Conferência de produtos inovadores de terminais de inteligência artificial de Changzhou 2026 revela as últimas inovações

CHANGZHOU, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Conferência de produtos inovadores de terminais de inteligência artificial de Changzhou 2026, com o tema "Capacitando dispositivos, possibilitando uma vida mais inteligente", foi inaugurada em 11 de abril, reunindo 20 empresas para apresentar 27 dispositivos com IA. A apresentação abrangeu casos de uso essenciais, incluindo mobilidade diária, vida doméstica, eficiência no escritório e aplicações industriais, oferecendo uma visão dos crescentes recursos de Changzhou em hardware habilitado por IA.

Changzhou construiu um ecossistema totalmente integrado de dispositivos de IA que abrange toda a cadeia de valor, apoiado por clusters industriais consolidados em equipamentos de ponta, veículos elétricos (VEs) e eletrônicos de última geração. A cidade também está expandindo sua presença tanto nos mercados domésticos quanto nos internacionais. Na área de mobilidade inteligente, a produção de VEs da cidade ultrapassou 800.000 unidades em 2025, com a Li Auto figurando entre os principais participantes no mercado de SUVs elétricos da China. A Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. manteve a posição de liderança global em vendas de veículos elétricos inteligentes de duas rodas por três anos consecutivos. No segmento de saúde, a Jinmu Health Technology Co., Ltd. apresentou dispositivos de saúde habilitados por IA na conferência, refletindo o papel crescente da IA em aplicações médicas e de bem-estar. Na robótica industrial, robôs colaborativos fabricados em Changzhou representam 50% do mercado doméstico, enquanto os braços robóticos JAKA foram destaque em um gala cultural transmitido nacionalmente, demonstrando sua sofisticação técnica. No setor de casas inteligentes, os cortadores de grama robóticos da Greenworks tiveram um desempenho sólido nos mercados internacionais, posicionando-se entre os três maiores nos Estados Unidos em equipamentos residenciais de jardim e gramado movidos a bateria.

O evento também se conectou à amplamente seguida Jiangsu Football City League (a "Su Super League"), com uma área de vitrine de produtos instalada fora do local principal para ampliar o engajamento do público além da própria conferência. Dez empresas apresentaram produtos em três categorias — mobilidade inteligente, brinquedos inteligentes e casa inteligente — combinando lançamentos com demonstrações práticas. O formato combinado permitiu que tanto os participantes do setor quanto o público em geral interagissem diretamente com o ecossistema de dispositivos de IA de Changzhou. A conferência apresentou uma ampla variedade de produtos e soluções de consumo habilitados por IA, com demonstrações imersivas e exibições interativas que permitiram aos visitantes experimentar de perto as tecnologias mais recentes.

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FONTE 2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference