-Conservation International anuncia nuevo consejero delegado y nueva presidenta interina de la junta directiva para liderar el progreso global en la conservación de la naturaleza para las personas

El doctor Sebastian Troëng, líder sénior global en conservación, fue nombrado consejero delegado; Lisa Jackson, exadministradora de la EPA y ejecutiva de Apple, fue nombrada presidenta interina de la junta directiva

ARLINGTON, Va., 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Conservation International anunció hoy un nuevo capítulo en su liderazgo mientras la organización se basa en décadas de impacto para promover un mundo saludable y próspero en el que las sociedades valoren y cuiden la naturaleza.

El doctor Sebastian Troëng asumirá el cargo de consejero delegado, aportando más de tres décadas de liderazgo global en conservación, abarcando soluciones climáticas, protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible. Troëng ocupó durante casi veinte años altos cargos ejecutivos en Conservation International, contribuyendo a definir y ampliar su impacto en océanos, bosques, ciencia, alianzas y proyectos de campo a nivel mundial. Reemplaza a la doctora Daniela Raik, consejera delegada interina, quien ha liderado la organización durante un período de transición, impulsando al mismo tiempo su ambiciosa agenda.

Lisa Jackson, líder mundialmente respetada en gestión ambiental y sostenibilidad, ha sido nombrada presidenta interina de la Junta Directiva. Exadministradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y, más recientemente, vicepresidenta de Medio Ambiente, Políticas e Iniciativas Sociales de Apple, Jackson forma parte de la Junta Directiva de Conservation International desde 2019. Reemplaza a Robert J. Fisher, cuyo liderazgo fortaleció el alcance global, las alianzas y la influencia de la organización.

"Ser presidente de la Junta Directiva de Conservation International ha sido un verdadero privilegio, y estoy profundamente agradecido por la dedicación, el talento y el propósito de todos con quienes he trabajado", explicó Robert J. Fisher. "Me inspira la experiencia, la integridad y el compromiso que aporta nuestro nuevo liderazgo. El futuro de Conservation International está en manos excepcionalmente capaces".

"Nos honra dar la bienvenida al doctor Troëng como consejero delegado y a Lisa Jackson como presidenta interina de la Junta Directiva", declaró el vicepresidente y actor Harrison Ford. "Bajo su liderazgo, Conservation International continuará construyendo sobre una sólida base de ciencia, colaboración y acción sobre el terreno para empoderar a las sociedades a cuidar la naturaleza de forma responsable y sostenible".

"Tanto Jackson como el doctor Troëng han demostrado el liderazgo, la innovación y la determinación necesarios para abordar los desafíos más urgentes a los que se enfrenta la naturaleza hoy en día", afirmó Peter Seligmann, fundador y presidente emérito de Conservation International. "Al tomar el relevo del doctor Raik y Fisher, confío en que ampliarán el impacto global de CI y se mantendrán fieles a los valores que definen a esta organización. Agradecemos profundamente al doctor Raik su firme liderazgo durante esta transición".

El compromiso de Conservation International con la conservación basada en la ciencia y centrada en las personas sigue siendo la base de su labor. Basándose tanto en el éxito duradero como en los hitos recientes, el nuevo liderazgo de la organización ayudará a acelerar el progreso a la escala y a acelerar el ritmo que exige el momento.

Bajo el liderazgo interino de Raik, Conservation International logró importantes resultados en materia de conservación, fortaleció su voz en los debates sobre políticas globales y obtuvo nuevos fondos significativos para impulsar su misión. Estos logros incluyen la ampliación de la protección de la tierra y los océanos, el fortalecimiento de las iniciativas climáticas y sólidas alianzas intersectoriales.

Troëng aporta un profundo conocimiento institucional y una trayectoria demostrada en la conversión de la ambición en resultados. Su trayectoria abarca el liderazgo en conservación en Asia, Latinoamérica, las Islas del Pacífico, Europa y Estados Unidos, con un fuerte énfasis en soluciones locales y un impacto medible. Es biólogo marino con un doctorado en Zoología Animal por la Universidad de Lund (Suecia), ha realizado investigaciones y trabajos de conservación con instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, y es autor de numerosas publicaciones influyentes sobre la ciencia y la práctica de la conservación.

"Me siento profundamente honrado de regresar a Conservation International como consejero delegado", declaró el doctor Sebastian Troëng. "No hay mejor manera de generar un impacto real en la naturaleza y las personas que a través de esta organización. Nuestra misión, nuestros valores y nuestra gente son lo que necesitamos para tener éxito, y son exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo. Espero expandir y acelerar nuestro impacto para preservar la naturaleza para las personas".

"Ha sido un honor ser consejera delegada interina en un momento de desafíos y oportunidades", declaró la doctora Daniela Raik. "Junto con nuestro extraordinario equipo y socios, continuamos logrando resultados de conservación significativos para las comunidades y los ecosistemas de todo el mundo. Me complace ceder el liderazgo al doctor Troëng, un colega y amigo de muchos años, cuya visión y experiencia guiarán a Conservation International hacia su próxima era".

"Me siento profundamente honrada de asumir el cargo de presidenta interina de la Junta Directiva y agradecida por el extraordinario liderazgo de Robert J. Fisher", declaró Lisa Jackson. "Conservation International es un rayo de esperanza en un momento en que proteger la naturaleza y las comunidades es más urgente que nunca. Me comprometo a impulsar nuestra misión con urgencia, innovación y colaboración".

Acerca de Conservation Internacional: Conservation Internacional protege la naturaleza para el beneficio de la humanidad. A través de la ciencia, las políticas, el trabajo de campo y las finanzas, destacamos y protegemos los lugares más importantes de la naturaleza para el clima, la biodiversidad y las personas. Con oficinas en 30 países y proyectos en más de 100, Conservación Internacional colabora con gobiernos, empresas, la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales para ayudar a las personas y la naturaleza a prosperar juntas. Visite Conservation.org para obtener más información y siga nuestro trabajo en Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2889584/Conservation_International_Logo_Logo.jpg