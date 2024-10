CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANNONCE QUE SACHIKO NAKAJIMA EST LAURÉATE DU PRIX POWER OF RADIANCE 2025

Cette distinction rend hommage à la fondatrice et PDG de steAm, Inc., pianiste de jazz, mathématicienne et productrice du projet thématique de l'Expo 2025, qui s'associera à Clé de Peau Beauté pour inspirer la prochaine génération de jeunes filles par le biais des disciplines STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques).

TOKYO, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la marque de soins et de maquillage de luxe, a l'honneur d'annoncer que Sachiko Nakajima est lauréate du prix Power of Radiance 2025 pour ses efforts inlassables en faveur de l'éducation STEAM. Mme Nakajima s'est d'abord fait remarquer dans le domaine STEAM en devenant la première Japonaise à remporter une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques au cours de ses études secondaires. Pianiste de jazz, elle dirige également Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses, un groupe de musiciens qui donne vie à STEAM par le biais des cinq sens. Ses expériences dans le domaine du STEAM l'ont amenée à fonder steAm, Inc. en 2017, une organisation dédiée à l'enseignement du STEAM et à la libération du potentiel créatif de chacun.

Le prix annuel Power of Radiance reconnaît et célèbre les femmes qui agissent en faveur de l'éducation des filles dans leurs communautés. Les prix ont été créés en 2019 et reposent sur la conviction de Clé de Peau Beauté qu'un monde meilleur réside dans la libération du potentiel des filles, en particulier par le biais de l'éducation STEAM.

Le travail de Mme Nakajima incarne cette conviction et s'inscrit parfaitement dans la mission de Clé de Peau Beauté, qui est d'autonomiser les filles par l'éducation et, à terme, de combler le fossé persistant entre les hommes et les femmes dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur, afin de favoriser un avenir meilleur pour tous. Le Global Gender Gap Report 2024 du Forum économique mondial classe le Japon à la 118e place sur 146 pays en matière d'égalité des sexes, soulignant des disparités importantes dans des domaines tels que les STIM[1]. Bien que le Japon soit l'une des plus grandes économies du monde et que les filles japonaises obtiennent d'excellents résultats en mathématiques et en sciences à l'échelle mondiale[2], seuls 16 % des diplômés en STIM au Japon sont des femmes[3]. Les efforts de Mme Nakajima visent à remédier à cette disparité en supprimant les obstacles qui ont traditionnellement empêché les femmes et les jeunes filles de poursuivre des études et des carrières dans le domaine STIM.

Grâce aux prix Power of Radiance, Clé de Peau Beauté envisage de créer une communauté mondiale de femmes à l'origine d'un changement positif. Mme Nakajima a rencontré Reshma Saujani, lauréate du prix Power of Radiance 2024 et fondatrice de Girls Who Code et de Moms First, lors d'un événement organisé par Clé de Peau Beauté pour célébrer la Journée internationale de la fille à New York. Au cours de l'événement, Mme Saujani et d'autres défenseurs de l'égalité des sexes ont échangé des idées sur la manière dont les femmes peuvent se soutenir mutuellement pour donner à la prochaine génération de filles les moyens d'agir dans le domaine de la science et de la technologie. En tant que lauréate du prix Power of Radiance 2025, Mme Nakajima poursuivra les efforts et l'héritage des lauréats qui l'ont précédée, y compris Mme Saujani, en apportant ces connaissances mondiales à son travail au Japon.

En tant que lauréate du prix Power of Radiance 2025, Mme Nakajima recevra une subvention qui lui permettra de soutenir ses efforts et d'étendre l'impact de son travail et de sa mission, à savoir inspirer les filles et les femmes pour qu'elles s'intéressent aux domaines STEAM.

