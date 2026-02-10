Coway risponde ufficialmente alla seconda proposta di Align Partners, ribadendo il suo impegno nei confronti degli azionisti e della crescita sostenibile

Coway registra una crescita da record grazie alle strategie chiave guidate dal Presidente Junhyuk Bang

L'azienda sta inoltre rafforzando la trasparenza nel 2026 con l'introduzione di un comitato per le transazioni interne e di un sistema di amministratori indipendenti

Coway migliorerà la comunicazione con gli azionisti tramite teleconferenze guidate dai dirigenti e manterrà il tasso di rendimento totale per gli azionisti al 40% fino al 2027

SEUL, Corea del Sud, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company", ha rilasciato una risposta ufficiale alla seconda proposta degli azionisti presentata da Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners") che delinea i suoi continui sforzi per migliorare il valore aziendale e degli azionisti.

Nella sua risposta Coway ha dichiarato che, da quando ha annunciato il proprio piano di aumento del valore aziendale nel febbraio 2025, ha continuato a svolgere verifiche sull'andamento del processo di implementazione rivalutando attivamente la coerenza strategica e introducendo successivamente misure aggiuntive per stare al passo con le condizioni in evoluzione del mercato. A un anno di distanza dalla prima implementazione del piano, Coway ha anche reso nota la sua "Valutazione dell'implementazione del piano di aumento del valore aziendale" in cui l'azienda ha ribadito l'impegno a migliorare in modo credibile ed efficace il valore per gli azionisti.

Risultati comprovati sotto una leadership strategica

Rispondendo alle preoccupazioni di alcuni azionisti riguardo a potenziali conflitti di interesse, Coway ha sottolineato che le sue strategie di trasformazione e crescita a lungo termine sono supportate da traguardi operativi concreti. L'azienda ha poi fatto notare che la sua strategia principale attuale si concentra sull'attuazione del piano di innovazione nel settore del noleggio basato sull'IT, stabilito dal Presidente Junhyuk Bang al momento dell'acquisizione dell'azienda nel 2020.

Molto più che un semplice rappresentante del maggiore azionista della società, l'Amministratore interno Bang ricopre il ruolo di Business Strategy Officer (BSO) di Coway guidando la trasformazione digitale dell'azienda, l'innovazione dei prodotti, l'espansione globale e le strategie per il futuro, di cui il marchio BEREX è un esempio. Il ruolo dell'Amministratore interno Bang è affiancato da quello dell'Amministratore delegato di Coway, Jangwon Seo, che si occupa di supervisionare le operazioni aziendali, la gestione organizzativa e l'efficienza operativa.

Grazie a questa struttura gestionale basata sulla responsabilità, Coway ha registrato una forte crescita quantitativa tra il 2020 e il 2025, raggiungendo tassi di crescita annuali composti dell'8,6% in termini di fatturato, dell'11,5% in termini di utile operativo e del 10,8% in termini di utile netto.

Standard di governance avanzati: rafforzamento dell'indipendenza e della trasparenza del Consiglio di amministrazione

Coway ha ribadito ancora una volta l'impegno a migliorare i propri standard di governance aziendale attraverso un piano d'azione sistematico e articolato in più fasi. Tra i traguardi raggiunti e le iniziative in programma vi sono:

Composizione del Consiglio di amministrazione : la percentuale di amministratori indipendenti è passata dal 57% al 67%, superando la media delle principali società quotate al KOSPI.

: la percentuale di amministratori indipendenti è passata dal 57% al 67%, superando la media delle principali società quotate al KOSPI. Fondamenti istituzionali : Coway ha istituito una Carta formale di Corporate Governance e una Politica di successione del CEO per consolidare la stabilità a lungo termine e promuovere la trasparenza.

: Coway ha istituito una Carta formale di Corporate Governance e una Politica di successione del CEO per consolidare la stabilità a lungo termine e promuovere la trasparenza. Mitigazione dei conflitti : tutte le cariche esecutive ricoperte contemporaneamente da Coway e dalla società controllante Netmarble sono state eliminate e Coway è pronta a istituire nel 2026 un Comitato per le transazioni interne composto interamente da amministratori indipendenti.

