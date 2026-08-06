Las comunidades empresariales de China y EE. UU. refuerzan vínculos y exploran nuevas oportunidades de cooperación en la cadena de suministro

CHICAGO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 30 de julio de 2026 se celebró en Chicago el Foro de Cooperación Económica y Comercial entre China y EE. UU. y la gira promocional de la 5.ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE). Se reunieron más de 180 representantes gubernamentales y empresariales de ambos países para entablar conversaciones.

Foro de Cooperación Económica y Comercial entre EE. UU. y China. Gira promocional de la 5.ª Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China

En su intervención, Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), afirmó que la reunión histórica celebrada en Pekín entre los líderes de China y Estados Unidos ha aportado mayor estabilidad y previsibilidad a las relaciones económicas y comerciales bilaterales, al tiempo que ha generado un nuevo impulso para la cooperación. El CCPIT está dispuesto a trabajar junto con sus socios de Estados Unidos para crear plataformas que promuevan una mayor integración y colaboración entre las empresas de ambos países. Ren invitó a más compañías estadounidenses a participar en iniciativas como la CISCE y a formar parte de las oportunidades de desarrollo que ofrece China.

Los participantes destacaron que China y Estados Unidos cuentan con cadenas industriales y de suministro altamente integradas, con una base sólida para la cooperación y un amplio potencial de desarrollo conjunto. Como plataforma clave para impulsar la innovación y la integración de las cadenas de suministro entre China y Estados Unidos, la CISCE ha contribuido a reforzar la resiliencia y el dinamismo de la colaboración bilateral en este ámbito.

El encuentro formó parte de un programa de intercambios más amplio organizado por el CCPIT durante la visita de una delegación empresarial china a Estados Unidos. Del 27 al 31 de julio, la delegación visitó Salt Lake City, Chicago y Washington, D.C., donde se reunió con más de 120 empresas e instituciones estadounidenses. Durante la visita, Ren expuso ante las partes interesadas estadounidenses el XV Plan Quinquenal de China y el desarrollo económico del país, enfatizando las nuevas medidas destinadas a impulsar un crecimiento económico de alta calidad y una mayor apertura económica. Ren destacó los continuos esfuerzos del CCPIT para fomentar la cooperación práctica entre los sectores empresariales de China y Estados Unidos a través de canales bilaterales y multilaterales, con el objetivo de lograr beneficios mutuos.

Los líderes empresariales y políticos estadounidenses elogiaron el encuentro celebrado en Pekín entre los mandatarios de China y Estados Unidos. Expresaron su compromiso de ampliar su presencia en el mercado chino durante el periodo del XV Plan Quinquenal y de intensificar la cooperación comercial y de inversión. Además, manifestaron su interés en participar en eventos como la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC y la Quinta CISCE, mientras contribuyen a mantener la estabilidad y la eficiencia de las cadenas industriales y de suministro globales.

FUENTE China International Supply Chain Expo