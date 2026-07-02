Quarta exposição internacional da cadeia de suprimento da China é encerrada em Pequim

PEQUIM, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A quarta exposição internacional da cadeia de suprimento da China (CISCE) terminou no dia 26 de junho, em Pequim. Com o lema "Conectando o mundo para um futuro compartilhado", o evento atraiu 676 expositores de 85 países e regiões, incluindo empresas líderes na cadeia de suprimentos, PMEs inovadoras e instituições de pesquisa. Os participantes estrangeiros representaram 36,5% do total, enquanto as empresas da Fortune 500 e as líderes do setor representaram 65% do total de expositores. Os organizadores descreveram a exposição como uma plataforma aberta, voltada para a sustentabilidade e orientada para resultados, destinada ao comércio internacional e à cooperação na cadeia de suprimentos.

Quarta exposição internacional da cadeia de suprimentos da China é encerrada em Pequim

A Austrália participou como país convidado de honra, com a região francesa de Auvergne-Rhône-Alpes e a região italiana da Ligúria sendo as primeiras regiões convidadas do exterior, juntamente com as províncias convidadas da China, Anhui e Hainan. O acordo estimulou o intercâmbio e a colaboração entre regiões durante todo o evento. A exposição recebeu 223 delegações empresariais estrangeiras para visitas e negociações no local, o que representou um aumento de 29,7% em relação à edição anterior.

Com a presença de mais de 1.200 expositores e parceiros da cadeia de suprimentos, a CISCE deste ano marcou o maior encontro da história da feira e bateu todos os recordes anteriores de participação. O número de profissionais presentes no local aumentou 22% em relação à última edição. Os organizadores realizaram 70 fóruns de negócios e dois eventos noturnos de networking para expositores, com as transmissões ao vivo atraindo mais de 62 milhões de visualizações online acumuladas.

O evento deste ano também marcou o início da iniciativa "CISCE Digital e Inteligente". A antiga exposição "Cadeia de Tecnologia Digital" foi ampliada para "Cadeia de Tecnologia Digital e Inteligente", com a inclusão de um espaço dedicado à inteligência artificial. O evento contou com a estreia mundial ou no setor de 161 novos produtos, tecnologias, serviços e aplicações. Paralelamente, foram divulgados a edição de 2026 do Relatório de Promoção da Cadeia de Suprimentos Global e uma nova Matriz do Índice de Resiliência da Cadeia de Suprimentos Global, oferecendo novas perspectivas sobre a resiliência da cadeia de suprimentos global.

A atividade comercial na feira foi intensa, com os expositores estabelecendo laços com 43.000 empresas parceiras em toda a cadeia de valor, superando o número do ano passado. Somente na última manhã, 115 empresas e instituições da China e do exterior assinaram cartas de intenção para expor na quinta edição da CISCE. Esse número de reservas antecipadas representa um aumento de 12,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre elas, 20 empresas se comprometeram a participar por vários anos, assinando acordos com duração de três ou cinco anos. A cobertura da mídia também se ampliou, com mais de 2.300 jornalistas chineses e internacionais credenciados para cobrir o evento, um aumento de 21,5% em relação a 2025.

FONTE China International Supply Chain Expo