Die Wirtschaftskreise Chinas und der USA vertiefen ihre Beziehungen und loten neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Lieferkette aus

CHICAGO, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Juli 2026 fanden in Chicago das chinesisch-amerikanische Forum für Wirtschafts- und Handelskooperation sowie die Roadshow zur 5. China International Supply Chain Expo (CISCE) statt. Mehr als 180 Vertreter aus Wirtschaft und Politik beider Länder kamen zu Gesprächen zusammen.

U.S.-China Economic and Trade Cooperation Forum The 5th China International Supply Chain Expo Roadshow

In seiner Ansprache erklärte Ren Hongbin, Chairman des Chinesischen Rates zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT), dass das wegweisende Treffen zwischen den Staatschefs Chinas und der Vereinigten Staaten in Peking für mehr Stabilität und Vorhersehbarkeit in den bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gesorgt und gleichzeitig neue Impulse für die Zusammenarbeit geschaffen habe. Der CCPIT ist bereit, gemeinsam mit Partnern in den Vereinigten Staaten Plattformen für eine vertiefte geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beider Länder zu schaffen. Ren begrüßte die Teilnahme weiterer US-amerikanischer Unternehmen an Plattformen wie dem CISCE, um an den Entwicklungschancen Chinas teilzuhaben.

Die Teilnehmer stellten fest, dass China und die USA über stark verflochtene Industrie- und Lieferketten verfügen, die eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit sowie ein breites Potenzial für die weitere Zusammenarbeit bieten. Als wichtige Plattform zur Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Innovation und Lieferketten zwischen China und den USA hat das CISCE dazu beigetragen, die Widerstandsfähigkeit und Dynamik der Zusammenarbeit in den Lieferketten zwischen den beiden Ländern zu stärken.

Die Veranstaltung war Teil eines umfassenderen Austauschprogramms, das von der CCPIT während des Besuchs einer chinesischen Wirtschaftsdelegation in den Vereinigten Staaten organisiert wurde. Vom 27. bis 31. Juli besuchte die Delegation Salt Lake City, Chicago und Washington, D.C., und traf sich dort mit mehr als 120 US-amerikanischen Unternehmen und Organisationen. Während des Besuchs erläuterte Ren den US-amerikanischen Interessengruppen Chinas 15. Fünfjahresplan sowie die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und hob dabei neue Maßnahmen zur Förderung eines qualitativ hochwertigen Wirtschaftswachstums und zur weiteren Öffnung der Wirtschaft hervor. Herr Ren hob die fortgesetzten Bemühungen des CCPIT hervor, die praktische Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftskreisen in China und den USA über bilaterale und multilaterale Kanäle hinweg zu fördern, mit dem Ziel, für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen.

Führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik der USA äußerten sich sehr positiv über das Treffen der Staatschefs Chinas und der Vereinigten Staaten in Peking. Sie bekräftigten ihr Engagement, ihre Präsenz auf dem chinesischen Markt während der Laufzeit des 15. Fünfjahresplans auszubauen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Investitionen zu vertiefen. Zudem äußerten sie ihre Vorfreude auf die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem APEC-CEO-Gipfel und dem fünften CISCE, während sie gleichzeitig dazu beitragen wollen, stabile und effiziente globale Industrie- und Lieferketten aufrechtzuerhalten.