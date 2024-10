Clé de Peau Beauté تعلن عن فوز ساتشيكو ناكاجيما بجوائز THE POWER OF RADIANCE AWARDS 2025

تكريم المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة steAm, Inc. وعازفة بيانو الجاز وخبيرة الرياضيات ومنتجة مشروع إكسبو 2025 الموضوعي التي ستشارك مع Clé de Peau Beauté لإلهام الجيل القادم من الفتيات من خلال STEAM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات).

Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Sachiko Nakajima receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2025

طوكيو، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- تتشرف Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية الفاخرة للعناية بالبشرة والمكياج، بالإعلان عن فوز ساتشيكو ناكاجيما بجوائز THE POWER OF RADIANCE AWARDS 2025 لجهودها الدؤوبة في تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. تركت السيدة ناكاجيما بصمتها لأول مرة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كأول امرأة يابانية تفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي خلال الندرسة الثانوية. وهي عازفة بيانو جاز، وتقود أيضاً فرقة Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses - مجموعة من الموسيقيين الذين يبعثون الحياة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون من خلال الحواس الخمس. قادتها خبراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات إلى تأسيس شركة steAm, Inc. في عام 2017، وهي مؤسسة مكرسة لتوفير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات وإطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لدى الجميع.

تكرم جوائز Power of Radiance Awards السنوية النساء اللاتي يتخذن إجراءات من خلال الدعوة لتعليم الفتيات في مجتمعاتهن وتحتفي بهن. تأسست هذه الجوائز في عام 2019، وتستند إلى إيمان Clé de Peau Beauté بأن مفتاح عالم أفضل يكمن في إطلاق العنان لإمكانات الفتيات خاصة من خلال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

يجسد عمل السيدة ناكاجيما هذا الاعتقاد، وهو متوافق تمامًا مع مهمة Clé de Peau Beauté لتمكين الفتيات من خلال التعليم وسد الفجوة المستمرة بين الجنسين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يعزز مستقبل أفضل للجميع. يصنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليابان في المرتبة 118 من بين 146 دولة في المساواة بين الجنسين، مما يؤكد وجود تفاوتات كبيرة في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات[1]. على الرغم من مكانة اليابان كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم والأداء المتميز للفتيات اليابانيات في الرياضيات والعلوم على مستوى العالم[2]، فإن 16٪ فقط من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في اليابان من النساء[3]. تهدف جهود السيدة ناكاجيما إلى معالجة هذا التفاوت من خلال إزالة الحواجز التي تمنع النساء والفتيات تقليديًا من متابعة التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهن.

من خلال جوائز Power of Radiance، تتطلع Clé de Peau Beauté إلى بناء مجتمع عالمي من النساء اللاتي يقودن التغيير الإيجابي. قابلت السيدة ناكاجيما، ريشما سوجاني، الحاصلة على جائزة Power of Radiance 2024 ومؤسِّسة منظمة Girls Who Code وMoms First، في حدث عقدته Clé de Peau Beauté للاحتفال باليوم العالمي للفتاة في نيويورك. خلال هذا الحدث، شاركت السيدة سوجاني وغيرها من دعاة المساواة بين الجنسين أفكارًا حول كيفية دعم النساء لبعضهن البعض لتمكين الجيل القادم من الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. ستواصل السيدة ناكاجيما بصفتها الحائزة على جائزة Power of Radiance 2025، جهود وإرث الحائزين على الجائزة من قبلها، بمن فيهم السيدة سوجاني، من خلال نقل هذه الرؤى العالمية إلى عملها في اليابان.

بصفتها المتلقية لجوائز Power of Radiance 2025، ستتلقى السيدة ناكاجيما منحة من شأنها تعزيز جهودها وتوسيع نطاق تأثير عملها ورسالتها لإلهام الفتيات والنساء لتحفيز اهتمامهن بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

ويشمل ذلك مشاركتها مع Asia Foundation، حيث تعمل على مشروع "STEM ConnectHER". تهدف هذه المبادرة إلى بناء شبكة إقليمية من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتوفير الإرشاد والدعم لطلبة الجامعات والمهنيين. بالإضافة إلى ذلك، تشارك السيدة ناكاجيما بنشاط في برنامج « Suri-Joshi »، وهو برنامج ينظم ورش عمل ويخلق محتوى عبر الإنترنت لتشجيع الفتيات وأمهاتهن على استكشاف متعة الرياضيات. تهدف المبادرة إلى كسر الصور النمطية وجعل الرياضيات أكثر سهولة وممتعة للشابات، لا سيما في المناطق التي تندر فيها النماذج النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتشارك السيدة ناكاجيما أيضًا في أنشطة معرض إكسبو 2025، حيث تعمل كمنتجة مشروع موضوعي لملعب الحياة: جناح Jellyfish. وبالاستفادة من خبرتها المتعددة التخصصات وإيمانها القوي بقوة المشاركة الفردية في إحداث التغيير، ستعمل على إنشاء مساحة تعاونية وشاملة حيث يمكن للناس أن يختبروا متعة وفرح الحياة من خلال التعلم والفن وغير ذلك.

