vitalidad y luminosidad.

Reflejando la creencia de que un cambio importante comienza con un primer paso, Clé de Peau Beauté ha designado a The Serum para esta iniciativa y ha comprometido una parte de sus ventas para promover su misión.

Cada año, el premio distingue a una mujer inspiradora cuyo trabajo ha creado un impacto considerable y medible para las niñas mediante la educación, la mentoría y el empoderamiento comunitario. La Dra. Imafidon se une a los beneficiarios anteriores cuyo liderazgo continúa fortaleciendo los caminos para las niñas de todo el mundo.

Mediante el premio 2026, Clé de Peau Beauté apoyará a la Dra. Imafidon y a Stemettes en la ampliación de programas que ofrecen a los jóvenes acceso a oportunidades de aprendizaje STEAM enriquecedoras, talleres prácticos y mentorías guiadas, lo que promueve la curiosidad, la confianza y la resiliencia que allanan el camino hacia un futuro radiante.

Acerca de la Dra. Anne-Marie Imafidon

La Dra. Anne-Marie Imafidon, Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) es una científica informática, matemática y emprendedora social pionera. Es la directora ejecutiva y cofundadora de Stemettes, iniciativa social premiada dedicada a inspirar y apoyar a niñas y personas no binarias en STEAM. Reconocida mundialmente por defender la diversidad y el acceso equitativo a las oportunidades, la Dra. es una frecuente oradora principal, autora y asesora de importantes organizaciones. La Dra. Imafidon es conocida por su perspectiva audaz y dinámica y alienta a las niñas a buscar un futuro más allá de los límites tradicionales y a abrazar su potencial con confianza. Fue designada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus servicios a las mujeres jóvenes y a los sectores STEAM.

Acerca de Stemettes

Fundada en 2013, Stemettes es una empresa social con sede en el Reino Unido que ofrece a niñas y personas no binarias acceso gratuito y experiencial a STEAM mediante academias, mentorías, talleres y eventos. Con la misión de garantizar que puedan verse a sí mismas en roles STEAM, Stemettes combina el aprendizaje práctico con modelos a seguir de apoyo y oportunidades para conectarse con la industria. La organización ha llegado a más de 70.000[1] jóvenes hasta la fecha.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marca mundial de lujo de Shiseido Co Ltd, se fundó en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté es "la clave de la belleza de la piel". Guiada por una exquisita sensibilidad e inteligencia estética japonesa, la marca combina ciencia de vanguardia con modernidad y encanto. Clé de Peau Beauté está disponible en 27 países y regiones de todo el mundo y su misión es liberar el poder radiante (power of radiance) en cada mujer.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/powerofradiance-2026.html

Instagram oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

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FUENTE Clé de Peau Beauté