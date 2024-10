CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OZNAMUJE, ŽE SACHIKO NAKAJIMOVÁ JE NOSITEĽKOU OCENENIA POWER OF RADIANCE PRE ROK 2025

Pocta zakladateľke a generálnej riaditeľke spoločnosti steAm, Inc., jazzovej klaviristke, matematičke a producentke tematických projektov na výstave Expo 2025, ktorá bude partnerkou Clé de Peau Beauté, aby inšpirovala ďalšiu generáciu dievčat prostredníctvom vedy, technológie, inžinierstva, umenia a matematiky (Science, Technology, Engineering, Art and Math – STEAM).

TOKYO, 11. októbra 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, luxusná značka starostlivosti o pleť a mejkapu, má tú česť oznámiť, že nositeľkou ceny Power of Radiance pre rok 2025 je Sachiko Nakajimová za svoje neúnavné úsilie pri napredovaní vzdelávania v oblasti STEAM. Pani Nakajimová sa prvýkrát presadila v oblasti STEAM ako prvá Japonka, ktorá vyhrala zlatú medailu na Medzinárodnej matematickej olympiáde počas strednej školy. Ako jazzová klaviristka vedie aj skupinu Kurage Band Vida: Koncert piatich zmyslov – skupinu hudobníkov, ktorí prinášajú STEAM do života prostredníctvom piatich zmyslov. Jej skúsenosti v oblasti STEAM ju viedli v roku 2017 k založeniu spoločnosti SteAm, Inc., organizácie venujúcej sa poskytovaniu vzdelávania v oblasti STEAM a odblokovaniu tvorivého potenciálu pre každého.

Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Sachiko Nakajima receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2025

Každoročným udeľovaním cien Power of Radiance sa oceňujú a oslavujú ženy, ktoré sa zasadzujú za vzdelávanie dievčat vo svojich komunitách. Ceny boli založené v roku 2019 a vychádzajú z presvedčenia Clé de Peau Beauté, že kľúč k lepšiemu svetu spočíva v odblokovaní potenciálu dievčat, najmä prostredníctvom vzdelávania v oblasti STEAM.

Práca pani Nakajimovej stelesňuje túto vieru a je dokonale v súlade s poslaním Clé de Peau Beauté posilniť postavenie dievčat prostredníctvom vzdelávania a v konečnom dôsledku odstrániť pretrvávajúcu rodovú priepasť v oblasti STEAM, čím sa podporuje lepšia budúcnosť pre všetkých. Správa Svetového ekonomického fóra o globálnych rodových rozdieloch za rok 2024 zaraďuje Japonsko na 118. miesto zo 146 krajín v oblasti rodovej rovnosti, čo poukazuje na výrazné rozdiely v oblastiach ako STEM[1]. Napriek postaveniu Japonska ako jednej z najväčších svetových ekonomík a vynikajúcim výkonom japonských dievčat v matematike a prírodných vedách na celom svete[2], iba 16 % absolventov v oblasti STEM v Japonsku sú ženy[3] . Úsilie pani Nakajimovej sa zameriava na riešenie tohto rozdielu odstránením bariér, ktoré tradične bránili ženám a dievčatám pokračovať vo vzdelávaní a kariére v oblasti STEM.

Prostredníctvom ocenení Power of Radiance je víziou značky Clé de Peau Beauté vybudovať celosvetovú komunitu žien, ktoré stoja na čele pozitívnej zmeny. Pani Nakajimová sa stretla s Reshmou Saujaniovou, nositeľkou ceny Power of Radiance pre rok 2024 a zakladateľkou Girls Who Code a Moms First, na podujatí organizovanom spoločnosťou Clé de Peau Beauté v New Yorku pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat. Počas podujatia sa pani Saujaniová a ďalší zástancovia rodovej rovnosti podelili o nápady, ako sa môžu ženy navzájom podporovať, aby posilnili ďalšiu generáciu dievčat v oblasti STEAM. Ako nositeľka ceny Power of Radiance pre rok 2025 bude pani Nakajimová pokračovať v úsilí a odkaze tých, ktoré boli ocenené pred ňou, vrátane pani Saujaniovej, a prenesie tieto globálne poznatky do svojej práce v Japonsku.

Ako nositeľka ceny Power of Radiance pre rok 2025 dostane pani Nakajimová grant, ktorý posilní jej úsilie a rozšíri dosah jej práce a poslania inšpirovať dievčatá a ženy, aby podnietili svoj záujem o oblasti STEAM.

To zahŕňa aj jej zapojenie sa v nadácii The Asia Foundation, kde pracuje na projekte „STEM ConnectHER". Cieľom tejto iniciatívy je vybudovať regionálnu sieť žien v oblastiach STEM v ázijsko-tichomorskom regióne, poskytujúcich mentorstvo a podporu študentkám a odborníčkam na univerzitách. Okrem toho sa pani Nakajimová aktívne zapájala do programu „Suri-Joshi", ktorý organizuje workshopy a vytvára online obsah, aby povzbudil dievčatá a ich matky k objavovaniu radosti z matematiky. Cieľom iniciatívy je búrať stereotypy a urobiť matematiku dostupnejšou a zábavnejšou pre mladé ženy, najmä v regiónoch, kde sú ženské vzory v oblasti STEM vzácne.

