Coway emite respuesta oficial a la segunda propuesta de Align Partners

SEUL, Corea del Sur, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company," ha emitido una respuesta oficial a la segunda propuesta de accionistas presentada por Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), en la que se describen sus esfuerzos continuos para mejorar el valor corporativo y para los accionistas.

En su respuesta, Coway declaró que, desde el anuncio de su Plan de Valorización Corporativo en febrero de 2025, ha estado revisando continuamente el progreso de su implementación, reevaluando proactivamente la coherencia estratégica y, posteriormente, implementando medidas complementarias en respuesta a la evolución del mercado. Antes de cumplirse un año de la primera implementación del plan, Coway también divulgó su "Evaluación de la Implementación del Plan de Valorización Corporativo", en la que la compañía reafirmó su compromiso con la mejora creíble y efectiva del valor para los accionistas.

Rendimiento comprobado bajo liderazgo estratégico

En respuesta a las preocupaciones de algunos accionistas sobre posibles conflictos de intereses, Coway enfatizó que sus estrategias de transformación y crecimiento a largo plazo se sustentan en hitos operativos tangibles. La compañía continuó señalando que su estrategia principal actual es la ejecución de la hoja de ruta de innovación en alquileres basada en TI, establecida por el presidente Junhyuk Bang tras la adquisición de la compañía en 2020.

Mucho más que un simple representante del mayor accionista de la compañía, el director interno Bang es el director de Estrategia Empresarial (BSO) de Coway, liderando la transformación digital, la innovación de productos, la expansión global y las futuras estrategias de motores de la compañía, siendo un ejemplo de ello la marca BEREX. El cargo de Bang como director interno se complementa con el del consejero delegado de Coway, Jangwon Seo, quien supervisa la operación comercial general, la gestión organizacional y la eficiencia operativa.

Como resultado de esta estructura de gestión basada en la rendición de cuentas, Coway logró un sólido crecimiento cuantitativo entre 2020 y 2025, alcanzando tasas de crecimiento anual compuesto del 8,6 % en ingresos, el 11,5 % en beneficio operativo y el 10,8 % en beneficio neto.

Estándares avanzados de gobernanza: Mejora de la independencia y la transparencia del consejo de administración

Coway ha reiterado una vez más su compromiso de impulsar sus estándares de gobernanza corporativa mediante una hoja de ruta sistemática y multifase. Entre los principales hitos alcanzados y las próximas iniciativas se incluyen:

Composición del Consejo: La proporción de consejeros independientes se ha incrementado del 57 al 67 %, superando la media de las principales empresas que cotizan en KOSPI.

La proporción de consejeros independientes se ha incrementado del 57 al 67 %, superando la media de las principales empresas que cotizan en KOSPI. Base institucional: Coway ha establecido una carta de gobierno corporativo formal y una política de sucesión del director general para consolidar la estabilidad a largo plazo y fomentar la transparencia.

Coway ha establecido una carta de gobierno corporativo formal y una política de sucesión del director general para consolidar la estabilidad a largo plazo y fomentar la transparencia. Mitigación de conflictos: Se han eliminado todos los cargos ejecutivos concurrentes entre Coway y su empresa matriz, Netmarble, y Coway tiene previsto crear un Comité Interno de Transacciones compuesto íntegramente por consejeros independientes en 2026.

Se han eliminado todos los cargos ejecutivos concurrentes entre Coway y su empresa matriz, Netmarble, y Coway tiene previsto crear un Comité Interno de Transacciones compuesto íntegramente por consejeros independientes en 2026. Independencia del Consejo: Se han establecido un comité de compensación y un comité de nombramientos, ambos compuestos exclusivamente por consejeros independientes.

Se han establecido un comité de compensación y un comité de nombramientos, ambos compuestos exclusivamente por consejeros independientes. Rendición de cuentas equilibrada: La compañía planea implementar un sistema de consejeros independientes principales para garantizar el control y equilibrio de poderes del consejo.

La compañía planea implementar un sistema de consejeros independientes principales para garantizar el control y equilibrio de poderes del consejo. Deber fiduciario: De acuerdo con las recientes revisiones de la Ley de Comercio de Corea del Sur, Coway propondrá modificaciones a sus estatutos en la Junta General Anual de 2026 para codificar formalmente el deber fiduciario de los consejeros hacia los accionistas y elegir a dos consejeros independientes mediante un proceso independiente para fortalecer sustancialmente la independencia del consejo.

Fortalecimiento de la rentabilidad y la comunicación para los accionistas

En 2025, Coway logró una rentabilidad total para los accionistas del 40 % mediante una combinación equilibrada de dividendos en efectivo y adquisición de acciones propias. La compañía también implementó iniciativas concretas para ofrecer beneficios tangibles a los accionistas, manteniendo la rentabilidad total para los accionistas del 40 % hasta 2027.

Coway también planea aumentar el valor para los accionistas cumpliendo con los requisitos de "Empresa de altos dividendos", lo que les permite acceder a diversos incentivos y beneficios. A partir de la rentabilidad para los accionistas del ejercicio 2026, la compañía ajustará con flexibilidad la proporción entre dividendos en efectivo y recompra/cancelación de acciones para cumplir con estos requisitos dentro de su marco de rentabilidad total para los accionistas del 40 %.

Paralelamente, Coway reforzará aún más la comunicación con los accionistas mediante la implementación de conferencias telefónicas en línea dirigidas por altos ejecutivos, a partir de la publicación de los resultados financieros del primer trimestre de 2026. Esta iniciativa se ha diseñado para mejorar el acceso a la información para los inversores, así como para alinear las prácticas de relación con los inversores de la compañía con los estándares globales.

La respuesta de Coway a Align Partners también abordó otras consultas planteadas por los accionistas, como los objetivos de valoración y rentabilidad sobre el capital (ROE) a medio y largo plazo, la aclaración de la estructura de capital objetivo de la empresa y el fortalecimiento del vínculo entre la remuneración de los ejecutivos y el valor para los accionistas.

Un representante de Coway afirmó: "La dirección y el consejo de administración se mantienen firmes en su compromiso de escuchar a los accionistas y lograr un crecimiento consistente y sostenible. Mediante una ejecución estratégica disciplinada y una gobernanza transparente, Coway seguirá trabajando para maximizar el valor a largo plazo para todos nuestros accionistas".

Para obtener más información sobre el Plan de Valorización Corporativa de Coway, visite la página de Relaciones con Inversores de la empresa.

Acerca de Coway Co., Ltd.

Establecida en Corea en el año 1989, Coway, la "Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. BEREX, la marca de sueño y bienestar de la empresa, pretende mejorar la calidad de vida mediante colchones y sillones de masaje de última generación. Desde su fundación, Coway se ha convertido en líder del sector de los electrodomésticos ecológicos, gracias a una intensa labor de investigación, ingeniería, desarrollo y atención al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación por medio de sus productos galardonados, experiencia en salud en el hogar, una cuota de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway continúa innovando mediante la diversificación de las líneas de productos y la aceleración de los negocios en el extranjero en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam y Europa, basándose en el éxito empresarial en Corea. En 2025, la empresa lanzó Coway Life Solution, una plataforma premium dedicada al cuidado de ancianos que ofrece soluciones de cuidado personalizadas y adaptadas a las distintas etapas de la vida. Para más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com

