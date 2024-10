CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANUNCIA SACHIKO NAKAJIMA COMO GANHADORA DO POWER OF RADIANCE AWARDS 2025

Uma homenagem ao fundador e CEO da steAm, Inc., pianista de jazz, matemático e produtor do projeto temático da Expo 2025, que fará uma parceria com a Clé de Peau Beauté para inspirar a próxima geração de meninas por meio da ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática (STEAM - Science, Technology, Engineering, Art, and Math).

TOKYO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Clé de Peau Beauté, marca de maquiagem e cuidados com a pele de luxo, tem a honra de anunciar Sachiko Nakajima como a ganhadora do Power of Radiance Awards 2025 por seu trabalho incansável na promoção da educação em STEAM. A Sra. Nakajima deixou sua marca em STEAM como a primeira mulher japonesa a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática quando cursava o ensino médio. Pianista de jazz, ela também está à frente da Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses - um grupo de músicos que dá vida à STEAM usando os cinco sentidos. Em 2017, suas experiências com a STEAM a levaram a fundar a steAm, Inc., uma organização dedicada a oferecer educação em STEAM e a liberar o potencial criativo de todos.

O Power of Radiance Awards, que acontece todos os anos, reconhece e celebra as mulheres que promovem a educação de meninas em suas comunidades. O prêmio foi criado em 2019 e se baseia na filosofia da Clé de Peau Beauté de que o segredo para um mundo melhor está em conhecer o potencial das meninas, especialmente por meio da educação em STEAM.

O trabalho da Sra. Nakajima incorpora essa filosofia e está perfeitamente alinhado com a missão da Clé de Peau Beauté de capacitar as meninas por meio da educação e, em última análise, eliminar a persistente lacuna de gênero em ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, promovendo um futuro melhor para todos. O Global Gender Gap Report 2024 do Fórum Econômico Mundial classifica o Japão em 118º lugar entre 146 países quanto à igualdade de gênero, destacando disparidades significativas em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)[1]. Apesar de o Japão ser uma das maiores economias do mundo e do excelente desempenho das meninas japonesas em matemática e ciências em todo o mundo[2], apenas 16% dos graduados em STEM no Japão são do sexo feminino[3]. Os esforços da Sra. Nakajima visam solucionar essa disparidade por meio do desmantelamento das barreiras que tradicionalmente impedem que mulheres e meninas busquem educação e carreiras em STEM.

Com o Power of Radiance Awards, a Clé de Peau Beauté pretende criar uma comunidade global de mulheres que liderem a mudança positiva. A Sra. Nakajima conheceu Reshma Saujani, ganhadora do Prêmio Power of Radiance 2024 e fundadora da Girls Who Code e da Moms First, em um evento realizado pela Clé de Peau Beauté em comemoração ao Dia Internacional da Menina em Nova York. Durante o evento, a Sra. Saujani e outros defensores da igualdade de gênero trocaram ideias sobre como as mulheres podem se apoiar mutuamente para capacitar a próxima geração de meninas em STEAM. Como ganhadora do prêmio Power of Radiance 2025, a Sra. Nakajima dará continuidade ao trabalho e ao legado dos premiados que a antecederam, incluindo a Sra. Saujani, trazendo essas perspectivas globais para seu trabalho no Japão.

Como ganhadora do Power of Radiance Awards 2025, a Sra. Nakajima receberá um financiamento que reforçará seu trabalho e ampliará o impacto de suas ações e de sua missão de inspirar meninas e mulheres a se interessarem pelas áreas da STEAM.

Esse trabalho inclui seu envolvimento com a The Asia Foundation, onde ela participa do projeto "STEM ConnectHER". Essa iniciativa pretende criar uma rede regional de mulheres nas áreas de STEM em toda a região da Ásia-Pacífico, oferecendo orientação e apoio a estudantes universitárias e profissionais. Além disso, a Sra. Nakajima está muito envolvida com o "Suri-Joshi", um programa que organiza workshops e cria conteúdo on-line para incentivar meninas e suas mães a descobrir os prazeres da matemática. A iniciativa visa destruir estereótipos e tornar a matemática mais acessível e agradável para mulheres jovens, especialmente em regiões onde há poucos modelos femininos nas áreas de STEM.

