CRRC Zhuzhou Institute Akan Pamer Sistem Storan Tenaga Sejuk-Cecair 6.X di The Smarter E Europe 2026

Ketumpatan Tenaga Meningkat 25%, Jejak Tapak Menurun 20%

BOHOT, Bulgaria dan MUNICH, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- CRRC Zhuzhou Institute akan memperkenalkan buat julung kalinya Sistem Storan Tenaga Sejuk Cecair 6.X di The Smarter E Europe 2026 dari 23-25 Jun di Messe München, Reruai B2.540 dan B2.640, Dewan B2. Pelancaran tersebut disokong oleh projek BESS Bohot 200 MWh syarikat di Bulgaria, yang mencapai sambungan grid penuh pada April 2026.

Energy Density Up 25%, Site Footprint Down 20%, CRRC Zhuzhou Institute to Showcase 6.X Liquid-Cooled Energy Storage System at The Smarter E Europe 2026 Speed Speed (PRNewsfoto/CRRC Zhuzhou Institute)

Sehingga Mei 2026, perniagaan storan tenaga CRRC Zhuzhou Institute telah menjangkau lebih 25 negara dan wilayah. Di pameran itu, syarikat akan mengetengahkan peningkatan teknikal dalam produk storannya yang terkini serta rekod penghantarannya dalam projek di seluruh Eropah.

Pengenalan Sulung Produk Baharu: Sistem Storan Tenaga Sejuk Cecair 6.X

Sistem 6.X menawarkan tiga kemajuan teknikal yang utama:

Penggunaan Ruang Dipertingkat: Ketumpatan tenaga meningkat sebanyak 25% manakala jejak tapak dikurangkan lebih 20%, sekali gus membantu menangani kekangan tanah dan cabaran kelulusan perancangan yang dihadapi di pasaran Eropah.

Prestasi Terma Teroptimum: Reka bentuk pelesapan haba pelepasan atas dengan kawalan adaptif suhu mengurangkan penggunaan tenaga pengurusan terma sebanyak lebih 10%, sekali gus meningkatkan kecekapan sistem keseluruhan.

Liputan Seluruh Senario: Penyelesaian bersepadu ini menyokong aplikasi penjanaan utiliti, bahagian grid serta sektor komersial dan perindustrian (C&I), membolehkan pemilik aset memaksimumkan pulangan dalam pelbagai konteks penggunaan.

Pengesahan Keselamatan pada Skala Besar

CRRC Zhuzhou Institute menerbitkan keputusan keselamatan daripada ujian kebakaran berskala besar dan pengesahan keselamatan ekstrem enam peringkat berdasarkan UL 9540A:2026 dan NFPA 855:2026, iaitu dua piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk sistem storan bateri.

Penghantaran yang Disahkan: Projek BESS Bohot 200 MWh

Pada 3 April 2026, projek Bohot mencapai sambungan grid pada kapasiti penuh yang memenuhi keperluan saling sambung Eropah yang ketat. Projek tersebut menggunakan seni bina modular yang terdiri daripada kabin bateri DC, kabin AC bersepadu dan unit PCS, digandingkan dengan sistem saling sambung grid 33 kV. Kini beroperasi secara stabil, projek itu telah mendapat pengiktirafan daripada rakan kongsi tempatan dan pihak pengawal selia, sekali gus meletakkan asas untuk penglibatan yang lebih mendalam di Eropah.

Membangun Melangkaui Grid

CRRC Zhuzhou Institute mengutamakan pengambilan pekerja tempatan, latihan kemahiran dan perolehan tempatan bagi memperkukuh rantaian bekalan domestik. Dalam seluruh kitar hayat projek, syarikat melaksanakan langkah perlindungan ekologi dan penilaian impak alam sekitar yang meliputi kecekapan tenaga, pengurangan karbon dan perlindungan biodiversiti. Pematuhannya terhadap peraturan negara tuan rumah serta piawaian antarabangsa telah membina kepercayaan bersama kerajaan dan pihak pengawal selia di seluruh dunia.

Turut Dipamerkan: Penyongsang PV 460 kW "Chixiao"

CRRC Zhuzhou Institute juga akan mempamerkan penyongsang PV 460 kW "Chixiao". Mewarisi piawaian reka bentuk bertaraf kereta api berkelajuan tinggi, penyongsang ini meningkatkan kuasa terkadar kepada 460 kW (maksimum 506 kW) dan meningkatkan ketumpatan kuasa sebanyak 28% berbanding generasi sebelumnya. Ia turut menggunakan peranti silikon karbida (SiC) generasi baharu buat julung kalinya, sekali gus mengurangkan kos sistem bagi loji janakuasa dipasang di atas tanah yang berskala besar.

Para pengunjung dijemput ke Reruai B2.540 dan B2.640 di Dewan B2 untuk meneroka peluang baharu dalam pasaran tenaga bersih Eropah.

Ketahui lebih lanjut mengenai CRRC Zhuzhou Institute, sila layari https://www.crrcgc.cc/zsen/

SOURCE CRRC Zhuzhou Institute