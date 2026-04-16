Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference 2026 stellt die neuesten Innovationen vor

CHANGSHU, China, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference 2026, die unter dem Motto „Empowering Devices, Enabling Smarter Living" stand, wurde am 11. April eröffnet und brachte 20 Unternehmen zusammen, die 27 KI-gesteuerte Geräte präsentierten. Die Präsentation umfasste wichtige Anwendungsfälle wie die tägliche Mobilität, das Leben zu Hause, die Effizienz im Büro und industrielle Anwendungen und bot eine Momentaufnahme der wachsenden Fähigkeiten von Changzhou im Bereich der KI-fähigen Hardware.

Changzhou hat ein vollständig integriertes Ökosystem für KI-Geräte aufgebaut, das die gesamte Wertschöpfungskette umfasst und von etablierten Industrieclustern in den Bereichen High-End-Ausrüstung, Elektrofahrzeuge und Elektronik der nächsten Generation unterstützt wird. Außerdem baut die Stadt ihre Präsenz auf den nationalen und internationalen Märkten aus. Im Bereich der intelligenten Mobilität überstieg die Produktion von Elektrofahrzeugen in der Stadt im Jahr 2025 800.000 Einheiten, wobei Li Auto zu den führenden Akteuren auf dem chinesischen Markt für Elektro-SUV zählt. Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. ist seit drei Jahren in Folge Weltmarktführer im Verkauf von intelligenten elektrischen Zweirädern. Im Bereich des Gesundheitswesens präsentierte Jinmu Health Technology Co., Ltd. auf der Konferenz KI-fähige Gesundheitsgeräte, die die wachsende Rolle von KI in medizinischen und Wellness-Anwendungen widerspiegeln. In der Industrierobotik machen kollaborative Roboter aus Changzhou 50 % des Inlandsmarkts aus, und die Roboterarme von JAKA wurden in einer landesweit im Fernsehen ausgestrahlten Kulturgala vorgestellt, in der sie ihre technische Raffinesse demonstrierten. Im Bereich Smart Home haben die Roboter-Rasenmäher von Greenworks auf den internationalen Märkten eine starke Leistung erbracht und gehören in den Vereinigten Staaten zu den drei führenden Anbietern von akkubetriebenen Rasen- und Gartengeräten für Privathaushalte.

Die Veranstaltung war auch mit der weithin beachteten Jiangsu Football City League (der „Su Super League") verbunden, wobei außerhalb des Hauptveranstaltungsortes ein Bereich mit Produktpräsentationen eingerichtet wurde, um das Publikum über die eigentliche Konferenz hinaus einzubeziehen. Zehn Unternehmen präsentierten ihre Produkte in drei Kategorien - intelligente Mobilität, intelligentes Spielzeug und intelligentes Zuhause - und verbanden ihre Produkteinführungen mit praktischen Vorführungen. Das kombinierte Format ermöglichte es sowohl den Akteuren der Branche als auch der Öffentlichkeit, sich direkt mit dem Ökosystem der KI-Geräte in Changzhou auseinanderzusetzen. Auf der Konferenz wurde eine breite Palette von KI-fähigen Produkten und Lösungen für Verbraucher vorgestellt, wobei die Besucher die neuesten Technologien durch interaktive Vorführungen und Displays hautnah erleben konnten.

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