Clé De Peau Beauté ogłasza Sachiko Nakajimę laureatką nagrody Power Of Radiance 2025

Uhonorowanie założycielki i dyrektorki generalnej steAm, Inc., pianistki jazzowej, matematyczki i producentki projektu tematycznego na Expo 2025, która podejmie współpracę z Clé de Peau Beauté, aby inspirować nowe pokolenie dziewcząt poprzez przedmioty STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math - nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

TOKIO, 11 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, marka luksusowych produktów do pielęgnacji skóry i makijażu, ma zaszczyt ogłosić, że nagroda Power of Radiance 2025 zostanie przyznana pani Sachiko Nakajimie za jej niestrudzone działania na rzecz edukacji w obszarze przedmiotów STEAM. Sachiko Nakajima po raz pierwszy wyróżniła się w dziedzinie STEAM w szkole średniej, kiedy to jako pierwsza Japonka zdobyła złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Jako pianistka jazzowa, jest również liderką Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses - zespołu muzyków, który ożywia przedmioty STEAM poprzez pięć zmysłów. Jej doświadczenia w dziedzinie STEAM doprowadziły ją do założenia steAm Inc., organizacji, której celem jest zapewnienie edukacji w obszarze przedmiotów STEAM i wyzwolenie w każdym twórczego potencjału.

Przyznawane każdego roku nagrody Power of Radiance są wyrazem uznania dla kobiet, które podejmują działania na rzecz edukacji dziewcząt z ich społeczności. Nagrody ustanowiono w 2019 roku w oparciu o przekonanie Clé de Peau Beauté, że klucz do lepszego świata leży w uwolnieniu potencjału dziewcząt, w szczególności poprzez edukację w obszarze STEAM.

Działania pani Nakajimy są odzwierciedleniem tej idei i doskonale współgrają z misją marki Clé de Peau Beauté polegającą na upodmiotowieniu dziewcząt poprzez edukację i docelowo na eliminacji nierówności płciowych w obszarze STEAM, z myślą o lepszej przyszłości dla wszystkich. Według raportu Global Gender Gap Report 2024 opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, Japonia zajmuje 118. miejsce na 146 krajów pod względem równości płci, podkreślając znaczące dysproporcje w takich obszarach jak STEm [1]. Pomimo pozycji Japonii, postrzeganej jako jedna z największych gospodarek świata i pomimo wybitnych osiągnięć japońskich dziewcząt w matematyce i naukach ścisłych na całym świecie [2], tylko 16% absolwentów kierunków STEM w Japonii to kobiety [3]. Celem działań Sachiko Nakajimy jest rozwiązanie problemu tych dysproporcji poprzez usuwanie barier, które powstrzymują kobiety i dziewczęta przed kształceniem i karierą w obszarze STEM.

Dzięki nagrodom Power of Radiance, Clé de Peau Beauté chce zbudować międzynarodową społeczność kobiet, które walczą o pozytywne zmiany. Pani Nakajima spotkała się z Reshmą Saujani, laureatką nagrody Power of Radiance 2024 i założycielką organizacji Girls Who Code i Moms First, podczas wydarzenia organizowanego w Nowym Jorku przez Clé de Peau Beauté z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt. Podczas tego wydarzenia, pani Saujani i inne osoby działające na rzecz równości płci dzieliły się pomysłami na to, jak kobiety mogą wzajemnej się wspierać, aby poprawić pozycję kolejnego pokolenia dziewcząt w obszarze STEAM. Jako laureatka nagrody Power of Radiance 2025, Sachiko Nakajima będzie kontynuować swoje działania i pielęgnować dziedzictwo swoich poprzedniczek, w tym pani Saujani, poprzez zastosowanie tych międzynarodowych doświadczeń do swojej pracy w Japonii.

Nagroda Power of Radiance 2025 obejmuje również dotację, którą pani Nakajima przeznaczy na umocnienie swoich działań i poszerzenie zakresu oddziaływania swojej pracy oraz misji inspirowania dziewcząt i kobiet do pobudzenia ich zainteresowania przedmiotami STEAM.

Obejmuje to jej zaangażowanie w działalność organizacji The Asia Foundation, gdzie pracuje nad projektem „STEM ConnectHER". Celem tej inicjatywy jest budowa regionalnej sieci kobiet w obszarach STEM w całym regionie Azji-Pacyfiku, zapewniającej mentoring i wsparcie studentkom uczelni wyższych i specjalistkom. Pani Nakajima bierze również udział w programie „Suri-Joshi", w ramach którego organizowane są warsztaty i tworzone są treści online w celu zachęcenia dziewcząt i ich matek do eksplorowania radości płynącej z matematyki. Celem inicjatywy jest walka ze stereotypami i poprawa dostępności i przystępności matematyki dla młodych kobiet, w szczególności w regionach, gdzie niewiele jest kobiecych wzorów do naśladowania w obszarze STEM.

