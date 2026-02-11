Conservation International annonce la nomination d'un nouveau PDG et d'un nouveau président intérimaire du conseil d'administration pour diriger les progrès mondiaux en matière de conservation de la nature pour les populations

Sebastian Troëng est nommé directeur général ; Lisa Jackson, ancienne administratrice de l'EPA et dirigeante d'Apple, est nommée présidente du conseil d'administration par intérim.

ARLINGTON, Va., 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Conservation International a annoncé aujourd'hui un nouveau chapitre de son leadership, l'organisation s'appuyant sur des décennies d'impact pour faire progresser un monde sain et prospère dans lequel les sociétés valorisent et prennent soin de la nature.

Sebastian Troëng deviendra directeur général, apportant plus de trois décennies de leadership en matière de conservation mondiale, couvrant les solutions climatiques, la protection de la biodiversité et le développement durable. M. Troëng a occupé pendant près de vingt ans des postes de direction à Conservation International, contribuant à façonner et à accroître l'impact de l'organisation dans les domaines des océans, des forêts, de la science, des partenariats et de l'action sur le terrain dans le monde entier. Il succède à la directrice générale par intérim, le Dr Daniela Raik, qui a mené l'organisation à travers une période de transition tout en faisant avancer son ambitieux programme.

Lisa Jackson, leader mondialement respecté dans le domaine de la gestion de l'environnement et du développement durable, a été nommée présidente par intérim du conseil d'administration. Ancien administrateur de l'Agence américaine de protection de l'environnement et, plus récemment, vice-président d'Apple chargé de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales, M. Jackson siège au conseil d'administration de Conservation International depuis 2019. Elle succède à Robert J. Fisher, dont la direction a renforcé la portée, les partenariats et l'influence de l'organisation au niveau mondial.

"Servir en tant que président du conseil d'administration de Conservation International a été un véritable privilège, et je suis profondément reconnaissant pour le dévouement, le talent et l'objectif de tous ceux avec qui j'ai travaillé", a déclaré Robert J. Fisher. "Je suis inspiré par l'expérience, l'intégrité et l'engagement de nos nouveaux dirigeants. L'avenir de Conservation International est entre des mains exceptionnellement compétentes".

"Nous sommes honorés d'accueillir le Dr Troëng en tant que PDG et Lisa Jackson en tant que présidente intérimaire du conseil d'administration", a déclaré le vice-président et acteur Harrison Ford. "Sous leur direction, Conservation International continuera à s'appuyer sur une base solide de science, de partenariat et d'action sur le terrain pour donner aux sociétés les moyens de prendre soin de la nature de manière responsable et durable".

"Mme Jackson et le Dr Troëng ont tous deux fait preuve du leadership, de l'innovation et de la détermination nécessaires pour relever les défis les plus urgents auxquels la nature est confrontée aujourd'hui", a déclaré Peter Seligmann, fondateur et président émérite de Conservation International. "Raik et M. Fisher, je suis convaincu qu'ils élargiront l'impact mondial de CI tout en restant fidèles aux valeurs qui définissent cette organisation. Nous sommes profondément reconnaissants au Dr Raik pour son leadership constant pendant cette transition".

L'engagement de Conservation International en faveur d'une conservation fondée sur la science et centrée sur l'être humain reste au cœur de son travail. S'appuyant sur des succès de longue date et des étapes récentes, la nouvelle direction de l'organisation contribuera à accélérer les progrès à l'échelle et à la vitesse requises aujourd'hui.

Sous la direction intérimaire de Raik, Conservation International a obtenu des résultats majeurs en matière de conservation, a renforcé sa voix dans les débats politiques mondiaux et a obtenu de nouveaux financements importants pour faire avancer sa mission. Ces réalisations comprennent des protections accrues sur les terres et les océans, des initiatives climatiques renforcées, ainsi que des partenariats puissants entre les secteurs.

M. Troëng apporte une connaissance approfondie des institutions et une expérience éprouvée de la traduction des ambitions en résultats. Au cours de sa carrière, il a dirigé des projets de conservation en Asie, en Amérique latine, dans les îles du Pacifique, en Europe et aux États-Unis, en mettant l'accent sur des solutions locales et un impact mesurable. Il est biologiste marin et titulaire d'un doctorat en zoologie animale de l'université de Lund, en Suède. Il a mené des activités de conservation et de recherche avec des institutions universitaires et des organisations non gouvernementales, et est l'auteur de nombreuses publications influentes sur la science et la pratique de la conservation.

"Je suis très honoré de revenir à Conservation International en tant que directeur général", a déclaré le Dr Sebastian Troëng. "Il n'y a pas de meilleure façon d'avoir un impact réel sur la nature et sur les gens que par le biais de cette organisation. Notre mission, nos valeurs et notre personnel sont ce dont nous avons besoin pour réussir, et c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. J'ai hâte d'élargir et d'accélérer notre impact pour sauver la nature pour les gens".

"Ce fut un honneur d'assurer l'intérim de la direction générale en cette période de défis et d'opportunités", a déclaré le Dr Daniela Raik. "Avec notre équipe extraordinaire et nos partenaires, nous avons continué à obtenir des résultats significatifs en matière de conservation pour les communautés et les écosystèmes du monde entier. Je suis ravi de passer le relais au Dr Troëng, un collègue et ami de longue date dont la vision et l'expérience guideront Conservation International dans sa nouvelle ère".

"Je suis très honorée d'assumer le rôle de présidente du conseil d'administration par intérim et je suis reconnaissante à Robert J. Fisher pour son extraordinaire leadership", a déclaré Lisa Jackson. "Conservation International est une lueur d'espoir à une époque où la protection de la nature et des communautés n'a jamais été aussi urgente. Je m'engage à faire avancer notre mission avec urgence, innovation et collaboration".