A Sra. Nakajima também está participando de atividades na Expo 2025, onde trabalha como produtora de projetos temáticos para o Playground of Life: Jellyfish Pavilion (Playground da vida: Pavilhão das águas-vivas) Com base em sua experiência multidisciplinar e forte crença no poder do envolvimento do indivíduo para promover mudanças, ela criará um espaço de colaboração e inclusão onde as pessoas poderão juntas experimentar a diversão e a alegria da vida por meio de aprendizado, arte e muito mais.

"É uma honra receber o Prêmio Power of Radiance da Clé de Peau Beauté, que tem sido fundamental para o fortalecimento da próxima geração de meninas e para enfrentar a disparidade de gênero na educação STEAM em todo o mundo. As carreiras e a educação nesses campos são dominadas pelos homens, mas o gênero não tem relação com a criatividade e a inovação. Com os prêmios, espero trabalhar com a Clé de Peau Beauté para mudar a concepção de que STEAM não é para meninas e mulheres. Acredito que a igualdade de gênero e todas as formas de inclusão em STEAM não são apenas benéficas, mas vitais para uma sociedade avançada", disse a Sra. Nakajima.

"Desde 2019, o Power of Radiance Awards tem sido um elemento central de nosso compromisso filantrópico, homenageando mulheres que lideram mudanças positivas em todo o mundo através da educação. É um prazer aprofundar nossa dedicação à igualdade de gênero e ao fortalecimento das meninas no próximo ano por meio de nossa colaboração com a Sra. Nakajima e a steAm, Inc.", disse Mizuki Hashimoto, Diretora de Marca da Clé de Peau Beauté.

A Clé de Peau Beauté acredita que toda pessoa tem potencial para explorar seu brilho interior e realizar mudanças positivas. É por isso que a marca selecionou um de seus produtos de tratamento inicial mais icônicos , o The Serum, e se comprometeu a destinar uma parte de suas vendas para essa missão. Com o Power of Radiance Awards, a Clé de Peau Beauté se esforça para capacitar meninas e mulheres a criar um futuro mais brilhante para elas e suas comunidades.

Sobre Sachiko Nakajima

Sachiko Nakajima é musicista, matemática, educadora em STEAM e artista de mídia. Ela é fundadora e CEO da steAm, Inc., diretora representante da steAm BAND Association e produtora de projetos temáticos na Expo 2025, Osaka, Kansai, Japão (Pavilhão de Assinatura "Playground of Life: Jellyfish Pavilion"). Muito envolvida em música, matemática, educação STEAM e arte de mídia no Japão e no exterior, ela acredita que todo mundo tem potencial criativo, independentemente de sua formação, gênero ou idade. Ela enxerga a educação STEAM lúdica como algo capaz de ajudar as pessoas a superar desafios sociais e pessoais, estimulando seus interesses e criatividade únicos para moldar a sociedade do futuro. No Japão, a Sra. Nakajima foi nomeada Embaixadora das Meninas STEM para o Gabinete do Governo; ela também atuou como membro de vários comitês dos Ministérios da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia (MEXT) e de vários governos regionais; e foi bolsista Fulbright na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York. Particularmente, ela tem a honra de ser a primeira mulher japonesa a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Ela também é mãe de uma jovem de 18 anos.

Sobre a Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, a marca de luxo global da Shiseido Co Ltd, foi fundada em 1982 como a expressão máxima da elegância e da ciência. Clé de Peau Beauté significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é revelar o poder da luminosidade, aproveitando as tecnologias de maquiagem e os cuidados avançados com a pele provenientes de todo o mundo. Sempre guiada por uma sensibilidade e inteligência estéticas requintadas, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, encantamento e dinamismo para despontar como líder do setor no que se refere a proporcionar um brilho tão notável que emana de dentro para fora. Disponível em 26 países e regiões do mundo.

