クレ・ド・ポー ボーテ 「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」2025年受賞者を発表

STEAM教育を通じて次世代の少女たちにインスピレーションを。

ジャズピアニスト・数学者、そして2025年日本国際博覧会のテーマ事業プロデューサーとして活躍

する中島さち子さんを選出。

東京、2024年10月11日 /PRNewswire/ - 資生堂のグローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、2025年の「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」受賞者に中島さち子さんを選出しました。本アワードは、毎年STEAM分野(科学、技術、工学、芸術、数学)の教育に貢献した女性を表彰し、寄付金※1を通じて活動をサポートするものです。クレ・ド・ポー ボーテの信念である、より良い世界への鍵は教育を通じて女性の可能性を引き出すことにあるという考えに基づいています。

中島さんは、高校在学中に国際数学オリンピックで日本人女性初の金メダルを獲得し、STEAM分野において注目を集めました。そして、ジャズピアニストとして、近年は五感でSTEAM的に楽しむ参加型で国際色豊かなバンド"KURAGE BAND〜五感協奏VIDA〜"を率いています。こうしたSTEAM分野と芸術分野の経験から、2017年にすべての人の創造的な可能性を引き出すことを目的に、STEAM教育を推進する株式会社steAmを設立しました。

世界経済フォーラムの「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート2024」によると、日本のジェンダー平等達成率は146カ国中118位で、特にSTEM※2分野での著しい格差が浮き彫りになっています。日本は世界有数の経済大国の一つであり、女子の数学・科学の成績は世界的に傑出しているにもかかわらず、STEM分野の卒業生における女性の割合はわずか16%に過ぎません※3。中島さんの取り組みは、女性がSTEM教育やキャリアを追求することを妨げてきた古い障壁を取り除き、格差の解消を目指しています。

中島さんの活動には、アジア財団での「STEM ConnectHER」も含まれます。この活動は、アジア全域のSTEM分野の女性をつなぐコミュニティ・プラットフォームを構築し、大学生や専門家にメンターシップやサポートを提供することを目的としています。さらに中島さんは、女子とその母親に数学の楽しさを知ってもらうためのワークショップを開催したり、オンラインコンテンツを作成するプログラム「数理女子」※4にも積極的に取り組んできました。この活動は、STEM分野の中でも特に数学という分野において女性研究者のロールモデルを提示すると同時に、女性数学者が中心となって体験的な数学のワークショップやトークイベントなどを開催することにより、若い女性たちが固定観念を取り払い、数学をより身近で楽しいものにすることを目的としています。

中島さち子さんのコメント:

「クレ・ド・ポー ボーテの『パワー・オブ・ラディアンス・アワード』を受賞できて光栄です。クレ・ド・ポー ボーテは、世界中で女子のSTEAM教育の重要性を訴え、ジェンダーギャップの解消に取り組んできました。STEAM分野における教育やキャリア形成はまだまだ男性が多い傾向にありますが、創造性や革新性に性別は関係ありません。この分野での男女平等は社会にとって有益であり、不可欠だと信じています。

クレ・ド・ポー ボーテ チーフ・ブランド・オフィサー 橋本美月のコメント:

「2019年以来、『パワー・オブ・ラディアンス・アワード』は教育を通じて世界中のポジティブな変化をリードする女性を表彰してきました。2025年度の受賞者である中島さんやsteAm社とのコラボレーションを通じて、ジェンダー平等と少女のエンパワーメントへの取り組みをさらに深めることができることを嬉しく思います。」

クレ・ド・ポー ボーテは2024年10月2日に国際ガールズデーを記念したイベントを開催。中島さんは、「パワー・オブ・ラディアンス・アワード2024」の受賞者であり、NPO団体Girls Who CodeとMoms Firstの創設者でもあるレシュマ・サウジャニさんとともに参加し、STEAM分野で次世代の女性たちに力を与えるため、女性たちがどのように互いに支え合うことができるかについて意見を交わしました。「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」 の2025年の受賞者として、中島さんはサウジャニさんを含むこれまでの受賞者の努力と成果を引き継ぎます。

中島さち子さんについて

音楽家、数学者、STEAM教育者、メディアアーティスト。株式会社steAmの創設者兼CEO、一般社団法人steAm BAND代表理事。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサー(シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場クラゲ館」)。音楽、数学、STEAM教育、メディアアートの分野で国内外を問わず積極的に活動する彼女は、バックグラウンドや性別、年齢、人種、特性などに関係なく、誰もが創造の可能性を持つと信じており、遊びに溢れたSTEAM教育は時に社会的・個人的な課題を克服し、ユニークな興味や創造性を育み、未来の社会を形づくる、と信じています。日本では、内閣府のSTEM Girls Ambassador、文部科学省や地方自治体の各種教育関連委員会の委員、ニューヨーク大学ティッシュ芸術修士・フルブライト奨学生(メディアアート)。特筆すべきは、国際数学オリンピックで、日本人女性として初めて金メダルを獲得。18歳の娘を持つ母親。

クレ・ド・ポー ボーテについて

資生堂初のグローバルラグジュアリーブランドとして1982 年に誕生。「クレ・ド・ポー ボーテ」とは、フランス語で「肌の美しさへの鍵」という意味を持ちます。ラグジュアリーとサイエンスを極めたこのブランドの信条は、世界中の女性たちの輝きを解き放つことです。モダンで魅惑的、ダイナミックな効果を持つ商品は、世界26の国と地域で販売されています。

クレ・ド・ポー ボーテ 公式サイト:

https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2025.html

クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト:

http://www.cledepeau-beaute.com/jp/

クレ・ド・ポー ボーテ 公式Instagram:

https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

※1 パワー・オブ・ラディアンスの寄付金は、クレ・ド・ポー ボーテのベストセラー商品「ル・セラム」のグローバルの売上から拠出されます。寄付金は、受賞者が選定する女性の教育推進のために活動する慈善団体へ寄付されます。

※2 グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート 2024

https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/in-full/benchmarking-gender-gaps-2024-2e5f5cd886/

※3 How Japan is encouraging more women into STEM

https://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/

※4 「数理女子」公式サイト

https://www.suri-joshi.jp/

