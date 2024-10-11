CPB肌膚之鑰宣布中島幸子榮獲「2025光耀之力獎」

中島女士的工作體現了這一信念，與CPB肌膚之鑰的使命不謀而合，即通過教育賦能女孩，最終消除STEAM領域長期存在的性別差距，為所有人創造更美好的未來。世界經濟論壇發布的《2024年全球性別差距報告》顯示，在146個國家中，日本在性別平等方面排名第118位，凸顯了日本在STEM等領域的顯著差距[1]。盡管日本是世界上最大的經濟體之一，而且日本女孩在全球數學和科學領域表現出色[2]，但該國只有16%的STEM畢業生是女性[3]。中島女士旨在通過消除傳統上阻礙婦女和女孩接受STEM教育及從事相關職業的障礙，來縮小這一差距。

CPB肌膚之鑰希望通過「光耀之力獎」建立一個全球女性社區，引領積極的變革。在CPB肌膚之鑰於紐約舉行的國際女童日慶祝活動上，中島女士見到了 「2024光耀之力獎」獲得者、Girls Who Code和Moms First創始人Reshma Saujani。活動期間，Saujani女士和其他性別平等倡導者分享了他們的想法，介紹了女性如何通過互幫互助來增強下一代女孩在STEAM領域的能力。作為 「2025光耀之力獎」的獲得者，中島女士將延續包括Saujani女士在內的歷屆獲獎者的貢獻和傳承，並將這些全球視野融入她在日本的工作中。

作為「2025光耀之力獎」得主，中島女士將獲得一筆資助，這將支持她的努力，擴大其工作和使命的影響力，並激發女孩和女性對STEAM領域的興趣。

例如，她與亞洲基金會合作開展「STEM ConnectHER」項目，該項目旨在建立亞太地區STEM領域的女性網絡，為大學生和專業人士提供指導和支持。 此外，中島女士還積極參與「Suri-Joshi」計劃，通過組織研討會和創建在線內容，鼓勵女孩及其母親探索數學的樂趣。該計劃旨在打破成規，使年輕女性更容易接觸到數學，並享受其中的樂趣，特別是在STEM領域缺乏女性榜樣的地區。

中島女士還參加了2025年世界博覽會活動，擔任「生命游樂場水母館」主題項目制作人。她將利用自己的多學科專業知識，以及對個人參與帶來變革力量的堅定信念，創造一個協作、包容的空間，讓人們可以通過學習、藝術等活動，共同體驗生活的樂趣和喜悅。

中島女士表示：「非常榮幸能夠獲得CPB肌膚之鑰的『光耀之力獎』，該獎項在賦能下一代女孩，以及解決全球STEAM教育中的性別差異問題方面發揮了重要作用。在這些領域，教育和職業通常以男性為主，但性別並不影響創造力和創新力。通過這個獎項，我期待與CPB肌膚之鑰一起改變『STEAM不適合女孩和女性』這一觀念。我相信，STEAM領域的性別平等和各種形式的包容性，對於一個進步的社會來說不僅有益，而且至關重要。」

CPB肌膚之鑰首席品牌官Mizuki Hashimoto女士稱：「自2019年以來，『光耀之力獎』一直是我們慈善承諾的核心支柱，旨在表彰通過教育在世界各地引領積極變革的女性。我們很高興與中島女士和steAm, Inc.開展合作，在新的一年裡深化我們對性別平等和女童賦權的承諾。」

CPB 肌膚之鑰相信，每個人都有能力挖掘自身的內在光彩，從而帶來積極的改變。因此，該品牌選擇了最具代表性的產品之一——煥活細胞精華，承諾將其部分銷售額用於這一使命。CPB 肌膚之鑰致力於通過「光耀之力獎」為女孩和女性賦能，幫助她們為自己及所在社區創造更美好的未來。

關於中島幸子

中島幸子是一位音樂家、數學家、STEAM 教育工作者和媒體藝術家。她還是steAm, Inc.創始人兼首席執行官，以及steAm BAND Association代表理事。同時，她也是2025年大阪•關西世博會主題項目（標志性展館「生命游樂場水母館」）的制作人。她在日本和國際社會積極參與音樂、數學、STEAM教育和媒體藝術活動，她相信每個人都具有創造潛力，無論其背景、性別或年齡如何。她認為，豐富多彩的STEAM教育能夠幫助人們克服社會和個人挑戰，培養他們的獨特興趣和創造力，從而塑造未來的社會。在日本，中島女士被任命為「理工科女子應援大使」；她還擔任過文部科學省（MEXT）和各地區政府下屬多個委員會的成員；同時，她還是紐約大學帝勢藝術學院的富布賴特學者。值得一提的是，她是第一位獲得國際數學奧林匹克競賽金牌的日本女性。她還是一位18歲女孩的母親。

關於 CPB肌膚之鑰

資生堂旗下全球奢侈品牌CPB肌膚之鑰自1982年誕生以來，一直是優雅與科學的完美結合。CPB肌膚之鑰意為「開啟美麗肌膚的鑰匙」。其品牌理念是利用世界各地的彩妝技術和前沿護膚科技，幫助釋放女性的光輝之美。CPB肌膚之鑰始終堅持精致美學和智慧匠心的品牌內涵，為其產品注入了現代性、魅力和活力，成為令肌膚由內而外煥發年輕光耀的行業領導者。CPB肌膚之鑰已在全球26個國家和地區推出。

CPB肌膚之鑰官方網站： https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2025.html

CPB肌膚之鑰官方Instagram帳號: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

SOURCE Clé de Peau Beauté