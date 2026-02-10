Coway publie sa réponse officielle à la deuxième proposition d'Align Partners, qui réaffirme son engagement envers les actionnaires et en faveur de la croissance durable

Coway fait état d'une croissance record fondée sur les stratégies fondamentales menées par son président, Junhyuk Bang

L'entreprise consolide également sa transparence en 2026, en mettant en place un comité des transactions internes et un système d'administrateur indépendant principal

Coway améliorera la communication avec ses actionnaires à travers des conférences téléphoniques organisées par les dirigeants, et maintiendra le taux de rendement total pour les actionnaires à 40 % jusqu'en 2027

SÉOUL, Corée du Sud, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a publié une réponse officielle à la deuxième proposition soumise par son actionnaire Align Partners Capital Management Inc. (« Align Partners »), qui souligne ses efforts continus pour améliorer la valeur actionnariale et la valeur globale de l'entreprise.

Dans sa réponse, la société Coway a déclaré que depuis l'annonce de son plan de valorisation d'entreprise en février 2025, elle avait en permanence examiné les progrès de sa mise en œuvre, réévalué de manière proactive sa cohérence stratégique et adopté par la suite des mesures supplémentaires en réponse à l'évolution des conditions du marché. À l'approche du premier anniversaire de la mise en application du plan, Coway a également publié son « Évaluation de la mise en œuvre du plan de valorisation d'entreprise », dans laquelle l'entreprise a réaffirmé son engagement en faveur d'une amélioration crédible et efficace de la valeur actionnariale.

Des performances éprouvées sous une direction stratégique

Répondant aux préoccupations de certains actionnaires relatives à d'éventuels conflits d'intérêts, Coway a souligné que ses stratégies de transformation et de croissance à long terme étaient étayées par des étapes opérationnelles concrètes. La société a poursuivi en indiquant que sa stratégie centrale actuelle consistait à suivre la feuille de route de l'innovation locative axée sur les technologies de l'information établie par le président Junhyuk Bang lors de l'acquisition de la société en 2020.

Bien plus qu'un simple représentant du principal actionnaire de l'entreprise, en qualité d'administrateur interne, Junhyuk Bang fait office de directeur de la stratégie commerciale (BSO) de Coway, véritable fer de lance de la mise au point de produits innovants, de la transformation numérique de l'entreprise, de son expansion mondiale et de ses futures stratégies moteurs, à l'exemple de la marque BEREX. Le rôle d'administrateur interne de Junhyuk Bang est complété à la direction générale de Coway par les fonctions de Jangwon Seo, qui supervise l'ensemble des opérations commerciales, la gestion de l'organisation et l'efficacité opérationnelle.

Grâce à cette structure de gestion centrée sur la responsabilité, Coway a enregistré une forte croissance quantitative entre 2020 et 2025, atteignant des taux de croissance annuels composés de 8,6 % pour le chiffre d'affaires, de 11,5 % pour le bénéfice d'exploitation et de 10,8 % pour le résultat net.

Des normes avancées de gouvernance : renforcer l'indépendance et la transparence du conseil d'administration

Coway a une fois de plus réitéré sa détermination à faire progresser ses normes de gouvernance d'entreprise en suivant une feuille de route systématique en plusieurs phases. Principales étapes déjà franchies et initiatives à venir :

Composition du conseil d'administration : Passée de 57 % à 67 %, la proportion d'administrateurs indépendants dépasse désormais la moyenne des grandes entreprises de l'indice KOSPI.

: Passée de 57 % à 67 %, la proportion d'administrateurs indépendants dépasse désormais la moyenne des grandes entreprises de l'indice KOSPI. Base institutionnelle : Coway a édicté une charte formelle de gouvernance d'entreprise et établi une politique de succession du directeur général afin de garantir la stabilité à long terme et de favoriser la transparence.

: Coway a édicté une charte formelle de gouvernance d'entreprise et établi une politique de succession du directeur général afin de garantir la stabilité à long terme et de favoriser la transparence. Atténuation des conflits : Tous les postes de direction simultanés à la tête de Coway et de sa société mère Netmarble ont été supprimés, et Coway s'apprête à installer en 2026 un comité de transaction interne composé uniquement d'administrateurs indépendants.

