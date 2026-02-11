Conservation International、人々のための自然保護における世界的進展をリードする新CEOおよび新暫定理事長を発表

世界的自然保護リーダーであるSebastian Troëng博士がCEOに、元EPA長官でApple幹部のLisa Jacksonが暫定理事長に就任

バージニア州アーリントン, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- Conservation Internationalは本日、社会が自然を大切にし、配慮する健全で豊かな世界を推進するため、数十年にわたる活動実績を基盤とした新たなリーダーシップ体制を発表しました。

Sebastian Troëng博士が最高経営責任者（CEO）に就任します。博士は、気候変動対策、生物多様性の保護、持続可能な開発など、30年以上にわたり世界の自然保護をリードしてきた実績を持っています。同博士は、Conservation Internationalにおいて20年近く上級管理職を務め、海洋、森林、科学、パートナーシップ、そして世界各地の現場活動において、同組織の影響力の形成と拡大に貢献してきました。彼は、暫定CEOとして組織の移行期をリードし、意欲的な取り組みを推進してきたDaniela Raik博士の後任となります。

環境保全とサステナビリティの分野で世界的に尊敬されるリーダーであるLisa Jacksonが、暫定理事長に指名されました。Jacksonは、米国環境保護庁（EPA）の元長官であり、直近ではAppleの環境・政策・社会イニシアティブ担当副社長を務めていました。2019年からはConservation Internationalの理事を務めています。彼女は、そのリーダーシップで同組織のグローバルな活動範囲、パートナーシップ、影響力を強化したRobert J. Fisherの後任となります。

Robert J. Fisherは次のように述べています。「Conservation Internationalの理事長を務められたことは真に光栄であり、共に働いてきた皆さんの献身、才能、そして志に深く感謝しています。私は、新指導部が持っている経験、誠実さ、そして強い決意に感銘を受けています。Conservation Internationalの未来は、極めて有能なリーダーたちに託されています。」

副理事長で俳優のHarrison Fordは次のように述べています。「Sebastian Troëng博士をCEOに、Lisa Jacksonを暫定理事長に迎えることができ、光栄に思います。新体制の下で、Conservation Internationalは科学、パートナーシップ、現場での活動という強力な基盤をさらに発展させ、社会が責任を持って持続可能な形で自然を保護できるよう支援していきます。」

Conservation Internationalの創設者であり名誉会長のPeter Seligmannは、次のように述べています。「Lisa JacksonとSebastian Troëng博士はともに、自然界が現在直面している最も差し迫った課題に取り組むためのリーダーシップ、革新性、そして決意を示してきました。Daniela Raik博士とFisherからバトンを受け継いだ彼らが、CIのグローバルな影響力を拡大し、組織の根幹となる価値観を守り続けると確信しています。この移行期に着実なリーダーシップを発揮してくれたDaniela Raik博士に深く感謝します。」

科学を基盤とし、人間を中心とした保全活動への取り組みは、今後もConservation Internationalの活動の中核であり続けます。長年の成功と近年の重要な成果を土台として、新たなリーダーシップは、今求められている規模とスピードで進歩を加速させる一助となるでしょう。

Daniela Raikの暫定的なリーダーシップの下、Conservation Internationalは主要な保全成果を上げ、世界的な政策論争における発言力を強化し、使命を推進するための重要な新規資金を確保しました。これらの成果には、陸地と海洋における保護の拡大、気候変動対策の強化、および部門を超えた強力なパートナーシップが含まれます。

Sebastian Troëngは、組織に関する深い知識と、高い目標を実際の成果へと転換してきた確かな実績を持っています。博士のキャリアはアジア、ラテンアメリカ、太平洋諸島、ヨーロッパ、米国での自然保護活動におけるリーダーシップに及び、地域に根ざした解決策と測定可能な影響を重視しています。博士はスウェーデンのLund Universityで動物学の博士号を取得した海洋生物学者です。学術機関や非政府組織（NGO）で保全や研究活動を行い、保全科学と実践に関する影響力のある著作を数多く執筆しています。

Sebastian Troëng博士は次のように述べています。「CEOとしてConservation Internationalに戻ることができ、大変光栄に思います。自然と人々に真の影響を与える上で、この組織以上に適した場所はありません。私たちの使命、価値観、そして人材こそが成功のために必要なものであり、まさに今、世界が求めているものです。人々のために自然を守るという私たちの影響力を拡大し、加速させることを楽しみにしています。」

Daniela Raik博士は次のように述べています。「困難とチャンスが共存する時期に暫定CEOを務められたことを光栄に思います。素晴らしいチームやパートナーと共に、世界中のコミュニティと生態系に対して有意義な保全成果をもたらし続けることができました。長年の同僚であり友人でもあるSebastian Troëng博士にリーダーシップのバトンを渡せることを嬉しく思います。彼のビジョンと経験は、Conservation Internationalを次の時代へと導いてくれるでしょう。」

Lisa Jacksonは次のように述べています。「暫定理事長という役割を引き受けることを光栄に思うとともに、Robert J. Fisherの並外れたリーダーシップに感謝いたします。自然と地域社会の保護がかつてないほど急務となっている今、Conservation Internationalは希望の光です。私は、緊急性、革新性、そして協調性をもって私たちの使命を前進させることに尽力します。」

Conservation Internationalについて Conservation Internationalは、人類の利益のために自然を保護しています。科学、政策、現場活動、そして資金到達を通じて、気候、生物多様性、そして人々にとって最も重要な自然地域に焦点を当て、保全しています。30か国に拠点を置き、100か国以上でプロジェクトを展開するConservation Internationalは、政府、企業、市民社会、先住民、地域社会と提携し、人々と自然が共に繁栄できるよう支援しています。詳しくは、Conservation.orgをご覧ください。また、Conservation News、Facebook、Twitter、TikTok、Instagram、YouTubeで当社の活動をフォローしてください。

