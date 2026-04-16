Persidangan Produk Terminal AI Trendy Changzhou 2026 Perkenal Inovasi Terkini

CHANGZHOU, China, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Persidangan Produk Terminal Trendy Kecerdasan Buatan Changzhou 2026, bertemakan "Memperkasa Peranti, Membolehkan Kehidupan Lebih Pintar," telah dibuka pada 11 April, menghimpunkan 20 syarikat untuk mempersembahkan 27 peranti dikuasakan AI. Pameran ini merangkumi kes penggunaan utama termasuk mobiliti harian, kehidupan rumah, kecekapan pejabat dan aplikasi industri, sekali gus memberikan gambaran keupayaan Changzhou yang semakin berkembang dalam perkakasan yang didayakan AI.

Changzhou telah membangunkan ekosistem peranti AI bersepadu sepenuhnya merentasi keseluruhan rantaian nilai, disokong oleh kluster industri kukuh dalam peralatan mewah, kenderaan elektrik (EV) dan elektronik generasi baharu. Bandar ini juga memperluas kehadirannya di pasaran domestik dan antarabangsa. Dalam mobiliti pintar, pengeluaran EV bandar ini melebihi 800,000 unit pada 2025, dengan Li Auto tersenarai antara penggiat utama dalam pasaran SUV elektrik China. Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. telah mengekalkan kedudukan No.1 global dalam jualan kenderaan elektrik dua roda pintar selama tiga tahun berturut-turut. Dalam segmen penjagaan kesihatan, Jinmu Health Technology Co., Ltd. mempersembahkan peranti kesihatan didayakan AI di persidangan tersebut, mencerminkan peranan AI yang semakin meningkat dalam aplikasi perubatan dan kesejahteraan. Dalam robotik industri, robot kolaboratif buatan Changzhou menyumbang 50% daripada pasaran domestik, manakala lengan robot JAKA telah dipaparkan dalam gala budaya yang disiarkan di peringkat nasional, menonjolkan kecanggihan teknologinya. Dalam sektor rumah pintar, mesin pemotong rumput robotik keluaran Greenworks mencatat prestasi kukuh di pasaran antarabangsa, berada dalam kelompok tiga teratas di Amerika Syarikat bagi peralatan taman dan rumput kediaman berkuasa bateri.

Acara ini turut dihubungkan dengan Jiangsu Football City League ("Su Super League") yang mendapat perhatian meluas, dengan kawasan pameran produk disediakan di luar lokasi utama bagi memperluas penglibatan audiens di luar persidangan itu sendiri. Sepuluh syarikat mempamerkan produk merentasi tiga kategori — mobiliti pintar, mainan pintar dan rumah pintar — dengan menggabungkan pelancaran produk serta demonstrasi secara langsung. Format gabungan ini membolehkan pihak berkepentingan industri dan orang awam berinteraksi secara langsung dengan ekosistem peranti AI Changzhou. Persidangan ini menampilkan pelbagai produk dan penyelesaian pengguna berasaskan AI, dengan demonstrasi imersif dan paparan interaktif yang membolehkan pengunjung mengalami teknologi terkini secara dekat.