Elle s'est notamment engagée auprès de The Asia Foundation, où elle travaille sur le projet « STEM ConnectHER ». Cette initiative vise à créer un réseau régional de femmes dans les domaines des STIM dans toute la région Asie-Pacifique, en offrant un mentorat et un soutien aux étudiants universitaires et aux professionnels. En outre, Mme Nakajima participe activement à « Suri-Joshi », un programme qui organise des ateliers et crée du contenu en ligne pour encourager les filles et leurs mères à explorer les joies des mathématiques. L'initiative vise à briser les stéréotypes et à rendre les mathématiques plus accessibles et plus agréables pour les jeunes femmes, en particulier dans les régions où les modèles féminins dans le domaine des STIM sont rares.

Mme Nakajima participe également aux activités de l'Expo 2025, où elle est productrice du projet thématique Playground of Life: Jellyfish Pavilion. Forte de son expertise pluridisciplinaire et de sa conviction que l'engagement individuel est un facteur de changement, elle créera un espace collaboratif et inclusif où les gens pourront expérimenter le plaisir et la joie de vivre ensemble par le biais de l'apprentissage, de l'art et plus encore.

« C'est un honneur de recevoir le prix Power of Radiance de Clé de Peau Beauté, qui a joué un rôle déterminant dans l'autonomisation de la prochaine génération de filles et dans la lutte contre les disparités entre les sexes dans l'éducation STEAM à travers le monde. Les études et les carrières dans ces domaines sont dominées par les hommes, mais le sexe n'a aucune incidence sur la créativité et l'innovation. Grâce à ces prix, j'ai hâte de travailler avec Clé de Peau Beauté pour réécrire l'histoire selon laquelle STEAM n'est pas fait pour les filles et les femmes. Je pense que l'égalité des sexes et toutes les formes d'inclusion dans les STEAM ne sont pas seulement bénéfiques, mais vitales pour une société progressiste », déclare Mme Nakajima.

« Depuis 2019, les prix Power of Radiance constituent un pilier central de notre engagement philanthropique, honorant les femmes qui mènent des changements positifs dans le monde entier par le biais de l'éducation. Nous sommes ravis de renforcer notre engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des filles au cours de l'année à venir grâce à notre collaboration avec Mme Nakajima et steAm, Inc. », déclare Mme Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer, Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté est convaincue que chaque individu possède le potentiel nécessaire pour puiser dans son rayonnement intérieur afin d'apporter des changements positifs. C'est pourquoi la marque a sélectionné l'un de ses produits les plus emblématiques, The Serum, et s'est engagée à reverser une partie de ses ventes à cette mission. Grâce à ses prix Power of Radiance, Clé de Peau Beauté s'efforce de donner aux jeunes filles et aux femmes les moyens de créer un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs communautés.

À propos de Sachiko Nakajima

Sachiko Nakajima est musicienne, mathématicienne, formatrice STEAM et artiste médiatique. Elle est fondatrice et PDG de steAm, Inc., directrice représentative de la steAm BAND Association, et productrice de projet thématique à l'Expo 2025, Osaka, Kansai, Japon (Pavillon Signature « Playground of Life: Jellyfish Pavilion »). Activement impliquée dans la musique, les mathématiques, l'éducation STEAM et les arts médiatiques au Japon et à l'international, elle est convaincue que chacun possède un potentiel de créativité, quels que soient ses origines, son sexe ou son âge. Elle considère que l'éducation ludique STEAM est capable d'aider les individus à surmonter les défis sociaux et personnels, en répondant à leurs intérêts uniques et en stimulant leur créativité pour façonner la société de demain. Au Japon, Mme Nakajima a été nommée ambassadrice STIM pour les filles pour le Bureau du Cabinet ; elle a également été membre de divers comités des ministères de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie (MEXT) et de divers gouvernements régionaux ; et elle a été boursière Fulbright à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York. Elle a notamment l'insigne honneur d'être la première Japonaise à remporter une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques. Elle est également maman d'une fille de 18 ans.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de luxe de Shiseido Co Ltd, a été fondée en 1982 comme l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau avancés du monde entier. Toujours guidée par une sensibilité et une intelligence esthétiques raffinées, Clé de Peau Beauté a insufflé modernité, enchantement et dynamisme à ses produits pour s'imposer comme le chef de file du secteur en offrant un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Disponible dans 26 pays et régions.

