Coway gibt offizielle Stellungnahme zum zweiten Vorschlag von Align Partners ab und bekräftigt sein Engagement für Aktionäre und nachhaltiges Wachstum

Coway erzielt dank der Kernstrategien unter der Leitung von Vorsitzendem Junhyuk Bang ein Rekordwachstum

Das Unternehmen stärkt außerdem die Transparenz im Jahr 2026 durch die Einführung eines internen Transaktionsausschusses und eines Lead-Independent-Director-Systems

Coway wird die Kommunikation mit den Aktionären durch von Führungskräften geleitete Telefonkonferenzen verbessern und die Gesamtrendite für Aktionäre bis 2027 bei 40 % halten

SEOUL, Südkorea, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat eine offizielle Stellungnahme zu dem zweiten Aktionärsantrag von Align Partners Capital Management Inc. („Align Partners") abgegeben, in der es seine laufenden Bemühungen zur Steigerung des Unternehmens- und Aktionärswerts darlegt.

In seiner Antwort erklärte Coway, dass es seit der Bekanntgabe seines Plans zur Steigerung des Unternehmenswerts im Februar 2025 kontinuierlich Überprüfungen des Umsetzungsfortschritts durchgeführt, die strategische Konsistenz proaktiv neu bewertet und anschließend ergänzende Maßnahmen als Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen eingeführt habe. Kurz vor Ablauf des ersten Jahres seit Beginn der Umsetzung des Plans veröffentlichte Coway außerdem seine „Bewertung der Umsetzung des Plans zur Steigerung des Unternehmenswerts", in der das Unternehmen sein Engagement für eine glaubwürdige und effektive Steigerung des Shareholder Value bekräftigte.

Bewährte Leistung unter strategischer Führung

In Bezug auf die Bedenken einiger Aktionäre hinsichtlich potenzieller Interessenkonflikte betonte Coway, dass seine Transformations- und langfristigen Wachstumsstrategien auf konkreten operativen Meilensteinen basieren. Das Unternehmen wies außerdem darauf hin, dass seine derzeitige Kernstrategie in der Umsetzung der IT-gesteuerten Innovationsroadmap für den Vermietungsbereich besteht, die von Vorsitzendem Junhyuk Bang nach der Übernahme des Unternehmens 2020 festgelegt wurde.

Inside Director Bang ist weit mehr als nur ein Vertreter des größten Aktionärs des Unternehmens. Er fungiert als Business Strategy Officer (BSO) von Coway und leitet die digitale Transformation, Produktinnovation, globale Expansion und Zukunftsstrategien des Unternehmens, zu denen beispielsweise die Marke BEREX gehört. Die Rolle von Inside Director Bang wird durch die von Coway-CEO Jangwon Seo ergänzt, der für den gesamten Geschäftsbetrieb, das Organisationsmanagement und die betriebliche Effizienz verantwortlich ist.

Als Ergebnis dieser auf Verantwortlichkeit ausgerichteten Führungsstruktur erzielte Coway zwischen 2020 und 2025 ein starkes quantitatives Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % beim Umsatz, 11,5 % beim Betriebsergebnis und 10,8 % beim Nettogewinn.

Fortschrittliche Governance-Standards: Verbesserung der Unabhängigkeit und Transparenz des Vorstands

Coway hat erneut sein Engagement bekräftigt, seine Corporate-Governance-Standards durch einen systematischen, mehrphasigen Fahrplan weiterzuentwickeln. Zu den wichtigsten erreichten Meilensteinen und bevorstehenden Initiativen gehören:

Zusammensetzung des Vorstands : Der Anteil unabhängiger Vorstandsmitglieder wurde von 57 % auf 67 % erhöht und liegt damit über dem Durchschnitt der großen KOSPI-notierten Unternehmen.

: Der Anteil unabhängiger Vorstandsmitglieder wurde von 57 % auf 67 % erhöht und liegt damit über dem Durchschnitt der großen KOSPI-notierten Unternehmen. Institutionelle Grundlage : Coway hat eine formelle Corporate-Governance-Charta und eine CEO-Nachfolgepolitik eingeführt, um langfristige Stabilität zu gewährleisten und Transparenz zu fördern.

