- La Conferencia de Productos de Vanguardia para Terminales de Inteligencia Artificial de Changzhou 2026 presenta las últimas innovaciones

CHANGSHU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia de Productos de Vanguardia para Terminales de Inteligencia Artificial de Changzhou 2026, bajo el lema "Dispositivos que potencian la vida inteligente", se inauguró el 11 de abril y reunió a 20 empresas para presentar 27 dispositivos con IA. La muestra abarcó casos de uso clave, como la movilidad diaria, la vida en el hogar, la eficiencia en la oficina y las aplicaciones industriales, ofreciendo una visión general de las crecientes capacidades de Changzhou en hardware con IA.

Changzhou ha construido un ecosistema de dispositivos de IA totalmente integrado que abarca toda la cadena de valor, respaldado por clústeres industriales establecidos en equipos de alta gama, vehículos eléctricos (VE) y electrónica de última generación. La ciudad también está expandiendo su presencia tanto en el mercado nacional como en el internacional. En movilidad inteligente, la producción de VE de la ciudad superó las 800.000 unidades en 2025, con Li Auto posicionado entre los principales actores en el mercado de China de SUV eléctricos. Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. ha mantenido la primera posición mundial en ventas de vehículos eléctricos inteligentes de dos ruedas durante tres años consecutivos. En el segmento de la salud, Jinmu Health Technology Co., Ltd. presentó dispositivos de salud habilitados para IA en la conferencia, lo que refleja el creciente papel de la IA en aplicaciones médicas y de bienestar. En robótica industrial, los robots colaborativos fabricados en Changzhou representan el 50% del mercado nacional, mientras que los brazos robóticos JAKA fueron presentados en una gala cultural televisada a nivel nacional, mostrando su sofisticación técnica. En el sector de los hogares inteligentes, los robots cortacésped de Greenworks han demostrado un excelente rendimiento en los mercados internacionales, situándose entre los tres primeros en Estados Unidos en la categoría de equipos residenciales a batería para el cuidado del césped y el jardín.

El evento también se conectó con la popular Liga de Fútbol de la Ciudad de Jiangsu (la "Su Super League"), con un área de exhibición de productos instalada fuera del recinto principal para ampliar la interacción con el público más allá de la propia conferencia. Diez empresas presentaron productos en tres categorías: movilidad inteligente, juguetes inteligentes y hogar inteligente, combinando los lanzamientos de productos con demostraciones prácticas. Este formato combinado permitió tanto a los profesionales del sector como al público en general interactuar directamente con el ecosistema de dispositivos de IA de Changzhou. La conferencia presentó una amplia gama de productos y soluciones de consumo con IA, con demostraciones inmersivas y pantallas interactivas que permitieron a los visitantes experimentar de cerca las últimas tecnologías.

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