CLÉ DE PEAU BEAUTÉ UMUMKAN SACHIKO NAKAJIMA SEBAGAI PEMENANG " THE POWER OF RADIANCE AWARDS 2025"

Ajang tahunan "Power of Radiance Awards" mengapresiasi sosok perempuan yang memperjuangkan pendidikan anak perempuan di tengah masyarakat. Ajang ini pertama kali digelar pada 2019, serta dilatarbelakangi prinsip Clé de Peau Beauté untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dengan mendukung potensi perempuan muda melalui pendidikan STEAM.

Kiprah Nakajima melambangkan prinsip tersebut, serta sejalan dengan misi Clé de Peau Beauté, yakni pemberdayaan perempuan muda lewat pendidikan demi menutup kesenjangan gender dalam bidang STEAM sehingga mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Dalam publikasi Forum Ekonomi Dunia, "Global Gender Gap Report 2024", kesetaraan gender Jepang berada di peringkat 118 dari 146 negara. Hal ini menunjukkan ketimpangan besar dalam sejumlah bidang, seperti STEAM[1]. Meski Jepang merupakan salah satu perekonomian terbesar dunia, serta perempuan Jepang berprestasi dalam bidang matematika dan sains dunia[2], hanya 16% lulusan STEAM di Jepang yang berasal dari kaum perempuan[3]. Maka, Nakajima berupaya mengatasi kesenjangan tersebut dengan mendobrak berbagai kendala yang menghambat kiprah perempuan dewasa dan muda dalam bidang pendidikan dan karier STEAM.

Melalui "Power of Radiance Awards", Clé de Peau Beauté ingin membangun komunitas perempuan global yang membuat perubahan positif. Nakajima juga bertemu dengan Reshma Saujani, Pemenang "Power of Radiance 2024", serta Pendiri Girls Who Code dan Moms First, dalam sebuah acara yang digelar Clé de Peau Beauté untuk memperingati Hari Anak Perempuan di New York. Di acara ini, Saujani dan pejuang kesetaraan gender lain berbagi gagasan tentang bagaimana kaum perempuan bisa saling mendukung guna memberdayakan perempuan generasi baru dalam bidang STEAM. Sebagai Pemenang "Power of Radiance 2025", Nakajima akan terus berjuang dan melanjutkan upaya pemenang Power of Radiance sebelumnya, termasuk Saujani, serta mengusung perspektif global ini dalam karyanya di Jepang.

Sebagai Pemenang "Power of Radiance Awards 2025", Nakajima akan memperoleh hibah yang mendukung kiprahnya, serta memperluas program dan misinya dalam menginspirasi perempuan muda dan dewasa agar tertarik mengejar minat di bidang STEAM.

Hal ini termasuk kerja sama Nakajima dengan The Asia Foundation lewat proyek "STEM ConnectHER". Lewat inisiatif ini, Nakajima membangun jaringan perempuan regional dalam bidang STEAM di seluruh Asia Pasifik. Dia pun membimbing dan mendukung berbagai mahasiswa serta tenaga profesional. Selain itu, Nakajima aktif terlibat dalam "Suri-Joshi", program yang mengadakan lokakarya dan materi belajar daring agar anak perempuan dan ibunya tertarik belajar matematika. Inisiatif ini ikut mengatasi stereotip, serta membuat ilmu matematika kian mudah diakses dan menarik bagi anak perempuan, terutama di sejumlah wilayah yang masih kurang memiliki sosok panutan dalam bidang STEAM dari kaum perempuan.

Nakajima juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di EXPO 2025 sebagai Thematic Project Producer untuk "Playground of Life: Jellyfish Pavilion". Berpengalaman dalam berbagai bidang, serta memperjuangkan keterlibatan individu untuk membuat perubahan positif, dia menciptakan ruang kolaboratif dan inklusif agar berbagai orang bisa beraktivitas sambil belajar, berkreasi seni, dan lain-lain.

