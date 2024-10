CLÉ DE PEAU BEAUTÉ VYHLAŠUJE SACHIKO NAKAJIMAOVOU LAUREÁTKOU CENY POWER OF RADIANCE 2025

Značka vyjadřuje uznání zakladatelce a generální ředitelce společnosti steAm, Inc., jazzové pianistce, matematičce a producentce tematického projektu na výstavě Expo 2025, která společně s Clé de Peau Beauté přinese inspiraci další generaci dívek prostřednictvím oborů STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění a matematika).

TOKIO, 11. října 2024 /PRNewswire/ -- Luxusní značka pečující a dekorativní kosmetiky Clé de Peau Beauté s hrdostí oznamuje, že ocenění Power of Radiance 2025 získává Sachiko Nakajimaová za své neúnavné úsilí o rozvoj vzdělávání v oborech STEAM. Paní Nakajimaová se v oblasti STEAM poprvé prosadila již na střední škole jako první Japonka, která si odnesla zlatou medaili z Mezinárodní matematické olympiády. Jako jazzová pianistka je také vůdčí osobností kapely Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses – hudebního uskupení, které oživuje obory STEAM prostřednictvím všech pěti smyslů. Její zkušenosti v oblasti STEAM ji vedly k tomu, že v roce 2017 založila organizaci steAm, Inc. zaměřenou na poskytování vzdělávání v oblasti STEAM a odhalování tvůrčího potenciálu v každém jednotlivém člověku.

Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Sachiko Nakajima receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2025

Každoročně udělované ocenění Power of Radiance Awards oceňuje a oslavuje ženy, které se ve svých komunitách zasazují o vzdělávání dívek. Ocenění, založené v roce 2019, vychází z přesvědčení společnosti Clé de Peau Beauté, že klíčem k lepšímu světu je uvolnění potenciálu dívek – zejména prostřednictvím vzdělávání v oborech STEAM.

Práce paní Nakajimaové, která toto přesvědčení ztělesňuje, je také v dokonalém souladu s cílem značky Clé de Peau Beauté posílit postavení dívek prostřednictvím vzdělávání a v konečném důsledku odstranit přetrvávající rozdíly mezi muži a ženami v oblasti STEAM, což přispěje k lepší budoucnosti nás všech. Zpráva Světového ekonomického fóra Global Gender Gap Report (Index genderových rozdílů) za rok 2024 řadí Japonsko v otázce rovnosti žen a mužů na 118. místo z celkem 146 zemí a podtrhuje tak značné rozdíly právě v oblastech, jako je STEM[1]. Navzdory postavení Japonska jako jedné z největších světových ekonomik a vynikajícím výsledkům japonských dívek v matematice a přírodních vědách v celosvětovém měřítku[2] tvoří ženy v Japonsku pouze 16 % absolventů oborů STEM[3]. Sachiko Nakajimaová usiluje o nápravu této nerovnosti odstraňováním bariér, které ženám a dívkám ve vzdělávání a kariéře v oblasti STEM tradičně brání.

Prostřednictvím ocenění Power of Radiance Awards chce značka Clé de Peau Beauté vybudovat globální komunitu žen, které stojí v čele úsilí o pozitivní změny. Na akci pořádané společností Clé de Peau Beauté u příležitosti Mezinárodního dne dívek v New Yorku se paní Nakajimaová setkala s Reshmou Saujaniovou, držitelkou ocenění Power of Radiance 2024 a zakladatelkou organizací Girls Who Code a Moms First. V rámci této akce se paní Saujaniová a další stoupenci rovnosti žen a mužů podělili o náměty, jak se ženy mohou vzájemně podporovat v zájmu posílení další generace dívek v oborech STEAM. Jako držitelka ocenění Power of Radiance 2025 naváže paní Nakajimaová na úsilí a odkaz laureátek z předchozích ročníků, včetně paní Saujaniové, a přenese tyto globální poznatky do své práce v Japonsku.

Společně s oceněním Power of Radiance 2025 obdrží paní Nakajimaová grant, který podpoří její úsilí a rozšíří dopad její práce a poslání inspirovat dívky a ženy a probouzet v nich zájem o obory STEAM.