Pani Nakajimová sa tiež zúčastňuje aktivít na Expo 2025, kde pôsobí ako producentka tematického projektu pre Ihrisko života: pavilón medúz. Na základe svojich multidisciplinárnych odborných znalostí a silnej viery v silu individuálnej angažovanosti pri uskutočňovaní zmien vytvorí spoločný a inkluzívny priestor, kde ľudia môžu zažiť zábavu a radosť zo života spoločne prostredníctvom učenia, umenia a ďalších.

„Je cťou získať cenu Clé de Peau Beauté s názvom Power of Radiance, ktorá je nápomocná pri posilňovaní postavenia ďalšej generácie dievčat a pri riešení rodových rozdielov vo vzdelávaní v oblasti STEAM na celom svete. Vzdelávaniu aj kariére v týchto oblastiach dominujú muži, ale pohlavie nemá žiadny vplyv na kreativitu a inovácie. V rámci ocenenia sa teším na spoluprácu s Clé de Peau Beauté, keď prepíšeme naratív, že STEAM nie je pre dievčatá a ženy. Verím, že rodová rovnosť a všetky formy inkluzívnosti v oblasti STEAM sú nielen prospešné, ale životne dôležité pre progresívnu spoločnosť," povedala pani Nakajimová.

„Od roku 2019 je ocenenie Power of Radiance základným pilierom nášho filantropického záväzku oceňovať ženy, ktoré vedú pozitívnu zmenu na celom svete prostredníctvom vzdelávania. Sme radi, že v nasledujúcom roku prehĺbime našu oddanosť rodovej rovnosti a posilneniu postavenia dievčat prostredníctvom našej spolupráce s pani Nakajimovou a spoločnosťou steAm, Inc.," povedala pani Mizuki Hashimotová, riaditeľka značky Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté verí, že každý jednotlivec má potenciál využiť svoje vnútorné vyžarovanie a dosiahnuť tak pozitívnu zmenu. To je dôvod, prečo si značka vybrala jeden zo svojich najznámejších produktov „prvého kroku", The Serum, a prisľúbila podiel z jeho predaja na toto poslanie. Prostredníctvom ocenení Power of Radiance sa Clé de Peau Beauté snaží posilniť postavenie dievčat a žien, aby vytvorili jasnejšiu budúcnosť pre seba a svoje komunity.

O Sachiko Nakajimovej

Sachiko Nakajimová je hudobníčka, matematička, pedagogička v oblasti STEAM a mediálna umelkyňa. Je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti steAm, Inc., zastupujúcou riaditeľkou združenia SteAm BAND Association a producentkou tematických projektov na výstave Expo 2025, Osaka, Kansai, Japonsko (označenie pavilónu „Ihrisko života: pavilón medúz"). Aktívne sa venuje hudbe, matematike, vzdelávaniu v oblasti STEAM a mediálnemu umeniu v Japonsku a na celom svete a verí, že každý má potenciál pre kreativitu, bez ohľadu na jeho pôvod, pohlavie alebo vek. Vníma hravé vzdelávanie v oblasti STEAM ako schopnosť pomôcť jednotlivcom prekonať sociálne a osobné výzvy, podporovať ich jedinečné záujmy a kreativitu s cieľom formovať spoločnosť budúcnosti. V Japonsku bola pani Nakajimová vymenovaná za veľvyslankyňu dievčat v oblasti STEM na Úrade vlády, pôsobila aj ako členka rôznych výborov ministerstiev školstva, kultúry, športu, vedy a techniky (MEXT) a rôznych regionálnych vlád a získala Fulbrightovo štipendium na Tisch School of the Arts na Univerzite v New Yorku. Predovšetkým má tú česť byť prvou Japonkou, ktorá vyhrala zlatú medailu na Medzinárodnej matematickej olympiáde. Je tiež matkou 18-ročného dievčaťa.

O značke Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka spoločnosti Shiseido Co Ltd, bola založená v roku 1982 ako najvyššie vyjadrenie elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté znamená kľúč ku kráse pleti. Filozofiou značky je odomknúť silu žiarivosti využitím technológií líčenia a pokročilej starostlivosti o pleť z celého sveta. Spoločnosť Clé de Peau Beauté, ktorá sa vždy riadila vycibrenou estetickou citlivosťou a inteligenciou, vdýchla svojim produktom modernosť, očarenie a dynamiku, a jej produkty dodávajú zákazníkom vyžarovanie tak pozoruhodné, ako keby vychádzalo zvnútra. Značka je dostupná v 26 krajinách a regiónoch po celom svete.

