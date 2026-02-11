Conservation International kündigt neuen CEO und neuen Interims-Vorstandsvorsitzenden an, um den weltweiten Fortschritt im Naturschutz für die Menschen zu leiten

Dr. Sebastian Troëng, einer der führenden Köpfe im Bereich des globalen Naturschutzes, wird zum CEO ernannt; die ehemalige EPA-Administratorin und Apple-Führungskraft Lisa Jackson wird Interimsvorsitzende des Vorstands

ARLINGTON, Va., 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Conservation International gab heute ein neues Kapitel in seiner Führung bekannt, da die Organisation auf jahrzehntelangem Einfluss aufbaut, um eine gesunde, wohlhabende Welt zu fördern, in der die Gesellschaften die Natur schätzen und pflegen.

Dr. Sebastian Troëng wird Vorstandsvorsitzender und bringt mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich des globalen Naturschutzes mit, die sich auf Lösungen für das Klima, den Schutz der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Entwicklung erstreckt. Troëng war fast zwanzig Jahre lang in leitenden Positionen bei Conservation International tätig und hat dazu beigetragen, den Einfluss von Conservation International in den Bereichen Ozeane, Wälder, Wissenschaft, Partnerschaften und Vor-Ort-Einsätze weltweit zu gestalten und zu vergrößern. Er tritt die Nachfolge von Interims-CEO Dr. Daniela Raik an, die die Organisation durch eine Übergangsphase geführt und gleichzeitig ihre ehrgeizige Agenda vorangetrieben hat.

Lisa Jackson, eine weltweit anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit, wurde zur Interimsvorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Jackson, ehemaliger Administrator der US-Umweltschutzbehörde und zuletzt Vizepräsident für Umwelt, Politik und soziale Initiativen bei Apple, ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von Conservation International. Sie tritt die Nachfolge von Robert J. Fisher an, der unter seiner Führung die globale Reichweite, die Partnerschaften und den Einfluss der Organisation gestärkt hat.

"Die Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender von Conservation International war ein echtes Privileg, und ich bin sehr dankbar für das Engagement, das Talent und die Zielstrebigkeit aller, mit denen ich zusammengearbeitet habe", sagte Robert J. Fisher. "Ich bin begeistert von der Erfahrung, der Integrität und dem Engagement, die unsere neue Führung mitbringt. Die Zukunft von Conservation International liegt in außergewöhnlich fähigen Händen".

"Es ist uns eine Ehre, Dr. Troëng als CEO und Lisa Jackson als Interimsvorsitzende des Verwaltungsrats willkommen zu heißen", sagte der stellvertretende Vorsitzende und Schauspieler Harrison Ford. "Unter ihrer Führung wird Conservation International weiterhin auf einem starken Fundament aus Wissenschaft, Partnerschaft und vor Ort durchgeführten Maßnahmen aufbauen, um die Gesellschaft zu befähigen, sich verantwortungsvoll und nachhaltig um die Natur zu kümmern."

"Sowohl Frau Jackson als auch Dr. Troëng haben ihre Führungsqualitäten, ihre Innovationskraft und ihre Entschlossenheit unter Beweis gestellt, um die dringlichsten Herausforderungen, denen sich die Natur heute stellen muss, zu bewältigen", sagte Peter Seligmann, Gründer und emeritierter Vorsitzender von Conservation International. "Ich bin zuversichtlich, dass sie den Staffelstab von Dr. Raik und Mr. Fisher übernehmen und den globalen Einfluss von CI ausweiten und den Werten, die diese Organisation ausmachen, treu bleiben werden. Wir sind Dr. Raik sehr dankbar für die beständige Führung während dieses Übergangs".

Das Engagement von Conservation International für einen wissenschaftlich fundierten, auf den Menschen ausgerichteten Naturschutz steht nach wie vor im Mittelpunkt der Arbeit von Conservation International. Aufbauend auf dem langjährigen Erfolg und den jüngsten Meilensteinen wird die neue Führung der Organisation dazu beitragen, den Fortschritt in dem Umfang und der Geschwindigkeit zu beschleunigen, wie es der Augenblick erfordert.

Unter Raiks interimistischer Führung erzielte Conservation International wichtige Ergebnisse im Bereich des Naturschutzes, stärkte seine Stimme in globalen politischen Debatten und sicherte sich bedeutende neue Finanzmittel, um seinen Auftrag voranzutreiben. Zu diesen Errungenschaften gehören ein erweiterter Schutz von Land und Meer, verstärkte Klimainitiativen sowie starke Partnerschaften zwischen den Sektoren.

Troëng bringt fundierte institutionelle Kenntnisse und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Zielen in Ergebnisse mit. In seiner Laufbahn war er in Asien, Lateinamerika, auf den Pazifischen Inseln, in Europa und in den Vereinigten Staaten als Naturschutzbeauftragter tätig, wobei er großen Wert auf lokal verankerte Lösungen und messbare Erfolge legte. Er ist Meeresbiologe mit einem Doktortitel in Tierzoologie von der Universität Lund in Schweden, hat in akademischen Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen Naturschutz und Forschung betrieben und zahlreiche einflussreiche Publikationen über Naturschutzwissenschaft und -praxis verfasst.

"Es ist mir eine große Ehre, als CEO zu Conservation International zurückzukehren", sagte Dr. Sebastian Troëng. "Es gibt keine bessere Möglichkeit, etwas für die Natur und die Menschen zu bewirken, als durch diese Organisation. Unser Auftrag, unsere Werte und unsere Mitarbeiter sind das, was wir für unseren Erfolg brauchen - und sie sind genau das, was die Welt jetzt braucht. Ich freue mich darauf, unseren Einfluss auf die Rettung der Natur für die Menschen auszubauen und zu beschleunigen."

"Es war mir eine Ehre, als Interims-CEO in einer Zeit der Herausforderungen und Chancen zu fungieren", sagte Dr. Daniela Raik. "Gemeinsam mit unserem außergewöhnlichen Team und unseren Partnern konnten wir weiterhin bedeutende Ergebnisse für den Schutz von Gemeinschaften und Ökosystemen auf der ganzen Welt erzielen. Ich freue mich, den Staffelstab an Dr. Troëng weiterzugeben, einen langjährigen Kollegen und Freund, dessen Vision und Erfahrung Conservation International in die nächste Ära führen wird."

"Ich fühle mich zutiefst geehrt, die Rolle des Interimsvorsitzenden des Verwaltungsrats zu übernehmen, und bin dankbar für die außergewöhnliche Führung von Robert J. Fisher", sagte Lisa Jackson. "Conservation International ist ein Leuchtturm der Hoffnung in einer Zeit, in der der Schutz der Natur und der Gemeinschaften dringender denn je ist. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir unseren Auftrag mit Dringlichkeit, Innovation und Zusammenarbeit voranbringen.

Über Conservation International: Conservation International schützt die Natur zum Wohle der Menschheit. Durch Wissenschaft, Politik, Feldarbeit und Finanzierung machen wir die wichtigsten Orte in der Natur für das Klima, für die Artenvielfalt und für die Menschen sichtbar und sichern sie. Mit Büros in 30 Ländern und Projekten in mehr als 100 Ländern arbeitet Conservation International mit Regierungen, Unternehmen, der Zivilgesellschaft, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften zusammen, um Menschen und Natur zu helfen, gemeinsam zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter Conservation.org und folgen Sie unserer Arbeit auf Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram und YouTube.