: Coway hat eine formelle Corporate-Governance-Charta und eine CEO-Nachfolgepolitik eingeführt, um langfristige Stabilität zu gewährleisten und Transparenz zu fördern. Konfliktminderung : Alle gleichzeitigen Führungspositionen bei Coway und der Muttergesellschaft Netmarble wurden abgeschafft, und Coway wird 2026 einen internen Transaktionsausschuss einrichten, der sich ausschließlich aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern zusammensetzt.

: Alle gleichzeitigen Führungspositionen bei Coway und der Muttergesellschaft Netmarble wurden abgeschafft, und Coway wird 2026 einen internen Transaktionsausschuss einrichten, der sich ausschließlich aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern zusammensetzt. Unabhängigkeit des Vorstands : Es wurden ein Vergütungsausschuss und ein Nominierungsausschuss eingerichtet, die sich beide ausschließlich aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern zusammensetzen.

: Es wurden ein Vergütungsausschuss und ein Nominierungsausschuss eingerichtet, die sich beide ausschließlich aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern zusammensetzen. Ausgewogene Rechenschaftspflicht : Das Unternehmen plant die Einführung eines Lead Independent Director-Systems, um die gegenseitige Kontrolle der Vorstandsmitglieder sicherzustellen.

: Das Unternehmen plant die Einführung eines Lead Independent Director-Systems, um die gegenseitige Kontrolle der Vorstandsmitglieder sicherzustellen. Treuhänderische Pflicht: Im Einklang mit den jüngsten Änderungen des südkoreanischen Handelsgesetzes wird Coway auf der Jahreshauptversammlung 2026 Änderungen seiner Satzung vorschlagen, um die treuhänderische Pflicht der Vorstandsmitglieder gegenüber den Aktionären formell zu kodifizieren und zwei unabhängige Vorstandsmitglieder in einem „separaten Verfahren" zu wählen, um die Unabhängigkeit des Vorstands erheblich zu stärken.

Stärkung der Aktionärsrenditen und Kommunikation

2025 erzielte Coway durch eine ausgewogene Mischung aus Bardividenden und Rückkäufen eigener Aktien eine Gesamtrendite für die Aktionäre von 40 %. Das Unternehmen führte außerdem konkrete Initiativen ein, um den Aktionären greifbare Vorteile zu verschaffen und gleichzeitig die Gesamtrendite für die Aktionäre bis 2027 bei 40 % zu halten.

Coway plant außerdem, den Shareholder Value zu steigern, indem es die Anforderungen für „hochdividendenstarke Unternehmen" erfüllt und seinen Aktionären damit verschiedene Anreize und Vorteile verschafft. Beginnend mit den Aktionärsrenditen für das Geschäftsjahr 2026 wird das Unternehmen das Verhältnis zwischen Bardividenden und Aktienrückkäufen/Einziehungen flexibel anpassen, um diese Anforderungen innerhalb seines Rahmens einer Gesamtrendite für Aktionäre von 40 % zu erfüllen.

Parallel dazu wird Coway die Kommunikation mit den Aktionären durch die Einführung von Online-Telefonkonferenzen unter der Leitung von Führungskräften der obersten Ebene weiter verstärken, beginnend mit den Finanzergebnissen für das erste Quartal 2026. Diese Initiative soll den Zugang zu Informationen für Investoren verbessern und die Investor-Relations-Praktiken des Unternehmens an globale Standards anpassen.

In seiner Antwort an Align Partners ging Coway auch auf andere Fragen der Aktionäre ein, darunter mittel- bis langfristige Bewertungs- und Eigenkapitalrenditeziele (ROE), die Klärung der angestrebten Kapitalstruktur des Unternehmens und die Stärkung der Verbindung zwischen der Vergütung der Führungskräfte und dem Shareholder Value.

Ein Vertreter von Coway erklärte: „Das Management und der Vorstand halten weiterhin an ihrer Verpflichtung fest, unseren Aktionären zuzuhören und ein konsistentes, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Durch eine disziplinierte strategische Umsetzung und eine transparente Unternehmensführung wird Coway weiterhin daran arbeiten, den langfristigen Wert für alle unsere Aktionäre zu maximieren."

Weitere Informationen zum Corporate Value-Up Plan von Coway finden Sie auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern.Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg