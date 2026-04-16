งานประชุม 2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference เผยโฉมนวัตกรรมล่าสุด
2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference
16 Apr, 2026, 23:12 CST
ฉางโจว, จีน, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- การประชุม 2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference ภายใต้ธีม "Empowering Devices, Enabling Smarter Living" เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน โดยรวบรวมบริษัท 20 แห่ง เพื่อนำเสนออุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำนวน 27 รายการ การจัดแสดงครอบคลุมกรณีการใช้งานสำคัญ ได้แก่ การเดินทางในชีวิตประจำวัน ชีวิตภายในบ้าน ประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม สะท้อนภาพรวมศักยภาพที่ขยายตัวของฉางโจวในด้านฮาร์ดแวร์ที่ผสานรวม AI
ฉางโจวได้พัฒนาระบบนิเวศอุปกรณ์ AI แบบครบวงจร ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นด้านอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ นอกจากนี้ เมืองยังขยายบทบาทในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในด้านการเดินทางอัจฉริยะ จำนวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเมืองในปี 2568 นั้นทะลุ 800,000 คัน โดย Li Auto ติดอันดับผู้เล่นชั้นนำในตลาดรถ SUV ไฟฟ้าของจีน ขณะที่ Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. ครองอันดับหนึ่งของโลกด้านยอดขายรถสองล้อไฟฟ้าอัจฉริยะติดต่อกันสามปี ในภาคการดูแลสุขภาพ Jinmu Health Technology Co., Ltd. ได้นำเสนออุปกรณ์สุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในงาน สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI ในการแพทย์และสุขภาวะ ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่ผลิตในฉางโจวมีสัดส่วน 50% ของตลาดภายในประเทศ ขณะที่แขนกล JAKA ได้รับการนำเสนอในงานกาล่าทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคนิค ในภาคส่วนบ้านอัจฉริยะ เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติจาก Greenworks ทำผลงานโดดเด่นในตลาดต่างประเทศ โดยติดอันดับสามอันดับแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับอุปกรณ์ดูแลสนามหญ้าและสวนสำหรับที่อยู่อาศัยแบบใช้แบตเตอรี่
งานอิเวนต์นี้ยังเชื่อมโยงกับ Jiangsu Football City League หรือ "Su Super League" ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีการจัดพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ภายนอกสถานที่หลักของงาน เพื่อขยายการมีส่วนร่วมของผู้ชมออกไปนอกเหนือจากการประชุม ภายในพื้นที่ดังกล่าว บริษัท 10 แห่งได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในสามหมวด ได้แก่ การเดินทางอัจฉริยะ ของเล่นอัจฉริยะ และบ้านอัจฉริยะ ควบคู่กับการสาธิตการใช้งานจริง รูปแบบการจัดงานผสมผสานนี้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับระบบนิเวศอุปกรณ์ AI ของฉางโจวโดยตรง การประชุมครั้งนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำหรับผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างหลากหลาย พร้อมการสาธิตแบบสมจริงและการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอกทีฟ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสเทคโนโลยีล่าสุดอย่างใกล้ชิด
