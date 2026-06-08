CRRC Zhuzhou Institute เตรียมเปิดตัวระบบกักเก็บพลังงานแบบระบายความร้อนด้วยของเหลว 6.X ในงาน The Smarter E Europe 2026
News provided byCRRC Zhuzhou Institute
09 Jun, 2026, 00:31 CST
ความหนาแน่นพลังงานเพิ่มขึ้น 25% ลดพื้นที่ติดตั้งลง 20%
โบฮอต บัลแกเรีย และมิวนิก เยอรมนี, 9 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ --
CRRC Zhuzhou Institute เตรียมเปิดตัวระบบกักเก็บพลังงานแบบระบายความร้อนด้วยของเหลว 6.X (6.X Liquid-Cooled Energy Storage System) ในงาน The Smarter E Europe 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน ณ Messe München โดยบริษัทจะจัดแสดงที่บูธ B2.540 และ B2.640 ภายในฮอลล์ B2 การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากความสำเร็จของโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ขนาด 200 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ของบริษัทที่เมืองโบฮอต ประเทศบัลแกเรีย ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ครบสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2569
ณ เดือนพฤษภาคม 2569 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานของ CRRC Zhuzhou Institute ได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุมกว่า 25 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ภายในงานดังกล่าว บริษัทจะนำเสนอการยกระดับด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานรุ่นล่าสุด พร้อมทั้งแสดงผลงานการส่งมอบโครงการต่าง ๆ ในยุโรป
ผลิตภัณฑ์ใหม่: ระบบกักเก็บพลังงานแบบระบายความร้อนด้วยของเหลว 6.X
ระบบ 6.X มาพร้อมความก้าวหน้าทางเทคนิคสำคัญสามประการ ได้แก่
การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: ความหนาแน่นพลังงานเพิ่มขึ้น 25% และพื้นที่ติดตั้งลดลงมากกว่า 20% ช่วยตอบโจทย์ข้อจำกัดด้านที่ดินและความท้าทายในการขออนุมัติโครงการในตลาดยุโรป
ประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่ได้รับการปรับปรุง: การออกแบบระบบระบายความร้อนแบบคายความร้อนด้านบน ร่วมกับระบบควบคุมที่ปรับตามอุณหภูมิ ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบจัดการความร้อนลงมากกว่า 10% และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ
รองรับการใช้งานทุกสถานการณ์: โซลูชันแบบบูรณาการรองรับการใช้งานทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภค ฝั่งโครงข่ายไฟฟ้า และภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (C&I) ช่วยให้เจ้าของสินทรัพย์สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้ในหลากหลายรูปแบบการใช้งาน
การพิสูจน์ด้านความปลอดภัยในระดับขนาดใหญ่
CRRC Zhuzhou Institute ได้เผยแพร่ผลการทดสอบความปลอดภัยจากการทดสอบเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยขั้นสูงพิเศษหกระดับ ภายใต้มาตรฐาน UL 9540A:2026 และ NFPA 855:2026 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ผลงานการส่งมอบที่พิสูจน์แล้ว: โครงการ BESS เมืองโบฮอต ขนาด 200 MWh
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 โครงการโบฮอตได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตสำเร็จตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อที่เข้มงวดของยุโรป โครงการดังกล่าวใช้สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ประกอบด้วยตู้แบตเตอรี่กระแสตรง ตู้ระบบกระแสสลับแบบบูรณาการ และหน่วยแปลงกำลังไฟฟ้า (PCS) ควบคู่กับระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแรงดัน 33 กิโลโวลต์ ปัจจุบันโครงการดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพ และได้รับการยอมรับจากพันธมิตรและหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น ซึ่งช่วยปูทางสู่การขยายบทบาทของบริษัทในยุโรปต่อไป
การสร้างคุณค่าเกินกว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้า
CRRC Zhuzhou Institute ให้ความสำคัญกับการจ้างงานในท้องถิ่น การพัฒนาทักษะแรงงาน และการจัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศของแต่ละตลาด ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ บริษัทได้นำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ ครอบคลุมประเด็นด้านประสิทธิภาพพลังงาน การลดการปล่อยคาร์บอน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศเจ้าภาพและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น: อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ "Chixiao" ขนาด 460 กิโลวัตต์
CRRC Zhuzhou Institute จะนำเสนออินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ "Chixiao" ขนาด 460 กิโลวัตต์ (kW) ภายในงานด้วย โดยสืบทอดมาตรฐานการออกแบบระดับรถไฟความเร็วสูง ทำให้กำลังไฟฟ้าพิกัดเพิ่มขึ้นเป็น 460 กิโลวัตต์ (สูงสุด 506 กิโลวัตต์) และมีความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่มีการนำอุปกรณ์ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) รุ่นใหม่มาใช้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนระบบสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดินขนาดใหญ่
ผู้เข้าชมงานสามารถเยี่ยมชมบูธ B2.540 และ B2.640 ภายในฮอลล์ B2 เพื่อสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดพลังงานสะอาดของยุโรป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRRC Zhuzhou Institute ได้ที่ https://www.crrcgc.cc/zsen/
SOURCE CRRC Zhuzhou Institute
Share this article