: Tous les postes de direction simultanés à la tête de Coway et de sa société mère Netmarble ont été supprimés, et Coway s'apprête à installer en 2026 un comité de transaction interne composé uniquement d'administrateurs indépendants. Indépendance du conseil d'administration : Un comité de rémunération et un comité de nomination, tous deux composés uniquement d'administrateurs indépendants, ont été mis en place.

: Un comité de rémunération et un comité de nomination, tous deux composés uniquement d'administrateurs indépendants, ont été mis en place. Responsabilité équilibrée : L'entreprise prévoit d'instaurer un système d'administrateur indépendant principal afin d'assurer l'équilibre des pouvoirs au sein du conseil d'administration.

: L'entreprise prévoit d'instaurer un système d'administrateur indépendant principal afin d'assurer l'équilibre des pouvoirs au sein du conseil d'administration. Obligation fiduciaire : Conformément aux récentes révisions de la loi commerciale sud-coréenne, Coway proposera des modifications de ses statuts lors de l'assemblée générale annuelle de 2026, afin de codifier formellement l'obligation fiduciaire des administrateurs envers les actionnaires et d'élire deux administrateurs indépendants dans un « processus distinct » visant à renforcer considérablement l'indépendance du conseil d'administration.

Une amélioration des rendements et de la communication au profit des actionnaires

En 2025, Coway a atteint un taux de rendement total pour les actionnaires de 40 % grâce à une combinaison équilibrée de dividendes en espèces et d'acquisitions d'actions de trésorerie. La société a également mis en place des initiatives concrètes en vue d'apporter des avantages tangibles aux actionnaires, tout en maintenant le taux de rendement total pour les actionnaires à 40 % jusqu'en 2027.

Coway prévoit en outre d'améliorer la valeur actionnariale en respectant les exigences applicables à une « société versant des dividendes élevés », ce qui permettra à ses actionnaires de bénéficier de divers avantages et incitations. À compter de l'exercice 2026, la société devrait moduler le ratio entre dividendes en espèces et rachats/annulations d'actions pour satisfaire à ces exigences dans son cadre de rendement total pour les actionnaires, fixé à 40 %.

Parallèlement, Coway renforcera la communication avec ses actionnaires en lançant des conférences téléphoniques en ligne dirigées par des cadres supérieurs, à partir de la publication des résultats financiers du premier trimestre de 2026. Cette initiative a été conçue pour améliorer l'accès des investisseurs à l'information et pour aligner les pratiques de l'entreprise en matière de relations avec les investisseurs sur les normes mondiales.

La réponse de Coway à Align Partners a par ailleurs abordé d'autres questions soulevées par les actionnaires, notamment les objectifs de valorisation et de rendement des capitaux propres à moyen et long terme, la clarification de la structure cible du capital de l'entreprise et la consolidation du lien entre rémunération des cadres et valeur actionnariale.

Un responsable de Coway a déclaré : « La direction et le conseil d'administration restent fermement attachés à écouter nos actionnaires et à assurer une croissance cohérente et durable. Grâce à une mise en œuvre stratégique disciplinée et à une gouvernance transparente, Coway continuera à travailler à créer une valeur maximale à long terme pour tous ses actionnaires. »

Pour obtenir plus de détails sur le plan de valorisation d'entreprise de Coway, veuillez consulter la page consacrée aux relations avec les investisseurs.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers favorisant un environnement de vie sain et confortable grâce à des produits innovants tels que des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de l'entreprise, a vocation à améliorer la qualité de vie grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, l'entreprise Coway est devenue leader dans son secteur grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. Elle a prouvé son engagement en faveur de l'innovation avec des produits primés confirmant ses compétences en matière de santé à domicile, au service d'une part de marché inégalée, de la satisfaction de ses clients et de la notoriété de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Viêt Nam et en Europe, sur la base du succès commercial obtenu en Corée. En 2025, la société a lancé Coway Life Solution, uneplateforme de soins aux personnes âgées haut de gamme proposant des solutions de soins personnalisées adaptées aux différentes étapes de la vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg