Clé De Peau Beauté ogłasza dr Anne-Marie Imafidon laureatką nagrody Power Of Radiance 2026

Docenienie globalnej orędowniczki, która poprzez edukację w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (Science, Technology, Engineering, Art, Math, STEAM) wzmacnia pozycję dziewcząt i uwalnia ich potencjał, aby stworzyć bardziej promienną przyszłość.

TOKIO, 12 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté ma przyjemność ogłosić, że laureatką nagrody Power of Radiance 2026 została dr Anne-Marie Imafidon, dyrektor generalna i współzałożycielka Stemettes. Nagroda, przyznawana już po raz ósmy, jest wyrazem uznania dla kobiet, których zaangażowanie, przywództwo i osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju edukacji dziewcząt i otworzyły możliwości dla przyszłych pokoleń. Inicjatywa ta odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie Clé de Peau Beauté we wspieranie edukacji dziewcząt, uznając ją za jedną z najsilniejszych sił pozwalających uwolnić potencjał i stworzyć bardziej pozytywną przyszłość dla społeczności na całym świecie.

Dr Imafidon jest znana na całym świecie ze swojej działalności na rzecz zmiany sytuacji dziewcząt i osób niebinarnych w obszarze STEAM. Dzięki Stemettes stworzyła inspirujący i integracyjny ekosystem, który wprowadza młode umysły w rzeczywiste środowisko STEAM, od praktycznych hackathonów i akademii certyfikacyjnych powiązanych z branżą po kręgi mentorskie i spotkania z osobami będącymi wzorem do naśladowania. Jej podejście koncentruje się na radości, widoczności i przynależności, zapewniając każdej młodej osobie możliwość odnalezienia swojego miejsca w dziedzinach, w których kobiety i osoby niebinarne są nadal niedostatecznie reprezentowane. Ponad 70 000[1] młodych ludzi wzięło udział w programach Stemettes na całym świecie, a wielu z nich uznaje to doświadczenie za punkt zwrotny w zakresie swojej pewności siebie i aspiracji.

„Dziewczęta zasługują nie tylko na możliwość nauki, ale także na możliwość przywództwa" - powiedziała dr Imafidon. - Kiedy daje się im przestrzeń do bycia ciekawskimi, kreatywnymi i bezkompromisowo sobą, widzimy, jak dzieją się niezwykłe rzeczy. To przywilej wspierać to nowe pokolenie w odkrywaniu jego potencjału i jestem wdzięczna Clé de Peau Beauté za dostrzeżenie znaczenia tworzenia takich możliwości".

Urodzona w Londynie w rodzinie nigeryjskich imigrantów, dr Imafidon od najmłodszych lat wykazywała się wyjątkowymi zdolnościami intelektualnymi. Pierwsze egzaminy GCSE zdała w wieku dziesięciu lat. Następnie uzyskała tytuł magistra matematyki i informatyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, stając się jedną z najmłodszych kobiet w historii, które uzyskały ten tytuł. Dostrzegając bariery, z jakimi borykają się dziewczęta i osoby niebinarne w dziedzinach technicznych, w 2013 roku współzałożyła organizację Stemettes, aby zapewnić im praktyczne doświadczenia w zakresie STEAM, mentoring i wsparcie społeczności. Dziś jest czołową postacią zmieniającą narrację na temat przynależności do STEAM: szczera, myśląca przyszłościowo i zaangażowana w zachęcanie młodych ludzi do wyobrażania sobie przyszłości wykraczającej poza tradycyjne granice.

Działalność dr Imafidon odzwierciedla filozofię nagrody Power of Radiance, zgodnie z którą edukacja jest kluczem do uwolnienia wewnętrznego blasku każdej dziewczyny, umożliwiając jej kształtowanie lepszej przyszłości dla siebie i swojej społeczności.