: tutte le cariche esecutive ricoperte contemporaneamente da Coway e dalla società controllante Netmarble sono state eliminate e Coway è pronta a istituire nel 2026 un Comitato per le transazioni interne composto interamente da amministratori indipendenti. Indipendenza del Consiglio di amministrazione : sono stati istituiti un Comitato per le retribuzioni e un Comitato per le nomine, entrambi composti esclusivamente da amministratori indipendenti.

: sono stati istituiti un Comitato per le retribuzioni e un Comitato per le nomine, entrambi composti esclusivamente da amministratori indipendenti. Responsabilità equilibrata : l'azienda prevede di introdurre un sistema di Lead Independent Director per garantire meccanismi di controllo e bilanciamento all'interno del Consiglio di amministrazione.

: l'azienda prevede di introdurre un sistema di Lead Independent Director per garantire meccanismi di controllo e bilanciamento all'interno del Consiglio di amministrazione. Obbligo fiduciario: in linea con le recenti revisioni della Legge commerciale della Corea del Sud, Coway proporrà modifiche al proprio Statuto in occasione dell'Assemblea generale annuale del 2026, per codificare formalmente l'obbligo fiduciario degli amministratori nei confronti degli azionisti ed eleggere due amministratori indipendenti attraverso una "procedura separata", rafforzando in modo sostanziale l'indipendenza del Consiglio di amministrazione.

Rafforzamento dei rendimenti per gli azionisti e della comunicazione

Nel 2025 Coway ha raggiunto un tasso di rendimento totale per gli azionisti del 40% attraverso un mix equilibrato di dividendi in contanti e acquisizioni di azioni proprie. L'azienda ha anche introdotto iniziative concrete per offrire vantaggi tangibili agli azionisti, mantenendo il tasso di rendimento totale per gli azionisti del 40% fino al 2027.

Coway prevede inoltre di aumentare il valore per gli azionisti soddisfacendo i requisiti di "società ad alto dividendo", consentendo così ai propri azionisti di beneficiare di vari incentivi e vantaggi. A partire dai rendimenti per gli azionisti dell'anno fiscale 2026, la società è pronta ad adeguare in modo flessibile il rapporto tra dividendi in contanti e riacquisto/annullamento di azioni per soddisfare tali requisiti nell'ambito del suo quadro di rendimento totale per gli azionisti del 40%.

Parallelamente, Coway rafforzerà ulteriormente la comunicazione con gli azionisti attraverso l'introduzione di teleconferenze online guidate dai dirigenti di livello C, a partire dai risultati finanziari del primo trimestre 2026. Questa iniziativa è stata pensata per migliorare l'accesso alle informazioni per gli investitori, nonché per allineare le pratiche correlate alle relazioni con gli investitori della società agli standard globali.

La risposta di Coway ad Align Partners ha affrontato anche altre richieste sollevate dagli azionisti, tra cui gli obiettivi di valutazione e di rendimento del capitale proprio (ROE) a medio-lungo termine, il chiarimento della struttura patrimoniale target dell'azienda e il rafforzamento del legame tra la remunerazione dei dirigenti e il valore per gli azionisti.

Un funzionario di Coway ha dichiarato: "La dirigenza e il Consiglio di amministrazione rimangono fermamente impegnati ad ascoltare gli azionisti e a garantire una crescita costante e sostenibile. Grazie a una strategia ben organizzata e a una gestione trasparente, Coway continuerà a fare di tutto per dare il massimo valore a lungo termine a tutti gli azionisti."

Per ulteriori dettagli sul Piano di aumento del valore aziendale di Coway, visitare la pagina Relazioni con gli investitori della Società.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. BEREX, il brand della Società dedicato al sonno e al benessere, punta a migliorare la qualità della vita attraverso materassi e poltrone massaggianti all'avanguardia. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in materia di salute della casa, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, ed Europa, sulla base del successo commerciale in Corea. Nel 2025, l'Azienda ha lanciato Coway Life Solution, una piattaforma premium per l'assistenza agli anziani che offre soluzioni di cura personalizzate, adattate alle diverse fasi della vita. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

