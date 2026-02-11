컨서베이션 인터내셔널, 인류를 위한 글로벌 자연보전 진전을 이끌 새 CEO 및 임시 이사회 의장 선임 발표

글로벌 보전 분야 리더 세바스티안 트룅 박사 최고경영자 선임 및 전 미국 환경보호청 청장이자 애플 임원인 리사 잭슨 임시 이사회 의장 선임

알링턴, 버지니아, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 컨서베이션 인터내셔널(Conservation International, CI)이 2월 11일, 자연을 존중하고 돌보는 사회를 통해 건강하고 번영하는 세상을 만들기 위한 수십 년간의 성과를 토대로 조직의 새로운 도약을 이끌 차기 리더십을 발표했다.

세바스티안 트룅(Sebastian Troëng) 박사는 최고경영자로 취임하며 기후 해법, 생물다양성 보호, 지속가능한 개발을 아우르는 30년 이상의 글로벌 자연보전 리더십 경험을 바탕으로 조직을 이끌 예정이다. 트룅 박사는 CI에서 약 20년간 고위 경영진으로 재직하며 해양, 산림, 과학, 파트너십, 현장 실행 전반에 걸쳐 조직의 영향력 확대와 성과 창출에 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 그는 전환기 동안 조직을 이끌며 야심 찬 의제를 추진해 온 임시 최고경영자인 다니엘라 라이크(Daniela Raik) 박사의 뒤를 잇는다.

임시 이사회 의장으로는 글로벌 환경 및 지속가능성 분야에서 존경받는 리더인 리사 잭슨(Lisa Jackson)이 선임됐다. 미국 환경보호청(EPA) 청장을 역임했으며, 가장 최근에는 애플(Apple)의 환경·정책·사회 이니셔티브 부문 부사장을 맡은 잭슨 의장은 2019년부터 컨서베이션 인터내셔널의 이사회 멤버로 활동해 왔다. 리사 잭슨 의장은 조직의 글로벌 영향력과 파트너십, 위상을 강화한 로버트 J. 피셔(Robert J. Fisher) 전 의장의 뒤를 잇는다.

로버트 J. 피셔 전 의장은 "컨서베이션 인터내셔널 이사회 의장으로서 일했던 것은 진정한 영광이었으며, 함께 일해 온 모든 분의 헌신과 재능, 사명감에 깊이 감사드린다"고 말했다. 이어 그는 "새로운 리더십이 보여주는 경험과 진정성, 헌신에 큰 영감을 받았으며, 컨서베이션 인터내셔널의 미래는 매우 유능한 손에 맡겨져 있다"고 말했다.

해리슨 포드(Harrison Ford) 부이사장 겸 배우는 "트룅 박사를 CEO로, 리사 잭슨을 임시 이사회 의장으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "두 사람의 리더십 아래 CI는 과학, 파트너십, 현장 중심 행동이라는 강력한 토대를 바탕으로 사회가 자연을 책임감 있고 지속 가능하게 돌볼 수 있도록 계속해서 힘을 보탤 것"이라고 밝혔다.

컨서베이션 인터내셔널의 피터 셀리그만(Peter Seligmann) 설립자 겸 명예 이사회 의장은 "잭슨 씨와 트룅 박사는 오늘날 자연이 직면한 가장 시급한 과제에 대응하는 데 필요한 리더십과 혁신, 결단력을 이미 입증했다"고 말했다. 이어 "라이크 박사와 피셔 의장으로부터 바통을 이어받아 컨서베이션 인터내셔널의 글로벌 영향력을 더 확대하고, 이 조직을 정의하는 가치에 충실할 것이라 확신한다. 전환기 동안 안정적인 리더십을 발휘해 준 라이크 박사에게 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

과학에 기반하고 사람을 중심에 둔 자연보전에 대한 컨서베이션 인터내셔널의 약속은 조직 활동의 핵심으로 남아 있다. 새로운 리더십은 기존의 성과와 최근의 주요 이정표를 토대로, 지금 이 순간이 요구하는 규모와 속도로 진전을 가속화하는 데 기여할 예정이다.

라이크 박사의 임시 리더십 아래 컨서베이션 인터내셔널은 주요 자연보전 성과를 달성했으며, 글로벌 정책 논의에서의 영향력을 강화하고 사명 추진을 위한 의미 있는 신규 재원을 확보했다. 이러한 성과에는 토지와 해양 보호 확대, 기후 이니셔티브 강화, 부문 간 강력한 파트너십 구축이 포함된다.

트룅 박사는 조직 전반에 대한 깊은 이해와 함께, 비전을 실질적 성과로 전환해 온 검증된 이력을 보유하고 있다. 그의 경력은 아시아, 라틴아메리카, 태평양 도서 지역, 유럽, 미국 전반에 걸친 자연보전 리더십을 아우르며, 지역 기반 해법과 측정 가능한 성과에 중점을 두고 있다. 그는 스웨덴 룬드 대학교에서 동물학 박사 학위를 취득한 해양생물학자로, 학계 및 비정부기구와 함께 보전 및 연구 활동을 수행해 왔으며, 보전 과학과 실무 분야에서 영향력 있는 다수의 저서를 발표했다.

트룅 박사는 "컨서베이션 인터내셔널의 최고경영자로서 다시 합류하게 되어 매우 영광스럽다"고 말했다. 이어 "자연과 사람을 위해 실질적인 영향을 만들어낼 수 있는 더 나은 방법은 없다. 우리의 사명과 가치, 그리고 사람들은 성공에 필요한 모든 것이며, 지금 이 세계가 가장 필요로 하는 요소이기도 하다. 자연을 사람을 위해 지켜내기 위한 우리의 영향을 더 확대하고 가속화해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

라이크 박사는 "도전과 기회가 공존하는 시기에 임시 CEO로 봉사할 수 있어 영광이었다"고 말했다. 또한 라이크 박사는 "탁월한 팀과 파트너들과 함께 전 세계 공동체와 생태계를 위한 의미 있는 자연보전 성과를 지속적으로 창출해 왔다. 오랜 동료이자 친구인 트룅 박사에게 리더십을 넘기게 되어 매우 기쁘며, 그의 비전과 경험이 컨서베이션 인터내셔널을 다음 시대로 이끌 것이라 확신한다"고 덧붙였다.

리사 잭슨 의장은 "임시 이사회 의장직을 맡게 되어 깊이 영광스럽게 생각하며, 로버트 J. 피셔 전 의장의 탁월한 리더십에 감사드린다"고 말했다. 이어 "자연과 공동체를 보호하는 일이 그 어느 때보다 시급한 지금, 컨서베이션 인터내셔널은 희망의 등대와 같은 존재다. 혁신, 협업을 바탕으로 컨서베이션 인터내셔널의 사명을 추진해 나가는 데 전념하겠다"고 밝혔다.

컨서베이션 인터내셔널은 과학, 정책, 현장 활동, 금융을 통해 기후, 생물다양성, 그리고 인류를 위해 가장 중요한 자연 지역을 조명하고 보호하는 데 주력하고 있다. 현재 30개국에 사무소를 두고 100개국 이상에서 프로젝트를 수행 중이며, 각국 정부, 기업, 시민사회, 원주민 및 지역사회와 협력해 사람과 자연이 함께 번영할 수 있도록 지원하고 있다. 자세한 내용은 Conservation.org 를 방문하거나 컨서베이션 뉴스, 페이스북, 트위터, 틱톡, 인스타그램 및 유튜브를 팔로우하여 활동을 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2889584/Conservation_International_Logo_Logo.jpg