Součástí této práce je také její angažmá v nadaci The Asia Foundation, kde se podílí na projektu „STEM ConnectHER". Cílem této iniciativy je vybudovat napříč asijsko-pacifickou oblastí regionální síť žen působících v oborech STEM, která bude poskytovat mentoring a podporu vysokoškolským studentům a odborníkům. Kromě toho paní Nakajima aktivně působí v programu „Suri-Joshi", který organizuje workshopy a vytváří online obsah s cílem povzbudit dívky a jejich matky k objevování radosti z matematiky. Tato iniciativa si klade za cíl bourat stereotypy, zpřístupnit matematiku mladým ženám a učinit ji pro ně zábavnější, a to zejména v regionech, kde je ženských vzorů v oblasti STEM nedostatek.

Paní Nakajimaová se také podílí na aktivitách v rámci světové výstavy Expo 2025, kde působí jako producentka tematického projektu Playground of Life: Jellyfish Pavilion (Hřiště života: Medúzový pavilon). Na základě své multidisciplinární odbornosti a silné víry v sílu individuálního zapojení při uskutečňování změn zde vybuduje kooperativní a inkluzivní prostor, kde mohou lidé společně prožít zábavu a radost ze života prostřednictvím učení, umění a dalších aktivit.

„Je mi ctí přijmout ocenění Power of Radiance od společnosti Clé de Peau Beauté, která se zasloužila o posílení další generace dívek a řešení genderové nerovnosti ve vzdělávání STEAM po celém světě. Vzdělávání i kariérnímu uplatnění v těchto oborech dominují muži, ale kreativita a inovace přitom s pohlavím nijak nesouvisí. Těším se, že díky tomuto ocenění se společně s Clé de Peau Beauté zasadíme o přepsání narativu, podle něhož nejsou obory STEAM určené pro dívky a ženy. Věřím, že rovnost pohlaví a všechny formy inkluze v oblasti STEAM jsou pro progresivní společnost nejen přínosem, ale přímo nezbytností," uvedla paní Nakajimaová.

„Ocenění Power of Radiance Awards je od roku 2019 základním pilířem našeho filantropického závazku, který oceňuje ženy přinášející po celém světě pozitivní změny prostřednictvím vzdělávání. V nadcházejícím roce s potěšením prohloubíme naše úsilí o genderovou rovnost a posílení postavení dívek prostřednictvím spolupráce s paní Nakajimaovou a její společností steAm, Inc.", uvedla ředitelka značky Clé de Peau Beauté Mizuki Hashimotová.

Společnost Clé de Peau Beauté věří, že každý člověk může využít své vnitřní záře k pozitivním změnám. Proto značka vybrala jeden ze svých nejikoničtějších produktů prvního kroku péče o pleť - The Serum - a zavázala se věnovat podíl z jeho prodeje na tuto misi. Prostřednictvím ocenění Power of Radiance Awards chce Clé de Peau Beauté posílit postavení dívek a žen tak, aby mohly vytvářet lepší budoucnost pro sebe i své komunity.

Sachiko Nakajima je hudebnice, pedagožka oborů STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics – věda, technologie, inženýrství, umění a matematika) a mediální umělkyně. Je zakladatelkou a generální ředitelkou společnosti steAm, Inc, zastupující ředitelkou asociace steAm BAND Association a producentkou tematického projektu Signature Pavilion „Playground of Life: Jellyfish Pavilion (tematický pavilon „Hřiště života: Medúzový pavilon") na světové výstavě Expo 2025, která se bude konat v Ósace v japonském regionu Kansai. Aktivně se angažuje v oblasti hudby, matematiky, vzdělávání v oborech STEAM a mediálního umění v Japonsku i na mezinárodní úrovni a věří, že každý člověk, bez ohledu na svůj původ, pohlaví nebo věk, má v sobě kreativní potenciál. Podle jejího názoru pomůže „vzdělávání hrou" v oborech STEAM jednotlivcům překonávat společenské i individuální překážky a rozvíjet své jedinečné zájmy a kreativitu v zájmu utváření společnosti zítřka. V Japonsku byla paní Nakajima jmenována ambasadorkou iniciativy STEM Girls pro Úřad vlády, působila také jako členka různých výborů ministerstev školství, kultury, sportu, vědy a technologií (MEXT) a řady regionálních vlád a byla stipendistkou Fulbrightovy nadace na New York University Tisch School of the Arts. Za zmínku také stojí, že jako vůbec první Japonka získala zlatou medaili na Mezinárodní matematické olympiádě. V osobním životě je matkou osmnáctileté dívky.

