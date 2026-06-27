Seção sobre Cadeia de Energia Limpa na quarta CISCE destaca a inovação de baixo carbono em toda a cadeia de valor da energia

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China International Supply Chain Expo

27 jun, 2026, 21:12 GMT

PEQUIM, 27 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A seção sobre Cadeia de Energia Limpa da quarta China International Supply Chain Expo (CISCE) apresentou inovações de baixo carbono em toda a cadeia de valor da energia e serviu como plataforma para a cooperação internacional no setor energético. Refletindo as prioridades definidas no 15º Plano Quinquenal da China para energia de hidrogênio, energia nuclear e parques industriais de carbono zero, a seção apresentou avanços que abrangem a produção de energia, os sistemas elétricos e as aplicações de uso final, com foco especial na integração entre infraestrutura energética e infraestrutura de computação.

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Os participantes representaram uma ampla variedade de segmentos do setor global de energia. A State Grid Corporation of China e a China Datang Corporation destacaram avanços na integração entre energia e computação, incluindo sistemas inteligentes de despacho de última geração. O China Resources Group apresentou uma visão integrada do desenvolvimento de energia limpa, da infraestrutura energética, do consumo de baixo carbono e das práticas de sustentabilidade relacionadas a ESG. O Bank of China destacou soluções de financiamento verde para apoiar a transição de baixo carbono do setor de energia.

A participação internacional incluiu a ExxonMobil, a Alfa Laval, a Comunidade Foral de Navarra (Espanha) e a Saudi United Company, que apresentaram materiais avançados de baixo carbono, tecnologias de redução de emissões e iniciativas de cooperação voltadas ao mercado, destacando oportunidades de colaboração internacional.

Por meio da diversidade de participantes e exposições, a seção apresentou tecnologias, equipamentos e soluções integradas desenvolvidos para apoiar a transição energética global, demonstrando avanços no desenvolvimento de baixo carbono, digital e inteligente do setor de energia limpa. Por meio de aplicações práticas e da inovação liderada pela indústria, a seção sobre Cadeia de Energia Limpa demonstrou o potencial para ampliar a cooperação internacional e tornar as cadeias de suprimento de energia mais integradas, apoiando o crescimento sustentável.

FONTE China International Supply Chain Expo

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