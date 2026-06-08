-CRRC Zhuzhou Institute presentará el sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido 6.X en The Smarter E Europe 2026

Densidad energética un 25 % mayor, superficie ocupada un 20 % menor

BOHOT, Bulgaria y MUNICH, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CRRC Zhuzhou Institute presentará su sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido 6.X en The Smarter E Europe 2026, del 23 al 25 de junio en Messe München, stands B2.540 y B2.640 en el pabellón B2. Este lanzamiento se basa en el proyecto Bohot BESS de 200 MWh de la compañía en Bulgaria, que alcanzó la plena conexión a la red en abril de 2026.

Energy Density Up 25%, Site Footprint Down 20%，CRRC Zhuzhou Institute to Showcase 6.X Liquid-Cooled Energy Storage System at The Smarter E Europe 2026 Speed Speed 2026Intersolar

A mayo de 2026, el negocio de almacenamiento de energía de CRRC Zhuzhou Institute abarcaba más de 25 países y regiones. En la feria, la compañía destacará las mejoras técnicas de sus últimos productos de almacenamiento y su trayectoria en proyectos europeos.

Presentación de un nuevo producto: Sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido 6.X

El sistema 6.X ofrece tres avances técnicos clave:

Optimización del espacio: La densidad energética aumenta un 25 % y la superficie ocupada se reduce en más de un 20 %, lo que permite superar las limitaciones de terreno y los desafíos de aprobación urbanística en los mercados europeos.

Rendimiento térmico optimizado: Un diseño de disipación de calor con descarga superior y control adaptativo a la temperatura reduce el consumo energético de la gestión térmica en más de un 10 %, mejorando la eficiencia general del sistema.

Cobertura integral: La solución integrada admite la generación de energía, la conexión a la red eléctrica y las aplicaciones comerciales e industriales (C&I), lo que permite a los propietarios de activos maximizar la rentabilidad en diversos contextos de implementación.

Validación de seguridad a gran escala

CRRC Zhuzhou Institute publicó los resultados de seguridad de las pruebas de incendio a gran escala y la validación de seguridad extrema de seis niveles según las normas UL 9540A:2026 y NFPA 855:2026, dos estándares reconocidos internacionalmente para sistemas de almacenamiento de baterías.

Entrega validada: Proyecto Bohot BESS de 200 MWh

El 3 de abril de 2026, el proyecto Bohot alcanzó la conexión a la red a plena capacidad, cumpliendo con los estrictos requisitos de interconexión europeos. El proyecto utiliza una arquitectura modular de módulos de baterías de CC, módulos de CA integrados y unidades PCS, junto con un sistema de interconexión a la red de 33 kV. Ahora, operando de forma estable, ha recibido el reconocimiento de socios y reguladores locales, sentando las bases para una mayor colaboración europea.

Construyendo más allá de la red

CRRC Zhuzhou Institute prioriza la contratación local, la capacitación y las compras locales para fortalecer las cadenas de suministro nacionales. A lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, la empresa aplica medidas de protección ecológica y evaluaciones de impacto ambiental, que abarcan la eficiencia energética, la reducción de emisiones de carbono y la protección de la biodiversidad. Su cumplimiento de las regulaciones del país anfitrión y los estándares internacionales ha generado confianza entre gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo.

También en exhibición: Inversor fotovoltaico "Chixiao" de 460 kW

CRRC Zhuzhou Institute también presentará el inversor fotovoltaico "Chixiao" de 460 kW. Heredando los estándares de diseño propios de los trenes de alta velocidad, este inversor aumenta la potencia nominal a 460 kW (506 kW máx.) y mejora la densidad de potencia en un 28 % con respecto a la generación anterior. Además, incorpora por primera vez una nueva generación de dispositivos de carburo de silicio (SiC), lo que reduce los costes del sistema para grandes centrales eléctricas terrestres.

Se invita a los visitantes a los stands B2.540 y B2.640 del pabellón B2 para explorar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado europeo de energías limpias.

Para obtener más información sobre CRRC Zhuzhou Institute, visite https://www.crrcgc.cc/zsen/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2995967/8eb3b12d7299010647058ecae5d76bb0.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995969/2026Intersolar.jpg