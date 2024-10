CPB肌膚之鑰宣布中島幸子榮獲「2025光耀之力獎」

作為steAm, Inc.創始人兼首席執行官、爵士鋼琴家、數學家和2025年世博會主題項目制作人,中島幸子將與CPB肌膚之鑰合作,通過STEAM(科學、技術、工程、藝術和數學)激勵下一代女孩。

東京2024年10月11日 /美通社/ -- 奢華護膚彩妝品牌CPB肌膚之鑰(Clé de Peau Beauté)欣然宣布中島幸子(Sachiko Nakajima)榮獲「2025光耀之力獎」 (Power of Radiance Awards 2025),用以表彰她在推動STEAM教育方面做出的不懈努力。中島女士在STEAM領域嶄露頭角,她是日本第一位在高中時期獲得國際數學奧林匹克競賽金牌的女性。作為一名爵士鋼琴家,她還領導著Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses樂隊,這是一個通過五感將STEAM融入生活的音樂團體。憑借在STEAM領域積累的經驗,她於2017年創立了steAm, Inc.,致力於提供STEAM教育,發掘每個人的創造潛能。

一年一度的「光耀之力獎」旨在表彰和頌揚那些在各自社區推動女童教育的女性。該獎項創立於2019年,源於CPB肌膚之鑰的信念,即實現更美好世界的關鍵在於激發女孩的潛能,尤其是通過STEAM教育。