„Nagrody Power of Radiance honorują kobiety, które wskazują drogę innym poprzez swój wkład we wzmacnianie pozycji dziewcząt w dziedzinach STEAM, a dr Anne-Marie Imafidon jest wyjątkowym przykładem takiej postawy" - powiedziała Naomi Kawanishi, globalna prezes marki Clé de Peau Beauté. - Jej działania w ramach Stemettes zmieniają postrzeganie możliwości przez młodych ludzi. Jej pewność siebie, zdecydowanie i zaangażowanie inspirują nas do dalszego wspierania nieograniczonego potencjału każdej dziewczyny. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, mogąc docenić jej wpływ i wspierać jej nieustanne wysiłki na rzecz stworzenia bardziej promiennej przyszłości dla wszystkich".

Nagrody Power of Radiance są częścią globalnego zaangażowania marki Clé de Peau Beauté w promowanie edukacji jako siły napędowej zmian. Centralnym elementem tej misji jest serum, kultowy produkt marki, który stanowi pierwszy krok w pielęgnacji skóry. Został on stworzony, aby pobudzić inteligencję skóry - jej naturalną zdolność do rozróżniania pozytywnych i negatywnych bodźców - jednocześnie aktywując źródło witalności i blasku.

Odzwierciedlając przekonanie, że znacząca zmiana zaczyna się wraz z pierwszym krokiem, marca Clé de Peau Beauté wybrała serum jako produkt wspierający tę inicjatywę i przeznaczyła część jego sprzedaży na realizację swojej misji.

Każdego roku nagroda honoruje kobietę, którą inspiruje i której działalność ma znaczący i wymierny wpływ na dziewczęta poprzez edukację, mentoring i wzmacnianie społeczności. Dr Imafidon dołącza do grona poprzednich laureatek, których przywództwo nadal wzmacnia ścieżki rozwoju dziewcząt na całym świecie.

W ramach nagrody przyznawanej w 2026 r. firma Clé de Peau Beauté wesprze dr Imafidon i organizację Stemettes w rozszerzaniu programów, które oferują młodym ludziom dostęp do bogatych możliwości nauki w obszarze STEAM, warsztatów opartych na doświadczeniu oraz mentoringu z przewodnikiem, rozwijając ciekawość, pewność siebie i odporność, które torują drogę do świetlanej przyszłości.

Dr Anne-Marie Imafidon

Dr Anne-Marie Imafidon MBE jest pionierką w dziedzinie informatyki, matematyki i przedsiębiorczości społecznej. Jest dyrektorem generalnym i współzałożycielką Stemettes, wielokrotnie nagradzanej inicjatywy społecznej, której celem jest inspirowanie i wspieranie dziewcząt oraz osób niebinarnych w obszarze STEAM. Uznana na całym świecie za promowanie różnorodności i równego dostępu do możliwości, jest częstym prelegentem, autorką i doradcą dużych organizacji. Znana ze swojej odważnej, energetyzującej wizji, dr Imafidon zachęca dziewczęta do tego, aby wykraczały poza tradycyjne granice i z pewnością siebie wykorzystywały swój potencjał. Została odznaczona tytułem członka Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE) za zasługi dla młodych kobiet i obszarów STEAM.

Stemettes

Stemettes to założone w 2013 roku brytyjskie przedsiębiorstwo społeczne, które oferuje dziewczętom i osobom niebinarnym bezpłatny, praktyczny dostęp do STEAM poprzez akademie, mentoring, warsztaty i wydarzenia. Mając na celu zapewnienie im możliwości identyfikacji się z rolami STEAM, Stemettes łączy praktyczną naukę z wspierającymi wzorcami do naśladowania i możliwościami nawiązania kontaktów z branżą. Do tej pory organizacja dotarła do ponad 70 000[1] młodych ludzi.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globalna marka luksusowych kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu należąca do Shiseido Co., Ltd., została założona w 1982 roku jako kwintesencja elegancji i nauki. Clé de Peau Beauté oznacza „klucz do piękna skóry". Kierując się wyrafinowaną japońską wrażliwością estetyczną i inteligencją, marka łączy najnowocześniejsze osiągnięcia nauki z nowoczesnością i urokiem. Produkty Clé de Peau Beauté dostępne są w 27 krajach i regionach na całym świecie. Misją marki jest uwolnienie blasku każdej kobiety.

