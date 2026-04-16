La conférence 2026 de Changzhou sur les produits tendance des terminaux d'intelligence artificielle dévoile les dernières innovations

CHANGSHU, Chine, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- La conférence 2026 de Changzhou sur les produits tendance des terminaux d'intelligence artificielle (2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference), dont le thème est « Empowering Devices, Enabling Smarter Living », a commencé le 11 avril, réunissant 20 entreprises qui ont présenté 27 appareils activés par l'IA. La présentation portait sur les principaux cas d'utilisation, y compris la mobilité quotidienne, la vie à domicile, l'efficacité du bureau et les applications industrielles, donnant un aperçu des capacités croissantes de Changzhou en matière de matériel activé par l'IA.

Changzhou a construit un écosystème de dispositifs d'IA entièrement intégré couvrant toute la chaîne de valeur, soutenu par des pôles industriels établis et actifs dans les domaines des équipements haut de gamme, des véhicules électriques (VE) et de l'électronique nouvelle génération. La ville élargit également sa présence sur les marchés nationaux et internationaux. Dans le domaine de la mobilité intelligente, la production de véhicules électriques de la ville a dépassé les 800 000 unités en 2025, Li Auto se classant parmi les principaux acteurs du marché chinois des SUV électriques. Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd. occupe la première place mondiale des ventes de deux-roues électriques intelligents depuis trois années consécutives. Dans le secteur de la santé, Jinmu Health Technology Co. Ltd. a présenté au cours de la conférence des dispositifs de santé basés sur l'IA, reflétant le rôle croissant de l'IA dans les applications médicales et de bien-être. Dans le domaine de la robotique industrielle, les robots collaboratifs fabriqués à Changzhou représentent 50 % du marché national, et les bras robotiques de JAKA ont été présentés lors d'un gala culturel télévisé national, mettant en évidence leur sophistication technique. Dans le secteur de la maison intelligente, les tondeuses robotisées de Greenworks ont obtenu d'excellentes performances sur les marchés internationaux, se classant parmi les trois premiers aux États-Unis pour les équipements résidentiels de pelouse et de jardin alimentés par batterie.

L'événement était également lié à la très suivie Jiangsu Football City League (la « Su Super League »), avec une zone de présentation de produits aménagée à l'extérieur du site principal pour susciter l'intérêt du public au-delà de la conférence elle-même. Dix entreprises ont présenté des produits dans trois catégories - mobilité intelligente, jouets intelligents et maison intelligente - en associant le lancement de produits à des démonstrations pratiques. Le format combiné a permis aux acteurs de l'industrie et au public de découvrir directement l'écosystème des dispositifs d'IA de Changzhou. La conférence a présenté un éventail important de produits et de solutions grand public basés sur l'IA, avec des démonstrations immersives et des expositions interactives qui ont permis aux visiteurs de découvrir de près les dernières technologies.

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