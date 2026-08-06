Comunidades empresariais da China e dos EUA fortalecem laços e exploram novas oportunidades de cooperação na cadeia de suprimentos.

CHICAGO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Em 30 de julho de 2026, o Fórum de Cooperação Econômica e Comercial China-EUA e a 5ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE) foram realizados em Chicago. Mais de 180 representantes empresariais e governamentais de ambos os países foram reunidos para as discussões.

Fórum de Cooperação Econômica e Comercial EUA-China; 5ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (Roadshow)

Em seu discurso, Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), afirmou que o encontro histórico entre os líderes da China e dos Estados Unidos em Pequim proporcionou maior estabilidade e previsibilidade às relações econômicas e comerciais bilaterais, além de criar um novo impulso para a cooperação. O CCPIT está pronto para trabalhar com parceiros nos Estados Unidos para criar plataformas que promovam um maior envolvimento e cooperação empresarial entre as empresas dos dois países. Ren incentivou mais empresas americanas a participarem de plataformas como a CISCE e a compartilharem as oportunidades de desenvolvimento da China.

Os participantes observaram que a China e os EUA possuem cadeias industriais e de suprimentos altamente integradas, com uma base sólida para a cooperação e um amplo potencial para futuras colaborações. Como uma plataforma importante para fomentar a colaboração em inovação e cadeias de suprimentos entre a China e os EUA, a CISCE ajudou a aumentar a resiliência e a vitalidade da cooperação na cadeia de suprimentos entre os dois países.

O evento fez parte de um programa mais amplo de intercâmbios organizado pelo CCPIT durante a visita de uma delegação empresarial chinesa aos Estados Unidos. De 27 a 31 de julho, a delegação visitou Salt Lake City, Chicago e Washington, D.C., reunindo-se com mais de 120 empresas e organizações dos EUA. Durante a visita, Ren apresentou aos representantes dos EUA o 15º Plano Quinquenal da China e o desenvolvimento econômico do país, destacando novas medidas para buscar um crescimento econômico de alta qualidade e abrir ainda mais a economia. Ren enfatizou os esforços contínuos do CCPIT para apoiar a cooperação prática entre as comunidades empresariais da China e dos EUA por meio de canais bilaterais e multilaterais, com o objetivo de alcançar resultados mutuamente benéficos.

Líderes empresariais e políticos dos EUA elogiaram o encontro entre os líderes da China e dos Estados Unidos em Pequim. Expressaram seu compromisso em expandir sua presença no mercado chinês durante o período do 15º Plano Quinquenal e em aprofundar a cooperação comercial e de investimentos. Também estavam ansiosos para participar de eventos como a Cúpula de CEOs da APEC e a Quinta Conferência da CISCE, além de contribuir para a manutenção de cadeias de suprimentos e industriais globais estáveis e eficientes.

FONTE China International Supply Chain Expo