中車株洲所6.X液冷儲能系統即將亮相2026歐洲智慧能源展

針對歐洲儲能部署中空間受限、能效瓶頸及運營成本較高等痛點，中車株洲所推出新一代6.X液冷儲能系統。前往B2館中車展台的觀眾可瞭解以下關鍵技術升級：

空間利用率提升：相較上一代產品，能量密度提升25%，整站佔地面積減少20%以上，有效應對歐洲土地資源緊張與規劃審批嚴格等挑戰。

能效表現優化：採用「頂部出風散熱設計」與「溫度自適應控制策略」雙技術聯動，降低溫控系統輔助功耗10%以上。

全場景應用覆蓋：該集成式解決方案已全面適配電源側、電網側及工商業（C&I）場景，幫助業主提升投資回報率。

標桿項目：保加利亞Bohot 200MWh大型儲能項目通過歐洲嚴苛並網標準

2026年4月3日，由中車株洲所提供核心設備的該項目成功實現全容量並網，滿足歐洲嚴苛的並網技術要求，合規交付能力已成為公司開拓歐洲市場的重要競爭優勢。

系統架構亮點：項目採用高度模塊化架構，由直流電池艙、交流一體艙及PCS組成，並配備33kV電網互聯繫統。

安全性能驗證：中車株洲所儲能系統已通過大型真火測試（基於UL 9540A:2026與NFPA 855:2026標準），以及涵蓋電芯、PACK級至艙級的多級極端安全測試結果。

本地化運營：與歐洲市場共建綠色未來

在開拓海外市場過程中，中車株洲所堅持本地化運營戰略，通過本地招聘、技能培訓、本地供應鏈採購等方式，推動本土綠色產業鏈建設。此外，公司嚴格執行全生命週期生態保護措施與環境影響評估，這也是贏得多國政府與機構信任的重要基礎。

同台亮相：「赤霄」460kW光伏逆變器─功率提升28%，首用SiC器件

此外，中車株洲所旗下「赤霄」460kW光伏逆變器也將同場展出。該產品傳承高鐵級設計標準，額定功率提升至460kW（最大506kW），功率密度提高28%，並首次採用新一代SiC器件，可有效降低大型地面電站系統成本。

誠邀您蒞臨展位，共探歐洲清潔能源市場新機遇。

SOURCE 中車株洲所