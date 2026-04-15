2026常州市人工智能終端潮品發佈會舉行

常州2026年4月15日 /美通社/ -- 4月11日，以「終端聚能 智領生活」為主題的2026常州市人工智能終端潮品會正式開幕。金姆健康科技等20家企業攜27款人工智能終端產品驚艷亮相，覆蓋日常出行、居家生活、辦公高效、產業賦能等核心場景，全方位展現常州在人工智能終端領域的領先佈局與發展實力。

憑借高端裝備、新能源汽車、新一代電子信息等深厚產業集群優勢，常州已構建起覆蓋上中下游的完整AI終端產業鏈生態，在多個細分賽道形成全國乃至全球影響力。智能出行領域，2025年常州市年產新能源汽車超80萬台，理想汽車穩居中國新能源SUV新勢力前列；九號科技連續三年位列智能電動車全球銷量第一。工業機器人領域，常州協作機器人佔據中國50%的市場份額，節卡機械臂憑借精湛技術登上央視非遺晚會舞台。智能家居領域，格力博智能割草機器人暢銷全球，在美國新能源家用園林電器市場躋身前三等。