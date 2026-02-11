Conservación Internacional anuncia la designación de un nuevo director ejecutivo y un nueva presidenta interina de la junta directiva para liderar el progreso mundial en la conservación de la naturaleza para las personas

El Dr. Sebastian Troëng, líder sénior en conservación mundial fue designado director ejecutivo; Lisa Jackson, exadministradora de la EPA y ejecutiva de Apple fue designada presidenta interina de la junta directiva

ARLINGTON, Virginia, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Conservación Internacional anunció un nuevo capítulo en su liderazgo, cimentado en décadas de impacto para promover un mundo saludable y próspero en el que las sociedades valoren y cuiden la naturaleza.

El Dr. Sebastian Troëng asumirá el cargo de director ejecutivo, al que aportará más de tres décadas de liderazgo mundial en materia de conservación, que contempla soluciones climáticas, protección de la biodiversidad y desarrollo sustentable. Durante casi veinte años, Troëng ostentó cargos ejecutivos de alto nivel en Conservación Internacional, donde contribuyó a definir y ampliar su impacto en mares, bosques, ciencias, alianzas y ejecución sobre el terreno en todo el mundo. Él sucede a la directora ejecutiva interina Dra. Daniela Raik, que lideró la organización durante un período de transición, a la vez que promovió su ambiciosa agenda.

Lisa Jackson, líder mundialmente respetada en gestión medioambiental y sostenibilidad, fue designada presidenta interina de la junta directiva. Jackson, ex administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y, más recientemente, vicepresidenta de Medio Ambiente, Políticas e Iniciativas Sociales de Apple, forma parte de la junta directiva de Conservación Internacional desde 2019. Ella sucede a Robert J. Fisher, cuyo liderazgo fortaleció el alcance a nivel mundial, las alianzas y la influencia de la organización.

"Desempeñarme como presidente de la junta directiva de Conservación Internacional ha sido un verdadero privilegio, y estoy profundamente agradecido por la dedicación, el talento y la determinación de todas las personas con las que he trabajado", afirmó Robert J. Fisher. "Me inspira la experiencia, la integridad y el compromiso que aporta nuestro nuevo liderazgo. El futuro de Conservación Internacional se encuentra en manos excepcionalmente capaces".

"Nos complace recibir al Dr. Troëng como director ejecutivo y a Lisa Jackson como presidenta interina de la junta directiva", señaló Harrison Ford, vicepresidente y actor. "Bajo su liderazgo, Conservación Internacional seguirá promoviendo avances sobre una sólida base de ciencia, colaboración y acción sobre el terreno para empoderar a las sociedades para que cuiden de la naturaleza de forma responsable y sostenible".

"Tanto la Sra. Jackson como el Dr. Troëng han demostrado el liderazgo, la innovación y la determinación necesarios para enfrentar los desafíos más acuciantes que afectan a la naturaleza en la actualidad", comentó Peter Seligmann, fundador y presidente emérito de Conservación Internacional. "Mientras toman el relevo de la Dra. Raik y del Sr. Fisher, estoy seguro de que ampliarán el impacto mundial de Conservación Internacional y se mantendrán fieles a los valores que definen a esta organización. Agradecemos profundamente a la Dra. Raik por su liderazgo firme durante esta transición".

El compromiso de Conservación Internacional con la conservación basada en la ciencia y centrada en las personas sigue siendo fundamental en su trabajo. Basándose tanto en su éxito perdurable como en los hitos recientes, los nuevos líderes de la organización contribuirán a acelerar el progreso a la escala y celeridad que exigen las circunstancias actuales.

Bajo el liderazgo interino de Raik, Conservación Internacional generó importantes resultados en materia de conservación, reforzó su participación en los debates políticos mundiales y consiguió fondos nuevos e importantes para avanzar en su misión. Estos logros incluyen la ampliación de medidas de protección del suelo y los mares, el fortalecimiento de iniciativas climáticas y la creación de alianzas sólidas entre diferentes sectores.

Troëng aporta un profundo conocimiento institucional y una trayectoria comprobada en convertir la ambición en resultados. Su carrera contempla roles de liderazgo en materia de conservación en Asia, América Latina, las islas del Pacífico, Europa y Estados Unidos, con un gran énfasis en soluciones basadas en el contexto local y de impacto medible. Troëng es biólogo marino y doctor en Zoología Animal de la Universidad de Lund (Suecia); él ha realizado trabajo de conservación e investigación con instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales y es autor de numerosas publicaciones influyentes sobre ciencia y prácticas de conservación.

"Es un gran honor para mí volver a Conservación Internacional como director ejecutivo", comentó el Dr. Sebastian Troëng. "No existe mejor manera de tener un impacto real en la naturaleza y en las personas que a través de esta organización. Nuestra misión, nuestros valores y nuestra gente son lo que necesitamos para tener éxito y son justo lo que el mundo necesita en este momento. Espero poder ampliar y acelerar nuestro impacto para salvar a la naturaleza por el bien de las personas".

"Ha sido un honor desempeñar el cargo de directora ejecutiva interina en un momento que plantea tantos desafíos y oportunidades", declaró la Dra. Daniela Raik. "Junto con nuestro extraordinario equipo y nuestros socios, seguimos obteniendo resultados importantes en materia de conservación para las comunidades y los ecosistemas de todo el mundo. Me complace enormemente entregar el mando al Dr. Troëng, un colega y amigo de toda la vida cuya visión y experiencia guiarán a Conservación Internacional hacia su próxima etapa".

"Me siento profundamente honrada por asumir el cargo de presidenta interina de la junta directiva y agradecida por el extraordinario liderazgo de Robert J. Fisher", comentó Lisa Jackson. "Conservación Internacional es un ejemplo de esperanza en un momento en el que proteger la naturaleza y las comunidades nunca ha sido tan urgente. Me comprometo a impulsar nuestra misión con urgencia, innovación y colaboración".

Acerca de Conservación Internacional: Conservación Internacional protege la naturaleza en beneficio de la humanidad. Mediante la ciencia, las políticas, el trabajo de campo y las finanzas, identificamos y protegemos los lugares más importantes de la naturaleza en beneficio del clima, la biodiversidad y las personas. Con oficinas en 30 países y proyectos en más de 100 países, Conservación Internacional colabora con gobiernos, empresas, la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades locales para ayudar a las personas y a la naturaleza a prosperar en conjunto. Para obtener más información, visite Conservation.org y siga nuestro trabajo en Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube.

FUENTE Conservation International