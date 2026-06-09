CRRC Zhuzhou Institute présentera le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide 6.X au salon Smarter E Europe 2026

Densité énergétique en hausse de 25 %, empreinte au sol réduite de 20 %

BOHOT, Bulgarie et MUNICH, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- CRRC Zhuzhou Institute présentera son système de stockage d'énergie à refroidissement liquide 6.X au salon Smarter E Europe 2026, du 23 au 25 juin à Messe München, stands B2.540 et B2.640, hall B2. Ce lancement s'appuie sur le projet BESS de 200 MWh de l'entreprise à Bohot. en Bulgarie, qui s'est entièrement raccordé au réseau en avril 2026.

Energy Density Up 25%, Site Footprint Down 20%，CRRC Zhuzhou Institute to Showcase 6.X Liquid-Cooled Energy Storage System at The Smarter E Europe 2026 Speed Speed 2026Intersolar

En mai 2026, les activités de CRRC Zhuzhou Institute dans le domaine du stockage de l'énergie s'étendaient à plus de 25 pays et régions. À l'occasion du salon, l'entreprise présentera les améliorations techniques apportées à ses derniers produits de stockage, ainsi que ses résultats en matière de livraison dans le cadre de projets européens.

Lancement de nouveau produit : Le système de stockage d'énergie 6.X à refroidissement liquide

Le système 6.X apporte trois avancées techniques majeures :

Utilisation optimisée de l'espace : la densité énergétique augmente de 25 % et l'empreinte au sol est réduite de plus de 20 %, ce qui permet de répondre aux contraintes en matière d'espace et aux problèmes d'autorisation des projets sur les marchés européens.

Optimisation de la performance thermique : la conception de dissipation thermique à décharge par le haut avec contrôle adaptatif de la température réduit la consommation d'énergie liée à la gestion thermique de plus de 10 %, améliorant ainsi l'efficacité globale du système.

Prise en charge de tous les scénarios d'utilisation : la solution intégrée prend en charge les applications de production de services publics, de réseau et commerciales et industrielles, ce qui permet aux propriétaires d'actifs de maximiser le rendement dans divers contextes de déploiement.

Validation de la sécurité à grande échelle

CRRC Zhuzhou Institute a publié les résultats de sécurité d'essais de résistance au feu à grande échelle et d'une validation de sécurité extrême sur six niveaux conformément aux normes UL 9540A:2026 et NFPA 855:2026, deux normes internationalement reconnues pour les systèmes de stockage par batterie.

Livraison validée : projet BESS de 200 MWh à Bohot

Le 3 avril 2026, le projet de Bohot a atteint sa pleine capacité en termes de raccordement au réseau, répondant ainsi aux exigences strictes de l'Europe en matière d'interconnexion. Le projet utilise une architecture modulaire de cabines de batteries à courant continu, de cabines à courant alternatif intégrées et d'unités PCS, jumelées à un système d'interconnexion réseau de 33 kV. Fonctionnant désormais de manière stable, il a gagné la reconnaissance des partenaires et des autorités de régulation locaux, jetant ainsi les bases d'un engagement européen renforcé.

Construire au-delà du réseau

CRRC Zhuzhou Institute privilégie l'embauche locale, le développement des compétences et l'approvisionnement local afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales. Tout au long du cycle de vie des projets, l'entreprise applique des mesures de protection écologique et réalise des évaluations de l'impact sur l'environnement portant sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et la protection de la biodiversité. Son respect des réglementations du pays d'accueil et des normes internationales lui a permis de gagner la confiance des gouvernements et des autorités de régulation du monde entier.

Également exposé au salon : onduleur photovoltaïque « Chixiao » de 460 kW

CRRC de Zhuzhou Institute présentera également son onduleur photovoltaïque « Chixiao » de 460 kW. Reprenant les normes de conception des trains à grande vitesse, l'onduleur porte la puissance nominale à 460 kW (506 kW maximum) et améliore la densité de puissance de 28 % par rapport à la génération précédente. Il adopte également pour la première fois une nouvelle génération de dispositifs en carbure de silicium (SiC), ce qui permet aux centrales électriques à grande échelle installées au sol de réduire les coûts des systèmes.

Les visiteurs sont invités à se rendre aux stands B2.540 et B2.640 dans le hall B2 pour découvrir de nouvelles opportunités sur le marché européen des énergies propres.

Pour en savoir plus sur CRRC Zhuzhou Institute, veuillez consulter le site https://www.crrcgc.cc/zsen/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2995967/8eb3b12d7299010647058ecae5d76bb0.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2995969/2026Intersolar.jpg