"Saya mendapat kehormatan besar dengan menjadi Pemenang 'Power of Radiance Award' yang diadakan Clé de Peau Beauté, perusahaan yang telah berperan besar memberdayakan anak perempuan, serta mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan STEAM di seluruh dunia. Pendidikan dan karier STEAM masih didominasi kaum pria. Namun, kreativitas dan inovasi tidak terbatas pada satu gender saja. Lewat ajang penghargaan ini, saya ingin bekerja sama dengan Clé de Peau Beauté untuk mengubah anggapan bahwa STEAM bukan untuk anak perempuan dan perempuan dewasa. Saya mendukung kesetaraan gender dan inklusi dalam STEAM yang tak hanya menguntungkan, namun juga penting bagi masyarakat maju," jelas Nakajima.

"Sejak 2019, 'Power of Radiance Awards' telah menjadi salah satu pilar utama dalam komitmen filantropi kami. Ajang ini mengapresiasi kaum perempuan yang membuat perubahan positif di seluruh dunia melalui pendidikan. Kami gembira meningkatkan komitmen kesetaraan gender dan pemberdayaan anak perempuan pada tahun depan lewat kolaborasi dengan Nakajima dan steAm, Inc.," papar Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer, Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté menilai, setiap orang berpotensi membuat perubahan positif dengan memanfaatkan bakatnya. Sebagian dari nilai penjualan salah satu produk first-step yang paling ikonis dari Clé de Peau Beauté, The Serum, dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan muda dan dewasa demi menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk mereka dan komunitasnya.

Tentang Sachiko Nakajima

Sachiko Nakajima adalah seorang musisi, ahli matematika, pengajar STEAM, dan seniman. Dia mendirikan dan menjabat CEO steAm, Inc., serta menjadi Representative Director, steAm BAND Association. Nakajima juga berkiprah sebagai Thematic Project Producer di Expo 2025, Osaka, Kansai, Jepang (Signature Pavilion " Playground of Life: Jellyfish Pavilion"). Aktif terlibat dalam bidang musik, matematika, pendidikan STEAM, serta seni media di Jepang dan dunia, Nakajima meyakini bahwa setiap orang memiliki potensi kreativitas, terlepas dari latar belakang, gender, atau usianya. Dia menganggap pendidikan STEAM sebagai kunci yang membantu berbagai orang mengatasi tantangan sosial dan personal. Lewat STEAM, menurut Nakajima, seseorang juga bisa mengasah minat dan kreativitas guna membangun masyarakat masa depan. Di Jepang, Nakajima diangkat sebagai STEM Girls Ambassador, Cabinet Office; dia juga terlibat dalam berbagai komite di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang (MEXT), serta lembaga pemerintah regional; dia juga merupakan akademisi Fulbright di New York University Tisch School of the Arts. Nakajima sukses menjadi perempuan Jepang pertama yang meraih medali emas di International Mathematical Olympiad. Dia juga merupakan seorang ibu dari anak perempuan yang berusia 18 tahun.

Tentang Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, merek mewah global dari Shiseido Co., Ltd., berdiri pada 1982 sebagai ungkapan terbaik atas keanggunan dan sains. Clé de Peau Beauté berarti kunci bagi keindahan kulit. Merek ini berfilosofi untuk memancarkan kekuatan cahaya wanita dengan teknologi perawatan kulit yang inovatif dan kosmetik mutakhir di seluruh dunia. Selamanya dipandu oleh kepekaan estetika dan kecerdasan istimewa, Clé de Peau Beauté telah menyuntikkan produk-produknya dengan modernitas, pesona, dan dinamisme sehingga merek ini tampil sebagai pemimpin industri yang menyajikan cahaya yang sangat menakjubkan, terpancar dari dalam diri wanita. Clé de Peau Beauté tersedia di 26 negara dan wilayah di seluruh dunia.