قالت السيدة ناكاجيما: "إنه لشرف لي أن أحصل على جائزة Power of Radiance من Clé de Peau Beauté، التي كان لها دور فعال في تمكين الجيل القادم من الفتيات ومعالجة التفاوت بين الجنسين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حول العالم. يهيمن الذكور على التعليم والمهن في هذه المجالات، ولكن ليس للجنس أي تأثير على الإبداع والابتكار. من خلال الجوائز، أتطلع إلى العمل مع Clé de Peau Beauté لإعادة كتابة الرواية التي تقول أن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ليست للفتيات والنساء. أعتقد أن المساواة بين الجنسين وجميع أشكال الشمولية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات ليست مفيدة فحسب، بل حيوية لمجتمع تقدمي".

قالت السيدة ميزوكي هاشيموتو، رئيسة العلامة التجارية لشركة Clé de Peau Beauté: "منذ عام 2019، أصبحت جوائز Power of Radiance أحد الركائز الأساسية لالتزامنا الخيري لتكريم النساء اللاتي يقدن التغيير الإيجابي حول العالم من خلال التعليم. نحن سعداء بتعميق التزامنا بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات في العام المقبل من خلال تعاوننا مع السيدة ناكاجيما وشركة steAm, Inc."

تؤمن Clé de Peau Beauté بأن كل فرد يمتلك القدرة على الاستفادة من إشراقه الداخلي لإحداث تغيير إيجابي. ولهذا السبب اختارت الشركة منتج The Serum، باعتباره أحد منتجاتها الأكثر شهرة في الخطوة الأولى، وتعهدت بتخصيص نسبة من مبيعاته لصالح هذه المهمة. من خلال جوائز Power of Radiance، تسعى Clé de Peau Beauté إلى تمكين الفتيات والنساء لخلق مستقبل أكثر إشراقا لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

عن ساتشيكو ناكاجيما

ساتشيكو ناكاجيما هي موسيقية وخبيرة رياضيات ومعلمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات وفنانة إعلامية. هي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة steAm, Inc.، والمديرة الممثلة لجمعية steAm BAND، ومنتجة للمشروع المواضيعي في معرض Expo 2025، أوساكا، كانساي، باليابان (جناح Signature "ملعب الحياة: جناح Jellyfish"). وهي تشارك بنشاط في مجال الموسيقى والرياضيات وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون الإعلامية داخل اليابان وعلى الصعيد الدولي، وتؤمن بأن كل شخص يمتلك القدرة على الإبداع، بغض النظر عن خلفيته أو جنسه أو عمره. وهي ترى أن تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) المرحة قادر على مساعدة الأفراد في التغلب على التحديات الاجتماعية والشخصية، ورعاية اهتماماتهم الفريدة وإبداعاتهم لتشكيل مجتمع المستقبل. في اليابان، تم تعيين السيدة ناكاجيما سفيرةً للفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مكتب مجلس الوزراء؛ كما عملت كعضو في لجان مختلفة في وزارات التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) وحكومات إقليمية مختلفة؛ وكانت باحثة في برنامج Fulbright في كلية Tisch School of the Arts بجامعة نيويورك. والجدير بالذكر أنها تحمل شرفًا متميزًا لكونها أول امرأة يابانية تفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي. كما أنها أم لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا.

نُبذة عن Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics، في عام 1982 كتعبير مثالي عن الأناقة والعلم. Clé de Peau Beauté تعني مفتاح جمال البشرة. تتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة الإشراق من خلال إنتاج مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة متميزة باستخدام تقنيات عالمية متطورة. استرشدت Clé de Peau Beauté دائمًا بحس جمالي وذكاء فائق، وقد تميزت منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتبرز كشركة رائدة في تقديم إشراقة رائعة تنبثق من الداخل. وتتوفر منتجات Clé de Peau Beauté حاليًا في 26 دولة ومنطقة حول العالم.

[1] تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2024 https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/in-full/benchmarking-gender-gaps-2024-2e5f5cd886/ [2] كيف تشجع اليابان المزيد من النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات https://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/#:~:text=Japan%20ranks%20last%20among%20wealthy,science%2C%20according%20to%20the%20OECD [3] كيف تشجع اليابان المزيد من النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات https://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/

