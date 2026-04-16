2026 창저우 인공지능 단말 트렌디 제품 콘퍼런스, 최신 혁신 기술 공개

창저우, 중국 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- '기기 역량 강화, 더 스마트한 삶 구현(Empowering Devices, Enabling Smarter Living)'을 주제로 한 2026 창저우 인공지능 단말 트렌디 제품 콘퍼런스가 4월 11일 개막해, 20개 기업이 총 27종의 인공지능 기반 기기를 선보였다. 전시는 일상 이동, 가정 생활, 업무 효율, 산업 응용 등 주요 활용 분야를 아우르며, 인공지능 기반 하드웨어 역량이 확대되고 있는 창저우의 현황을 보여줬다.

(PRNewsfoto/2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference)

창저우는 고급 장비, 전기차(EV), 차세대 전자 분야의 산업 클러스터를 기반으로 가치사슬 전반을 아우르는 완전 통합형 인공지능 기기 생태계를 구축했다. 또한 창저우는 국내외 시장에서의 입지도 확대하고 있다. 스마트 모빌리티 분야에서는 2025년 전기차 생산량이 80만 대를 돌파했으며, 리 오토(Li Auto)는 중국 전기 SUV 시장의 주요 업체로 자리매김했다. 나인봇 (창저우) 테크(Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.)는 스마트 전기 이륜차 판매에서 3년 연속 세계 1위를 기록했다. 헬스케어 부문에서는 진무 헬스 테크놀로지(Jinmu Health Technology Co., Ltd.)가 인공지능 기반 건강관리 기기를 선보이며 의료 및 웰니스 분야에서 인공지능의 역할 확대를 반영했다. 산업용 로보틱스 분야에서는 창저우산 협동 로봇이 국내 시장의 50%를 차지하고 있으며, 자카(JAKA) 로봇 팔은 국가 방송 문화 갈라 프로그램에 등장해 기술적 완성도를 입증했다. 스마트 홈 분야에서는 그린웍스(Greenworks)의 로봇 잔디 깎기가 해외 시장에서 높은 성과를 보이며, 미국 배터리 구동 가정용 잔디 및 정원 장비 부문 상위 3위에 올랐다.

이번 행사는 대중적 관심을 끌고 있는 장쑤 풋볼 시티 리그(Jiangsu Football City League, '쑤 슈퍼리그')와도 연계되어, 콘퍼런스 자체를 넘어 관객 참여를 확장하기 위해 주 행사장 외부에 별도의 제품 전시 구역을 마련함으로써 관람객 참여를 확대했다. 10개 기업이 스마트 모빌리티, 지능형 완구, 스마트 홈 등 3개 분야에서 제품을 선보였으며, 제품 발표와 체험형 시연을 결합했다. 이러한 결합된 형식은 산업 관계자와 일반 대중이 창저우의 인공지능 기기 생태계를 직접 경험할 수 있도록 했다. 콘퍼런스에서는 다양한 인공지능 기반 소비자 제품과 솔루션이 소개됐으며, 방문객들이 최신 기술을 가까이에서 체험할 수 있도록 몰입형 시연과 대화형 디스플레이를 제공했다.

SOURCE 2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference