Coway emite una respuesta oficial a la segunda propuesta de Align Partners y reafirma su compromiso con los accionistas y el crecimiento sostenible

Coway demuestra un crecimiento sin precedentes gracias a sus estrategias clave dirigidas por el presidente, Junhyuk Bang

Además, la empresa está fortaleciendo la transparencia en 2026 con la introducción de un comité de transacciones internas y un sistema de director independiente principal

Coway mejorará la comunicación con los accionistas mediante conferencias telefónicas dirigidas por ejecutivos y mantendrá la tasa de rendimiento total para los accionistas del 40 % hasta 2027

SEÚL, Corea del Sur, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company", emitió una respuesta oficial a la segunda propuesta de accionista de Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners") y describe sus esfuerzos continuos por mejorar el valor corporativo y para los accionistas.

En su respuesta, Coway declaró que, desde que anunció su plan de aumento del valor corporativo en febrero de 2025, ha estado revisando de forma continua el progreso de su implementación, reevaluó de forma proactiva la coherencia estratégica y, posteriormente, introdujo medidas complementarias en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. Antes de que se cumpla un año desde la primera implementación del plan, Coway también reveló su "Evaluación de la implementación del plan de aumento del valor corporativo", en la que la empresa reafirmó su compromiso con la mejora creíble y efectiva del valor para los accionistas.

Rendimiento comprobado bajo liderazgo estratégico

Al abordar las preocupaciones de algunos accionistas sobre posibles conflictos de intereses, Coway destacó que sus estrategias de transformación y crecimiento a largo plazo se basan en hitos operativos tangibles. Además, la empresa señaló que su estrategia principal actual es ejecutar el plan de innovación en materia de alquiler impulsada por las tecnologías de la información establecida por el presidente Junhyuk Bang cuando se adquirió la empresa en el año 2020.

Mucho más que un simple representante del mayor accionista de la empresa, el director interno Bang se desempeña como director de Estrategia de Coway al liderar la transformación digital la innovación de productos, la ampliación mundial y las estrategias impulsoras del futuro de la empresa, de las cuales un ejemplo es la marca BEREX. La función del director interno, Bang se complementa con la del director ejecutivo, Jangwon Seo, que supervisa el funcionamiento general de la empresa, la gestión organizativa y la eficiencia operativa.

Como resultado de esta estructura de gestión basada en la rendición de cuentas, Coway logró un fuerte crecimiento cuantitativo entre 2020 y 2025 y alcanzó tasas de crecimiento anual compuestas del 8,6 % en ingresos, del 11,5 % en beneficios operativos y del 10,8 % en ingresos netos.

Estándares avanzados de gobernanza: mejora de la independencia y la transparencia de la junta directiva

Coway ha reiterado una vez más su compromiso de mejorar sus estándares de gobernanza corporativa mediante un plan sistemático y multifásico. Entre los hitos clave alcanzados y las iniciativas previstas se incluyen:

Composición de la junta directiva : la proporción de directivos independientes aumentó del 57 % al 67 % y superó el promedio de las principales empresas que cotizan en el KOSPI.

: la proporción de directivos independientes aumentó del 57 % al 67 % y superó el promedio de las principales empresas que cotizan en el KOSPI. Fundación institucional : Coway estableció un estatuto de gobernanza corporativa formal y una política de sucesión del director general para consolidar la estabilidad a largo plazo y fomentar la transparencia.

: Coway estableció un estatuto de gobernanza corporativa formal y una política de sucesión del director general para consolidar la estabilidad a largo plazo y fomentar la transparencia. Mitigación de conflictos : todos los cargos ejecutivos simultáneos entre Coway y la empresa matriz Netmarble se han eliminado, y Coway tiene previsto crear en 2026 un comité de transacciones internas compuesto íntegramente por directivos independientes.

: todos los cargos ejecutivos simultáneos entre Coway y la empresa matriz Netmarble se han eliminado, y Coway tiene previsto crear en 2026 un comité de transacciones internas compuesto íntegramente por directivos independientes. Independencia de la junta directiva : se establecieron un comité de compensación y un comité de nominaciones, ambos compuestos exclusivamente por directivos independientes.

: se establecieron un comité de compensación y un comité de nominaciones, ambos compuestos exclusivamente por directivos independientes. Responsabilidad equilibrada : la empresa tiene previsto introducir un sistema de director independiente principal para garantizar el equilibrio de poderes en la junta directiva.

: la empresa tiene previsto introducir un sistema de director independiente principal para garantizar el equilibrio de poderes en la junta directiva. Obligación fiduciaria: en consonancia con las recientes revisiones de la Ley de Comercio de Corea del Sur, Coway propondrá enmiendas a sus estatutos constitutivos en la asamblea general anual de 2026 para codificar formalmente el deber fiduciario de los directivos hacia los accionistas y elegir a dos directivos independientes mediante un "proceso separado" con el fin de reforzar sustancialmente la independencia de la junta directiva.

Fortalecimiento de la comunicación y la rentabilidad de los accionistas

En 2025, Coway logró una tasa de rendimiento total para los accionistas del 40 % mediante una combinación equilibrada de dividendos en efectivo y adquisiciones de acciones propias. Además, la empresa presentó iniciativas concretas para ofrecer beneficios tangibles a los accionistas, a la vez que mantiene la tasa de rendimiento total para los accionistas del 40 % hasta 2027.

Coway también tiene previsto aumentar el valor para los accionistas al cumplir con los requisitos de "empresa con altos dividendos", lo que permitirá a sus accionistas obtener diversos incentivos y beneficios. A partir de los rendimientos para los accionistas del ejercicio fiscal 2026, la empresa se propone ajustar de manera flexible la proporción entre los dividendos en efectivo y las recompras/cancelaciones de acciones para cumplir estos requisitos dentro de su marco de rendimiento total para los accionistas del 40 %.

En paralelo, Coway reforzará aún más la comunicación con los accionistas mediante conferencias telefónicas en línea dirigidas por ejecutivos de alto nivel, las cuales comenzarán con los resultados financieros del primer trimestre de 2026. Esta iniciativa ha sido diseñada para mejorar el acceso a la información para los inversionistas, así como para alinear las prácticas de la relación de la empresa con ellos y los estándares a nivel mundial.

La respuesta de Coway a Align Partners también abordó otras consultas planteadas por los accionistas, entre ellas los objetivos de valoración y rendimiento del capital (ROE, por sus siglas en inglés) a mediano y largo plazo, la aclaración de la estructura de capital objetivo de la empresa y el fortalecimiento del vínculo entre la remuneración de los ejecutivos y el valor para los accionistas.

Un directivo de Coway declaró: "La dirección y la junta directiva mantienen su firme compromiso de escuchar a nuestros accionistas y ofrecer un crecimiento constante y sostenible. Mediante una ejecución estratégica disciplinada y una gobernanza transparente, Coway seguirá trabajando para maximizar el valor a largo plazo para todos nuestros accionistas".

Para más información sobre el plan corporativo de aumento de valor de Coway, visite la página de Relaciones con los inversionistas de la empresa.

