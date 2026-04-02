Coway realiza a trigésima sétima Assembleia Geral Ordinária

Os acionistas aprovam todos os itens da pauta propostos pelo conselho

Foram introduzidos o voto cumulativo, as assembleias gerais eletrônicas e a revisão da data de registro para o dividendo trimestral, com o objetivo de reforçar os direitos dos acionistas

SEUL, Coreia do Sul, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Coway Co., Ltd., a "Best Life Solution Company", anunciou a realização da sua 37ª Assembleia Geral Ordinária (AGM) em seu escritório de Yugu, na cidade de Gongju, província de Chungcheongnam, Coreia do Sul.

Jangwon Seo, CEO da Coway, discursa na 37ª Assembleia Geral Anual da empresa (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)

Na Assembleia Geral Ordinária deste ano, os acionistas aprovaram todos os itens da pauta, tal como propostos pelo Conselho de Administração. Os principais itens da pauta consistiram na aprovação das demonstrações financeiras, das demonstrações financeiras consolidadas e das demonstrações de destinação dos lucros acumulados; alterações parciais ao Estatuto Social; a nomeação de conselheiros; a nomeação de conselheiros externos para atuarem como membros do Comitê de Auditoria; e a aprovação do limite de remuneração dos diretores.

Durante a assembleia, Junhyuk Bang, Jangwon Seo e Soontae Kim foram reconduzidos aos cargos de diretores internos. Simun Jeon foi nomeado recentemente como diretor externo, enquanto Catherine Heyjung Sonu e Heesun Chung foram nomeadas recentemente como diretoras externas para atuarem como membros do Comitê de Auditoria.

Os acionistas também aprovaram as alterações estatutárias da Coway durante a Assembleia Geral Ordinária deste ano. A Coway vai implementar um sistema de votação cumulativa, bem como assembleias gerais eletrônicas. Além disso, a empresa alterou as disposições para permitir que a data de registro dos dividendos trimestrais seja definida após a data da deliberação sobre os dividendos.

Por outro lado, as propostas dos acionistas relativas à composição do Comitê de Auditoria exclusivamente por conselheiros externos e à nomeação de um conselheiro externo como presidente do Conselho não foram aprovadas.

Jangwon Seo, CEO da Coway, afirmou: "A Coway se empenhará para fortalecer ainda mais a comunicação com nossos acionistas, além de continuar trabalhando para alcançar um crescimento sustentável e aumentar o valor corporativo."

Sobre a Coway Co., Ltd.

Fundada na Coreia em 1989 e conhecida como a "Best Life Solution Company", a Coway é uma empresa líder em eletrodomésticos ambientais que torna a vida das pessoas saudável e confortável com eletrodomésticos inovadores, como purificadores de água, purificadores de ar, bidês e colchões. A BEREX, marca de sono e bem-estar da empresa, visa melhorar o sono e o bem-estar por meio de colchões e cadeiras de massagem de última geração. Desde sua fundação, a Coway se tornou uma líder no setor de eletrodomésticos ambientais, com intensa pesquisa, engenharia, desenvolvimento e atendimento ao cliente. A empresa demonstrou dedicação à inovação com produtos premiados, especialização em saúde doméstica, participação de mercado incomparável, satisfação do cliente e reconhecimento da marca. A Coway continua a inovar diversificando linhas de produtos e acelerando os negócios internacionais na Malásia, EUA, Tailândia, China, Indonésia, Vietnã e Europa, com base no sucesso dos negócios na Coreia. Em 2025, a empresa lançou a Coway Life Solution, uma plataforma premium de cuidados a idosos que oferece soluções personalizadas adaptadas às diferentes fases da vida. Para mais informações, acesse http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

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FONTE Coway Co., Ltd.