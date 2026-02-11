Conservation International anuncia novo CEO e novo presidente interina do Conselho para liderar o avanço global da conservação da natureza em benefício das pessoas

Líder global sênior de conservação, Dr. Sebastian Troëng, é nomeado CEO; ex-administradora da EPA e executiva da Apple, Sra. Lisa Jackson, assume como presidente interina do Conselho

ARLINGTON, Virgínia, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Conservation International anunciou hoje um novo capítulo em sua liderança, à medida que a organização dá continuidade a décadas de impacto para promover um mundo saudável e próspero, no qual as sociedades valorizam e cuidam da natureza.

O Dr. Sebastian Troëng assumirá o cargo de diretor-executivo (Chief Executive Officer), trazendo mais de três décadas de liderança global em conservação, com atuação em soluções climáticas, proteção da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Troëng atuou por quase vinte anos em cargos executivos de alta liderança na Conservation International, contribuindo para moldar e ampliar o impacto da organização nas áreas de oceanos, florestas, ciência, parcerias e atuação em campo em escala global. Ele sucede a CEO interina, Dra. Daniela Raik, que conduziu a organização durante um período de transição, ao mesmo tempo em que avançou sua agenda ambiciosa.

Lisa Jackson, líder globalmente reconhecida em gestão ambiental e sustentabilidade, foi nomeada presidente interina do Conselho de Administração. Ex-administradora da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e, mais recentemente, vice-presidente de Meio Ambiente, Políticas Públicas e Iniciativas Sociais da Apple, Jackson integra o Conselho de Administração da Conservation International desde 2019. Ela sucede Robert J. Fisher, cuja liderança fortaleceu o alcance global, as parcerias e a influência da organização.

"Servir como presidente do Conselho de Administração da Conservation International foi um verdadeiro privilégio, e sou profundamente grato pela dedicação, pelo talento e pelo propósito de todas as pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar", afirmou Robert J. Fisher. "Sinto-me inspirado pela experiência, pela integridade e pelo compromisso que a nova liderança traz. O futuro da Conservation International está em mãos excepcionalmente capazes".

"É uma honra receber o Dr. Troëng como diretor-executivo e Lisa Jackson como presidente interina do Conselho de Administração", afirmou o vice-presidente do Conselho, o ator Harrison Ford. "Sob sua liderança, a Conservation International continuará a fortalecer uma base sólida de ciência, parcerias e atuação em campo, capacitando as sociedades a cuidar da natureza de forma responsável e sustentável".

"Tanto a Sra. Jackson quanto o Dr. Troëng demonstraram a liderança, a inovação e a determinação necessárias para enfrentar os desafios mais urgentes que a natureza enfrenta atualmente", afirmou Peter Seligmann, fundador da Conservation International e presidente emérito do Conselho. "Ao assumirem o bastão da Dra. Raik e do Sr. Fisher, estou confiante de que ampliarão o impacto global da CI e permanecerão fiéis aos valores que definem esta organização. Somos profundamente gratos à Dra. Raik pela liderança firme exercida durante este período de transição".

O compromisso da Conservation International com uma conservação orientada pela ciência e centrada nas pessoas permanece no cerne de sua atuação. A partir de uma trajetória consolidada de resultados e de conquistas recentes, a nova liderança da organização ajudará a acelerar o progresso na escala e na velocidade que o momento exige.

Sob a liderança interina de Raik, a Conservation International alcançou resultados expressivos em conservação, fortaleceu sua voz nos debates globais de políticas públicas e assegurou novos e significativos recursos para impulsionar sua missão. Essas conquistas incluem a ampliação de áreas protegidas em terra e no oceano, o fortalecimento de iniciativas climáticas, além de parcerias robustas entre diferentes setores.

Troëng traz profundo conhecimento institucional e um histórico comprovado de transformar ambição em resultados concretos. Sua trajetória abrange a liderança em conservação na Ásia, América Latina, Ilhas do Pacífico, Europa e Estados Unidos, com forte ênfase em soluções enraizadas nos contextos locais e em impacto mensurável. Ele é biólogo marinho, doutor em Zoologia Animal pela Universidade de Lund, na Suécia; atuou em conservação e pesquisa junto a instituições acadêmicas e organizações não governamentais; e é autor de numerosas publicações de referência nas áreas de ciência e prática da conservação.

"Sinto-me profundamente honrado em retornar à Conservation International como diretor-executivo", afirmou o Dr. Sebastian Troëng. "Não há maneira melhor de gerar impacto real para a natureza e para as pessoas do que por meio desta organização. Nossa missão, nossos valores e as pessoas que fazem parte desta organização são o que precisamos para ter sucesso, e são exatamente o que o mundo precisa neste momento. Espero ampliar e acelerar nosso impacto para proteger a natureza em benefício das pessoas".

"Foi uma honra atuar como CEO interina em um período marcado tanto por desafios quanto por oportunidades", afirmou a Dra. Daniela Raik. "Junto de nossa equipe extraordinária e de nossos parceiros, continuamos a gerar resultados significativos em conservação para comunidades e ecossistemas ao redor do mundo. Tenho grande satisfação em passar o bastão da liderança ao Dr. Troëng, colega e amigo de longa data, cuja visão e experiência conduzirão a Conservation International à sua próxima etapa".

"Sinto-me profundamente honrada em assumir o cargo de presidente interina do Conselho de Administração e sou grata pela liderança extraordinária de Robert J. Fisher", afirmou Lisa Jackson. "A Conservation International é um farol de esperança em um momento em que proteger a natureza e as comunidades nunca foi tão urgente. Estou comprometida em avançar nossa missão com senso de urgência, inovação e colaboração".

Sobre a Conservation International: a Conservation International atua na proteção da natureza em benefício da humanidade. Por meio da ciência, de políticas públicas, do trabalho em campo e de instrumentos financeiros, a organização identifica, prioriza e protege os lugares mais importantes da natureza para o clima, para a biodiversidade e para as pessoas. Com escritórios em 30 países e projetos em mais de 100, a Conservation International atua em parceria com governos, empresas, a sociedade civil, povos indígenas e comunidades locais para promover o desenvolvimento conjunto de pessoas e da natureza.

