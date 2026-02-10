Coway divulga resposta oficial à segunda proposta da Align Partners e reafirma compromisso com os acionistas e com o crescimento sustentável

A Coway registra crescimento recorde com as principais estratégias lideradas pelo presidente Junhyuk Bang

A empresa também está aumentando a transparência em 2026 com a introdução de um sistema que consiste em um Comitê de Transações Internas e um Conselheiro Independente

A Coway irá melhorar a comunicação com os acionistas por meio de teleconferências conduzidas pela diretoria executiva e manterá a taxa de retorno total para os acionistas em 40% até 2027

SEUL, Coreia do Sul, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Coway Co., Ltd., a "Best Life Solution Company", divulgou uma resposta oficial à segunda proposta dos acionistas apresentada pela Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), descrevendo suas iniciativas contínuas para aumentar o valor corporativo e acionário.

Em sua resposta, a Coway afirmou que, desde o anúncio do seu Plano de Valorização Corporativa em fevereiro de 2025, tem feito revisões regulares do progresso da implementação, reavaliando proativamente a consistência estratégica e, posteriormente, introduzindo medidas complementares em resposta à evolução das condições do mercado. Antes de completar um ano da primeira implementação do plano, a Coway também divulgou sua "Avaliação da Implementação do Plano de Valorização Corporativa", em que a empresa reafirmou seu compromisso com o aumento confiável e efetivo do valor acionário.

Desempenho comprovado sob liderança estratégica

Respondendo às dúvidas de alguns acionistas quanto a possíveis conflitos de interesse, a Coway enfatizou que suas estratégias de transformação e crescimento a longo prazo são sustentadas por marcos operacionais mensuráveis. A empresa continuou observando que sua estratégia principal atual é a execução do roteiro de inovação em aluguéis orientado por TI estabelecido pelo presidente Junhyuk Bang após a aquisição da empresa em 2020.

Muito mais do que apenas um representante do maior acionista da empresa, o diretor interno Bang atua como diretor de estratégia de negócios (BSO) da Coway, liderando a transformação digital, a inovação de produtos, a expansão global e as estratégias de crescimento futuro da empresa, das quais a marca BEREX é um exemplo. A função do diretor Bang é complementada pela do CEO da Coway, Jangwon Seo, que supervisiona o funcionamento geral da empresa, a gestão organizacional e a eficiência operacional.

Como resultado dessa estrutura de gestão pautada pela responsabilidade, a Coway apresentou um forte crescimento quantitativo entre 2020 e 2025, alcançando taxas de crescimento anual composto de 8,6% na receita, 11,5% no lucro operacional e 10,8% no lucro líquido.

Padrões avançados de governança: aumentando a independência e a transparência do conselho de administração

A Coway reiterou mais uma vez o seu compromisso de aprimorar os seus padrões de governança corporativa por meio de um roteiro sistemático e multifásico. Os principais marcos alcançados e as iniciativas futuras incluem:

Composição do conselho de administração : A proporção de diretores independentes aumentou de 57% para 67%, superior à média das principais empresas listadas na KOSPI.

: A proporção de diretores independentes aumentou de 57% para 67%, superior à média das principais empresas listadas na KOSPI. Base institucional : A Coway estabeleceu um Estatuto de Governança Corporativa formal e uma Política de Sucessão do CEO para consolidar a estabilidade a longo prazo e promover a transparência.

: A Coway estabeleceu um Estatuto de Governança Corporativa formal e uma Política de Sucessão do CEO para consolidar a estabilidade a longo prazo e promover a transparência. Mitigação de conflitos : Todos os cargos executivos coincidentes entre a Coway e a empresa-mãe Netmarble foram eliminados, e a Coway está preparada para lançar um Comitê de Transações Internas composto inteiramente por diretores independentes em 2026.

: Todos os cargos executivos coincidentes entre a Coway e a empresa-mãe Netmarble foram eliminados, e a Coway está preparada para lançar um Comitê de Transações Internas composto inteiramente por diretores independentes em 2026. Independência do conselho de administração : Foram criados um Comitê de Remuneração e um Comitê de Nomeação, ambos compostos exclusivamente por diretores independentes.

