La Conferencia de productos de vanguardia para terminales de inteligencia artificial de Changzhou 2026 presenta las últimas innovaciones

CHANGZHOU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia de productos de vanguardia para terminales de inteligencia artificial de Changzhou 2026 inició el 11 de abril con el tema "Dispositivos que impulsan una vida más inteligente" y reunió a 20 empresas que presentaron 27 dispositivos con IA. La exposición incluyó importantes ejemplos de uso, entre ellos la movilidad diaria, la vida doméstica, la eficiencia en la oficina y las aplicaciones industriales, que ofrecieron una panorámica de las capacidades cada vez más amplias de Changzhou en hardware con IA.

Changzhou ha desarrollado un ecosistema de dispositivos con IA completamente integrado que abarca toda la cadena de valor y que está respaldado por clústeres industriales consolidados en equipos de alta gama, vehículos eléctricos (VE) y dispositivos electrónicos de última generación. La ciudad también está ampliando su presencia tanto en el mercado nacional como internacional. Dentro del ámbito de la movilidad inteligente, la producción de VE de la ciudad superó las 800.000 unidades en 2025, y Li Auto se ubicó entre las principales empresas en el mercado de los vehículos eléctricos todoterreno de China. Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. se ha mantenido por tres años consecutivos en el primer puesto a nivel mundial en las ventas de vehículos inteligentes eléctricos de dos ruedas. Por el sector sanitario, Jinmu Health Technology Co., Ltd. presentó en la conferencia dispositivos médicos con IA, lo que reflejó el papel cada vez más importante de la IA en aplicaciones médicas y de bienestar. En el campo de la robótica industrial, los robots colaborativos fabricados en Changzhou representaron el 50 % del mercado nacional, mientras que los brazos robóticos de JAKA se presentaron en una gala cultural televisada para todo el país, donde mostraron su sofisticación técnica. En el sector del hogar inteligente, los robots cortacéspedes de Greenworks han conseguido un sólido rendimiento en mercados internacionales, con lo cual se han ubicado entre los tres mejores de Estados Unidos en la categoría de equipos de uso residencial para césped y jardín alimentados por batería.

El evento también conectó con la popular Liga de fútbol de la ciudad de Jiangsu (la "Su Super League") con la instalación de un área de exhibición de productos en los exteriores del recinto principal para ampliar la participación del público más allá de la propia conferencia. Diez empresas mostraron productos en tres categorías (movilidad inteligente, juguetes inteligentes y hogar inteligente) combinando el lanzamiento de productos con demostraciones prácticas. El formato combinado les permitió a los interesados del sector y al público general interactuar directamente con el ecosistema de dispositivos con IA de Changzhou. La conferencia contó con una amplia variedad de soluciones y productos de consumo con IA, así como demostraciones inmersivas y muestras interactivas que les permitieron a los visitantes experimentar de cerca las últimas tecnologías.

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FUENTE 2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference