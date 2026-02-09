Coway divulga a avaliação da implementação do seu plano de valorização corporativa

Desde que anunciou seu Plano de Valorização Corporativa em 2025, a Coway tem registrado um progresso tangível em termos de crescimento da receita, retorno aos acionistas, solidez financeira e governança

Até o momento, a empresa distribuiu KRW 247,3 bilhões em retornos aos acionistas, atingindo a meta de 40% de taxa de retorno

A partir do ano fiscal de 2026, a Coway dará prioridade aos dividendos em dinheiro para manter o status de empresa de alto dividendo e benefícios fiscais para os acionistas

Registrando um índice de conformidade aprimorado de 74% nos principais indicadores de governança, a Coway tem como meta atingir 93% até 2027

SEUL, Coreia do Sul, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Coway Co., Ltd., a "Best Life Solution Company", divulgou hoje uma avaliação do status de implementação de seu Plano de Valorização Corporativa, destacando conquistas concretas para aumentar o valor para os acionistas e detalhando seu roteiro estratégico de médio a longo prazo.

No ano passado, a Coway divulgou seu Plano de Valorização Corporativa, que inclui os seguintes principais indicadores a serem alcançados até 2027: obtenção de receita superior a KRW 5 trilhões; manutenção de uma taxa de retorno aos acionistas de 40%; gestão de uma relação dívida líquida/EBIT de até 2,5; e melhoria de suas estruturas de governança.

Desde a divulgação do plano, a Coway já fez várias revisões internas do andamento da implementação e preparou medidas complementares para aumentar a eficácia da execução. O objetivo dessa divulgação é comunicar de forma transparente uma avaliação dos resultados até o momento, transmitir os planos futuros aos acionistas e ao mercado e reafirmar a credibilidade e o impacto positivo de suas iniciativas de valorização.

Progresso inicial rumo às metas de receita: acelerando o roteiro de KRW 5 trilhões

Em 2025, a Coway registrou uma receita de KRW 4,96 trilhões, um aumento de 15,2% em relação ao ano anterior. Este desempenho supera em muito a meta de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,5% da empresa, colocando a Coway bem à frente do cronograma para superar sua meta de KRW 5 trilhões até 2027.

A Coway manteve um crescimento sólido em 2025, graças ao aumento da competitividade dos seus negócios domésticos e à expansão contínua das suas operações no exterior. No mercado interno, o crescimento constante das contas de aluguel de purificadores de água serviu como reforço para a base do negócio principal da empresa, enquanto no cenário global, o crescimento da receita se deu graças à expansão contínua das subsidiárias internacionais já existentes e ao rápido crescimento das unidades mais novas.

Este forte desempenho deveu-se, em particular, à BEREX, a marca de sono e bem-estar da Coway, lançada em 2022 como parte da visão estratégica do presidente Junhyuk Bang para garantir novos mecanismos de crescimento. Em 2025, a BEREX gerou uma receita combinada de KRW 719,9 bilhões no mercado interno e externo.

Paralelamente ao lançamento dos produtos BEREX nos mercados internacionais e à expansão das linhas de produtos em várias categorias, seguindo a estratégia de expansão global do presidente, a contribuição dos mercados externos para a receita total da Coway subiu para cerca de 40% em 2025, fortalecendo ainda mais a presença da empresa no cenário global.

Proporcionando uma taxa de retorno aos acionistas de 40% graças a uma execução equilibrada

A Coway conseguiu alcançar uma taxa de retorno total para os acionistas de 40% em 2025, totalizando KRW 247,3 bilhões. Isso foi possível graças a uma combinação equilibrada de KRW 137,3 bilhões em dividendos em dinheiro e KRW 110,0 bilhões em aquisições de ações em tesouraria. É importante destacar que a empresa resgatou aproximadamente 1,9 milhão de ações em tesouraria adquiridas em 2017 e 2024, a fim de aumentar diretamente o valor por ação.