: Foram criados um Comitê de Remuneração e um Comitê de Nomeação, ambos compostos exclusivamente por diretores independentes. Equilíbrio na prestação de contas : A empresa planeja introduzir um sistema de Diretor Independente Líder para garantir um sistema de freios e contrapesos no conselho de administração.

: A empresa planeja introduzir um sistema de Diretor Independente Líder para garantir um sistema de freios e contrapesos no conselho de administração. Obrigação fiduciária: Em conformidade com as recentes revisões da Lei Comercial da Coreia do Sul, a Coway irá propor alterações aos seus Estatutos na Assembleia Geral Anual de 2026, a fim de codificar formalmente a obrigação fiduciária dos administradores para com os acionistas e eleger dois diretores independentes através de um "processo à parte", para reforçar substancialmente a independência do conselho de administração.

Fortalecimento dos retornos e da comunicação aos acionistas

Em 2025, a Coway alcançou uma taxa de retorno total para os acionistas de 40% graças a um equilíbrio entre dividendos em dinheiro e aquisições de ações próprias. A empresa também implementou iniciativas concretas para proporcionar benefícios reais aos acionistas, mantendo a taxa de retorno total para os acionistas em 40% até 2027.

A Coway também planeja aumentar o valor para os acionistas, atendendo aos requisitos de "Empresa de Alto Dividendo", qualificando assim seus acionistas para uma série de incentivos e benefícios. Começando com os retornos aos acionistas para o ano fiscal de 2026, a empresa está preparada para ajustar de forma flexível a proporção entre dividendos em dinheiro e recompra/cancelamento de ações, a fim de atender a esses requisitos dentro de sua estrutura de retorno total aos acionistas de 40%.

Simultaneamente, a Coway reforçará ainda mais a comunicação com os acionistas, introduzindo teleconferências online conduzidas por executivos de nível C, começando com os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026. Esta iniciativa foi elaborada para melhorar o acesso dos investidores à informação, além de alinhar as práticas de relações com investidores da empresa aos padrões globais.

A resposta da Coway à Align Partners também abordou outras questões levantadas pelos acionistas, entre elas as metas de avaliação e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de médio a longo prazo, o esclarecimento da estrutura de capital alvo da empresa e o fortalecimento da ligação entre a remuneração dos executivos e o valor acionário.

Um representante da Coway afirmou: "A administração e o conselho continuam firmes em seu compromisso de ouvir os acionistas e proporcionar um crescimento consistente e sustentável. Mediante uma execução estratégica disciplinada e uma governança transparente, a Coway continuará empenhada em maximizar o valor a longo prazo para todos os nossos acionistas."

Para mais detalhes sobre o Plano de Valorização Corporativa da Coway, acesse a página de relações com investidores da empresa.

Sobre a Coway Co., Ltd.

Fundada na Coreia em 1989 e conhecida como a "Best Life Solution Company", a Coway é uma empresa líder em eletrodomésticos ambientais que torna a vida das pessoas saudável e confortável com eletrodomésticos inovadores, como purificadores de água, purificadores de ar, bidês e colchões. A BEREX, marca de sono e bem-estar da empresa, visa melhorar o sono e o bem-estar por meio de colchões e cadeiras de massagem de última geração. Desde sua fundação, a Coway se tornou uma líder no setor de eletrodomésticos ambientais, com intensa pesquisa, engenharia, desenvolvimento e atendimento ao cliente. A empresa demonstrou dedicação à inovação com produtos premiados, especialização em saúde doméstica, participação de mercado incomparável, satisfação do cliente e reconhecimento da marca. A Coway continua a inovar diversificando linhas de produtos e acelerando os negócios internacionais na Malásia, EUA, Tailândia, China, Indonésia, Vietnã e Europa, com base no sucesso dos negócios na Coreia. Em 2025, a empresa lançou a Coway Life Solution, uma plataforma premium de cuidados a idosos que oferece soluções personalizadas adaptadas às diferentes fases da vida. Para mais informações, acesse http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

FONTE Coway Co., Ltd.