Sachiko Nakajima angażuje się też w działania w ramach Expo 2025, gdzie pełni rolę producenta projektu tematycznego pt. „The Playground of Life: Jellyfish Pavilion (Plac Zabaw Życia: Pawilon Meduzy). Czerpiąc ze swojej rozległej wiedzy w wielu dziedzinach i wiary w siłę indywidualnego zaangażowania we wprowadzanie zmian, stworzy sprzyjającą współpracy i włączającą przestrzeń, gdzie odwiedzający będą mogli doświadczyć zabawy i radości życia poprzez naukę, sztukę i wiele więcej.

„Nagroda Power of Radiance od Clé de Peau Beauté jest wielkim zaszczytem, ponieważ odgrywa istotną rolę w upodmiotowieniu kolejnego pokolenia dziewcząt i rozwiązywaniu problemu nierówności płci w edukacji STEAM na całym świecie. Zarówno edukacja jak i kariera zawodowa w tych obszarach są zdominowane przez mężczyzn, lecz płeć nie ma znaczenia dla kreatywności i innowacyjności. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Clé de Peau Beauté jako laureatka nagrody. Razem zmienimy narrację, że przedmioty STEAM nie są dla dziewcząt i kobiet. Uważam, że równość płci i wszelkie formy włączenia społecznego w obszarze STEAM są nie tylko korzystne, lecz również kluczowe dla progresywnego społeczeństwa" - powiedziała Sachiko Nakajima.

„Od 2019 roku nagrody Power of Radiance stanowią główny filar naszych filantropijnych zobowiązań, honorując kobiety, które inicjują pozytywne zmiany na całym świecie poprzez edukację. Jesteśmy zachwyceni możliwością pogłębienia naszego zaangażowania w działania na rzecz równości płci i upodmiotowienia dziewcząt w nadchodzącym roku dzięki naszej współpracy z panią Nakajimą i steAm Inc." - powiedziała Mizuki Hashimoto, dyrektor ds. marki w Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté wierzy, że każda osoba ma w sobie potencjał do uwolnienia swojego wewnętrznego blasku i wprowadzenia pozytywnych zmian. Dlatego marka wybrała jeden ze swoich najbardziej kultowych produktów, The Serum, i zobowiązała się do przekazania części zysków z jego sprzedaży na realizację tej misji. Dzięki nagrodom Power of Radiance, Clé de Peau Beauté chce umocnić pozycję dziewcząt i kobiet dla lepszej przyszłości ich samych i społeczności, w których żyją.

Sachiko Nakajima

Sachiko Nakajima jest muzyczką, matematyczką, edukatorką przedmiotów STEAM i artystką specjalizującą się w sztuce mediów. Jest założycielką i dyrektorką steAm Inc., dyrektorką reprezentującą stowarzyszenie steAm BAND Association i producentką projektu tematycznego na Expo 2025 w Osace (Kensai, Japonia) (Reprezentatywny Pawilon „Playground of Life: Jellyfish Pavilion"). Działając w obszarach muzyki, matematyki, edukacji STEAM i sztuki mediów w Japonii i poza granicami tego kraju, wyraża przekonanie, że każdy ma w sobie potencjał twórczy, niezależnie od pochodzenia, płci czy wieku. Postrzega edukację STEAM z elementami zabawy jako coś, co może pomóc poszczególnym osobom w pokonaniu wyzwań społecznych i osobistych, pielęgnując ich niepowtarzalne zainteresowania i kreatywność w celu kształtowania społeczeństwa przyszłości. W Japonii pani Nakajima została powołana na stanowisko Ambasadorki Dziewcząt ds. STEM przy Kancelarii Rady Ministrów Japonii; jest również członkinią różnych komisji w Ministerstwie Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) i w organach regionalnych; była stypendystką Fulbrighta w New York University Tisch School of the Arts. Warto zaznaczyć, że jest pierwszą Japonką, którą wyróżniono złotym medalem na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Ma również osiemnastoletnią córkę.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Co. Ltd., powstała w 1982 r. jako najwyższa forma połączenia elegancji z nauką. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, niezmiennie kierując się duchem rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 26 krajach i regionach na świecie.