Ao manter a taxa de retorno de 40% até 2027, a Coway dará prioridade aos dividendos em dinheiro para cumprir os requisitos de "Empresa de Alto Dividendo", que permitem que os acionistas usufruam de tributação separada sobre os rendimentos de dividendos. A empresa também manterá uma taxa de distribuição de dividendos de pelo menos 25% e aumentará o valor total desses dividendos em mais de 10% em relação ao ano anterior. Os 15% restantes do montante total de retorno serão alocados de forma flexível entre compras de ações em tesouraria e dividendos adicionais em dinheiro, a fim de maximizar os benefícios fiscais e o rendimento total dos acionistas.

Manutenção da solidez financeira e gestão estável da estrutura de capital

Ao mesmo tempo em que amplia os investimentos em crescimento e os retornos aos acionistas, a Coway está trabalhando para gerenciar sua estrutura de capital alvo e garantir a estabilidade financeira. Em 2025, a relação entre a dívida líquida e o EBIT da empresa era de 2,1, e a Coway planeja mantê-la em torno de 2,5 até 2027 por meio de uma gestão contínua e consistente da estrutura de capital.

Para garantir fundos destinados a investimentos em crescimento, capital de giro e retorno aos acionistas, a Coway utiliza ativamente o financiamento de dívida para aumentar a eficiência do capital, ao mesmo tempo em que mantém rigorosamente sua classificação de risco de crédito, de modo a fortalecer ainda mais a sua viabilidade fiscal a longo prazo.

Aumento da taxa de conformidade nos principais indicadores de governança

Desde a primeira divulgação do seu Plano de Valorização Corporativa, a Coway registrou um aumento para 74% na sua taxa de conformidade nos principais indicadores de governança, graças ao aumento da proporção de diretores externos para 67% e à criação de um Comitê de Remuneração composto inteiramente por diretores externos.

A Coway também traçou um roteiro de médio a longo prazo para o aprimoramento de sua governança corporativa. Em 2026, a empresa pretende criar um Comitê de Transações Internas e um sistema de Diretor Independente Sênior para aprimorar ainda mais sua governança corporativa, além de promover alterações em seu estatuto social, em conformidade com as recentes revisões da Lei Comercial da Coreia do Sul. Até 2027, a Coway pretende atingir uma taxa de conformidade de 93% nos principais indicadores de governança, adotando medidas como a votação eletrônica e sistemas de votação cumulativa.

Um representante da Coway comentou: "Desde o anúncio do nosso Plano de Valorização Corporativa, conseguimos resultados tangíveis em nossa taxa de crescimento, retorno aos acionistas e padrões de governança. De agora em diante, continuaremos a acompanhar de perto a implementação do plano utilizando os principais indicadores e continuaremos a apostar numa abordagem equilibrada que reforce tanto o investimento em mecanismos de crescimento futuro como o retorno para os acionistas, garantindo assim o aumento constante do valor corporativo a médio e longo prazo".

Para mais detalhes sobre o Plano de Valorização Corporativa da Coway, acesse a página de relações com investidores da empresa.

Sobre a Coway Co., Ltd.

Fundada na Coreia em 1989 e conhecida como a "Best Life Solution Company", a Coway é uma empresa líder em eletrodomésticos ambientais que torna a vida das pessoas saudável e confortável com eletrodomésticos inovadores, como purificadores de água, purificadores de ar, bidês e colchões. A BEREX, marca de sono e bem-estar da empresa, visa melhorar o sono e o bem-estar por meio de colchões e cadeiras de massagem de última geração. Desde sua fundação, a Coway se tornou uma líder no setor de eletrodomésticos ambientais, com intensa pesquisa, engenharia, desenvolvimento e atendimento ao cliente. A empresa demonstrou dedicação à inovação com produtos premiados, especialização em saúde doméstica, participação de mercado incomparável, satisfação do cliente e reconhecimento da marca. A Coway continua a inovar diversificando linhas de produtos e acelerando os negócios internacionais na Malásia, EUA, Tailândia, China, Indonésia, Vietnã e Europa, com base no sucesso dos negócios na Coreia. Em 2025, a empresa lançou a Coway Life Solution, uma plataforma premium de cuidados a idosos que oferece soluções personalizadas adaptadas às diferentes fases da vida. Para mais informações, acesse http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

