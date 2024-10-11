CPB肌膚之鑰宣布中島幸子榮獲「2025光耀之力獎」

新聞提供者

Clé de Peau Beauté

11 10月, 2024, 10:00 CST

作為steAm, Inc.創始人兼首席執行官、爵士鋼琴家、數學家和2025年世博會主題項目制作人，中島幸子將與CPB肌膚之鑰合作，通過STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）激勵下一代女孩。

東京2024年10月11日 /美通社/ -- 奢華護膚彩妝品牌CPB肌膚之鑰（Clé de Peau Beauté）欣然宣布中島幸子（Sachiko Nakajima）榮獲2025光耀之力獎 （Power of Radiance Awards 2025），用以表彰她在推動STEAM教育方面做出的不懈努力。中島女士在STEAM領域嶄露頭角，她是日本第一位在高中時期獲得國際數學奧林匹克競賽金牌的女性。作為一名爵士鋼琴家，她還領導著Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses樂隊，這是一個通過五感將STEAM融入生活的音樂團體。憑借在STEAM領域積累的經驗，她於2017年創立了steAm, Inc.，致力於提供STEAM教育，發掘每個人的創造潛能。   

一年一度的光耀之力獎旨在表彰和頌揚那些在各自社區推動女童教育的女性。該獎項創立於2019年，源於CPB肌膚之鑰的信念，即實現更美好世界的關鍵在於激發女孩的潛能，尤其是通過STEAM教育。

Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards
Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards
Sachiko Nakajima receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2025
Sachiko Nakajima receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2025
Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Sachiko Nakajima receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2025

中島女士的工作體現了這一信念，與CPB肌膚之鑰的使命不謀而合，即通過教育賦能女孩，最終消除STEAM領域長期存在的性別差距，為所有人創造更美好的未來。世界經濟論壇發布的《2024年全球性別差距報告》顯示，在146個國家中，日本在性別平等方面排名第118位，凸顯了日本在STEM等領域的顯著差距[1]。盡管日本是世界上最大的經濟體之一，而且日本女孩在全球數學和科學領域表現出色[2]，但該國只有16%的STEM畢業生是女性[3]。中島女士旨在通過消除傳統上阻礙婦女和女孩接受STEM教育及從事相關職業的障礙，來縮小這一差距。

CPB肌膚之鑰希望通過光耀之力獎建立一個全球女性社區，引領積極的變革。在CPB肌膚之鑰於紐約舉行的國際女童日慶祝活動上，中島女士見到了 2024光耀之力獎獲得者、Girls Who Code和Moms First創始人Reshma Saujani。活動期間，Saujani女士和其他性別平等倡導者分享了他們的想法，介紹了女性如何通過互幫互助來增強下一代女孩在STEAM領域的能力。作為 2025光耀之力獎的獲得者，中島女士將延續包括Saujani女士在內的歷屆獲獎者的貢獻和傳承，並將這些全球視野融入她在日本的工作中。

作為2025光耀之力獎得主，中島女士將獲得一筆資助，這將支持她的努力，擴大其工作和使命的影響力，並激發女孩和女性對STEAM領域的興趣。

例如，她與亞洲基金會合作開展STEM ConnectHER項目，該項目旨在建立亞太地區STEM領域的女性網絡，為大學生和專業人士提供指導和支持。 此外，中島女士還積極參與Suri-Joshi計劃，通過組織研討會和創建在線內容，鼓勵女孩及其母親探索數學的樂趣。該計劃旨在打破成規，使年輕女性更容易接觸到數學，並享受其中的樂趣，特別是在STEM領域缺乏女性榜樣的地區。

中島女士還參加了2025年世界博覽會活動，擔任生命游樂場水母館主題項目制作人。她將利用自己的多學科專業知識，以及對個人參與帶來變革力量的堅定信念，創造一個協作、包容的空間，讓人們可以通過學習、藝術等活動，共同體驗生活的樂趣和喜悅。

中島女士表示：非常榮幸能夠獲得CPB肌膚之鑰的光耀之力獎，該獎項在賦能下一代女孩，以及解決全球STEAM教育中的性別差異問題方面發揮了重要作用。在這些領域，教育和職業通常以男性為主，但性別並不影響創造力和創新力。通過這個獎項，我期待與CPB肌膚之鑰一起改變STEAM不適合女孩和女性這一觀念。我相信，STEAM領域的性別平等和各種形式的包容性，對於一個進步的社會來說不僅有益，而且至關重要。

CPB肌膚之鑰首席品牌官Mizuki Hashimoto女士稱：自2019年以來，光耀之力獎一直是我們慈善承諾的核心支柱，旨在表彰通過教育在世界各地引領積極變革的女性。我們很高興與中島女士和steAm, Inc.開展合作，在新的一年裡深化我們對性別平等和女童賦權的承諾。

CPB 肌膚之鑰相信，每個人都有能力挖掘自身的內在光彩，從而帶來積極的改變。因此，該品牌選擇了最具代表性的產品之一——煥活細胞精華，承諾將其部分銷售額用於這一使命。CPB 肌膚之鑰致力於通過光耀之力獎為女孩和女性賦能，幫助她們為自己及所在社區創造更美好的未來。

關於中島幸子

中島幸子是一位音樂家、數學家、STEAM 教育工作者和媒體藝術家。她還是steAm, Inc.創始人兼首席執行官，以及steAm BAND Association代表理事。同時，她也是2025年大阪•關西世博會主題項目（標志性展館生命游樂場水母館）的制作人。她在日本和國際社會積極參與音樂、數學、STEAM教育和媒體藝術活動，她相信每個人都具有創造潛力，無論其背景、性別或年齡如何。她認為，豐富多彩的STEAM教育能夠幫助人們克服社會和個人挑戰，培養他們的獨特興趣和創造力，從而塑造未來的社會。在日本，中島女士被任命為理工科女子應援大使；她還擔任過文部科學省（MEXT）和各地區政府下屬多個委員會的成員；同時，她還是紐約大學帝勢藝術學院的富布賴特學者。值得一提的是，她是第一位獲得國際數學奧林匹克競賽金牌的日本女性。她還是一位18歲女孩的母親。    

關於CPB肌膚之鑰

資生堂旗下全球奢侈品牌CPB肌膚之鑰自1982年誕生以來，一直是優雅與科學的完美結合。CPB肌膚之鑰意為開啟美麗肌膚的鑰匙。其品牌理念是利用世界各地的彩妝技術和前沿護膚科技，幫助釋放女性的光輝之美。CPB肌膚之鑰始終堅持精致美學和智慧匠心的品牌內涵，為其產品注入了現代性、魅力和活力，成為令肌膚由內而外煥發年輕光耀的行業領導者。CPB肌膚之鑰已在全球26個國家和地區推出。

CPB肌膚之鑰官方網站： https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2025.html  

CPB肌膚之鑰官方Instagram帳號: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/  

SOURCE Clé de Peau Beauté

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