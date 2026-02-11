Conservation International Umumkan CEO Baru dan Ketua Dewan Direksi Sementara Untuk Memimpin Kemajuan Global Dalam Konservasi Alam Bagi Masyarakat

Pemimpin Senior Bidang Konservasi Global, Dr. Sebastian Troëng, Diangkat Menjadi CEO; Mantan Administrator EPA dan Pejabat Eksekutif Apple, Lisa Jackson, Ditunjuk Menjadi Ketua Dewan Direksi sementara

ARLINGTON, Va., 11 Februari, 2026 /PRNewswire/ - Hari ini Conservation International mengumumkan babak baru kepemimpinannya di saat membangun dampak selama puluhan tahun untuk memajukan dunia yang sehat dan sejahtera di mana masyarakat menghargai dan merawat alam.

Sebastian Troëng akan menjadi Chief Executive Officer. Beliau berpengalaman selama lebih dari tiga puluh tahun di bidang kepemimpinan konservasi global yang mencakup solusi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Selama hampir dua puluh tahun, Troëng menjabat sebagai eksekutif senior di Conservation International, membantu membentuk dan meningkatkan dampaknya terhadap lautan, hutan, ilmu pengetahuan, kemitraan, dan pekerjaan lapangan di seluruh dunia. Beliau menggantikan CEO sementara, Dr. Daniela Raik, yang telah memimpin organisasi ini melalui masa transisi selagi memajukan agenda ambisiusnya.

Lisa Jackson adalah pemimpin yang disegani di seluruh dunia dalam hal pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Beliau ditunjuk menjadi Ketua Dewan Direksi sementara. Jackson adalah mantan Administrator Badan Perlindungan Lingkungan AS dan terakhir menjabat sebagai Wakil Presiden Lingkungan, Kebijakan, dan Inisiatif Sosial di Apple, serta telah menjadi anggota Dewan Direksi Conservation International sejak tahun 2019. Beliau menggantikan Robert J. Fisher, yang kepemimpinannya memperkuat jangkauan, kemitraan, dan pengaruh organisasi ini di seluruh dunia.

"Sungguh merupakan kehormatan besar selama saya menjadi Ketua Dewan Direksi di Conservation International. Saya sangat berterima kasih atas pengabdian, bakat, dan tujuan semua orang yang pernah bekerja sama dengan saya," kata Robert J. Fisher. "Saya terinspirasi oleh pengalaman, integritas, dan komitmen pemimpin baru kami. Masa depan Conservation International berada di tangan yang sangat ahli."

"Kami merasa terhormat menyambut Dr. Troëng sebagai CEO dan Lisa Jackson sebagai Ketua Dewan Direksi sementara," kata Wakil Ketua dan aktor Harrison Ford. "Di bawah kepemimpinan mereka, Conservation International akan terus membangun dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan, kemitraan, dan aksi lapangan untuk mendukung masyarakat agar merawat alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan."

"Ms. Jackson dan Dr. Troëng telah menunjukkan kepemimpinan, inovasi, dan tekad yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah alam yang paling mendesak saat ini," kata Peter Seligmann, Pendiri dan Chairman Emeritus Conservation International. "Setelah menggantikan kepemimpinan Dr. Raik dan Mr. Fisher, saya yakin mereka akan memperluas dampak global CI dan tetap menjunjung nilai-nilai yang mendefinisikan organisasi ini. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Raik atas kepemimpinan yang kuat selama masa transisi ini."

Komitmen Conservation International terhadap konservasi yang berpusat pada ilmu pengetahuan dan manusia tetap menjadi inti upayanya. Berdasarkankesuksesan yang telah lama diraih dan berbagai pencapaian penting baru-baru ini, pemimpin baru Conservation International akan membantu mempercepat kemajuan dalam skala dan kecepatan yang dibutuhkan saat ini.

Selama Raik menjadi pemimpin sementara, Conservation International berhasil mencapai berbagai hasil penting di bidang konservasi, memperkuat suaranya dalam perdebatan kebijakan global, dan mendapatkan sejumlah besar pendanaan baru untuk memajukan misinya. Pencapaian ini mencakup perluasan perlindungan di daratan dan lautan, penguatan inisiatif iklim, dan kemitraan yang kuat di berbagai sektor.

Troëng memiliki pengetahuan institusi yang mendalam dan rekam jejak yang terbukti dalam mewujudkan ambisi menjadi hasil. Beliau pernah memimpin konservasi di Asia, Amerika Latin, Kepulauan Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat, dengan sangat menekankan solusi lokal dan dampak terukur. Troëng adalah ahli biologi kelautan dengan gelar Ph.D. di bidang Animal Zoology dari Lund University di Swedia. Beliau telah melakukan konservasi dan penelitian dengan berbagai lembaga akademis dan organisasi non pemerintah serta menulis banyak publikasi berpengaruh mengenai ilmu pengetahuan dan praktik konservasi.

"Saya merasa sangat terhormat kembali ke Conservation International sebagai CEO," kata Dr. Sebastian Troëng. "Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghasilkan dampak nyata bagi alam dan manusia selain melalui organisasi ini." Misi, nilai-nilai, dan karyawan kami adalah yang kami butuhkan untuk mencapai kesuksesan, dan semua itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Saya harap dapat memperluas dan mempercepat dampak kami untuk menyelamatkan alam bagi manusia."

"Sungguh suatu kehormatan menjadi CEO sementara di masa yang penuh tantangan dan peluang," kata Dr. Daniela Raik. "Bersama tim dan para mitra kami yang luar biasa, kami terus mencapai hasil-hasil konservasi yang penting bagi masyarakat dan ekosistem di seluruh dunia. Dengan senang hati, saya menyerahkan kepemimpinan kepada Dr. Troëng, kolega dan teman lama saya. Visi dan pengalaman beliau akan memimpin Conservation International memasuki era baru."

"Saya merasa sangat terhormat menjadi Ketua Dewan sementara. Terima kasih atas kepemimpinan Robert J. Fisher yang luar biasa," kata Lisa Jackson. "Conservation International adalah mercu suar harapan di saat perlindungan alam dan masyarakat menjadi semakin mendesak. Saya berkomitmen untuk memajukan misi kami dengan urgensi, inovasi, dan kerja sama."

Tentang Conservation International: Conservation International melindungi alam untuk kepentingan umat manusia. Melalui Ilmu pengetahuan, kebijakan, kerja lapangan dan keuangan, kami menyoroti dan melindungi tempat-tempat terpenting di alam bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan manusia. Conservation International memiliki kantor di 30 negara dan proyek di lebih dari 100 negara. Organisasi ini bermitra dengan pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal untuk membantu manusia dan alam berkembang bersama. Kunjungi Conservation.org untuk informasi lebih lanjut, dan ikuti kegiatan kami di Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram dan YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2889584/Conservation_International_Logo_Logo.jpg

SOURCE Conservation International