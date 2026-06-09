CRRC 주저우 연구소, 스마터 E 유럽 2026에서 6.X 액체 냉각 에너지 저장 시스템 선보여

에너지 밀도 25% 향상, 부지 면적 20% 절감

불가리아 보핫 및 뮌헨, 2026년 6월 8일 /PRNewswire/-- CRRC 주저우 연구소(CRRC Zhuzhou Institute)가 6월 23일부터 25일까지 독일 뮌헨 메세 뮌헨(Messe München)에서 열리는 스마터 E 유럽 2026(The Smarter E Europe 2026) B2 홀 B2.540 및 B2.640 부스에서 6.X 액체 냉각 에너지 저장 시스템을 최초로 공개한다. 이번 출시는 2026년 4월 전력망 완전 연계를 달성한 불가리아 200 MWh 보핫 BESS(200 MWh Bohot BESS) 프로젝트를 기반으로 한다.

2026년 5월 기준 CRRC 주저우 연구소의 에너지 저장 사업은 25개국 이상의 국가 및 지역에 걸쳐 있다. 이번 전시회에서 회사는 최신 저장 제품의 기술적 업그레이드 사항과 유럽 프로젝트 납품 실적을 집중적으로 소개할 예정이다.

Energy Density Up 25%, Site Footprint Down 20%，CRRC Zhuzhou Institute to Showcase 6.X Liquid-Cooled Energy Storage System at The Smarter E Europe 2026 Speed Speed (PRNewsfoto/CRRC Zhuzhou Institute)

신제품 공개: 6.X 액체 냉각 에너지 저장 시스템

6.X 시스템은 세 가지 핵심 기술적 발전을 제공한다.

공간 활용도 향상: 에너지 밀도가 25% 증가하고 부지 면적이 20% 이상 감소해 유럽 시장 전반의 부지 제약 및 계획 승인 문제를 해결한다.

열 성능 최적화: 온도 적응형 제어 기능을 갖춘 상단 방출 방열 설계로 열 관리 에너지 소비를 10% 이상 절감해 전반적인 시스템 효율을 개선한다.

전체 시나리오 커버리지: 통합 솔루션이 유틸리티 발전, 계통 연계, 상업 및 산업(C&I) 응용 분야를 지원해 자산 소유자가 다양한 배포 환경에서 수익을 극대화할 수 있도록 한다.

대규모 안전성 검증

CRRC 주저우 연구소는 배터리 저장 시스템에 관한 국제적으로 공인된 두 가지 기준인 UL 9540A:2026 및 NFPA 855:2026에 따라 대규모 화재 시험과 6단계 극한 안전성 검증을 실시한 안전성 결과를 발표했다.

납품 검증: 200 MWh 보핫 BESS 프로젝트

2026년 4월 3일, 보핫 프로젝트는 유럽의 엄격한 계통 연계 요건을 충족하며 전용량 전력망 연계를 달성했다. 이 프로젝트는 DC 배터리 캐빈, 통합 AC 캐빈, PCS 유닛의 모듈식 아키텍처와 33kV 계통 연계 시스템을 결합한 구조를 채택하고 있다. 현재 안정적으로 운영 중이며 현지 파트너 및 규제 기관으로부터 인정을 받아 유럽 시장 심화 진출의 기반을 마련했다.

전력망을 넘어선 구축

CRRC 주저우 연구소는 현지 인력 채용, 기술 교육, 현지 조달을 우선시해 국내 공급망을 강화한다. 모든 프로젝트 생애 주기에 걸쳐 에너지 효율, 탄소 감축, 생물 다양성 보호를 아우르는 생태 보호 조치와 환경 영향 평가를 적용한다. 진출국의 규정 및 국제 표준 준수를 통해 전 세계 정부 및 규제 기관의 신뢰를 쌓아왔다.

함께 선보이는 '치샤오' 460kW PV 인버터

CRRC 주저우 연구소는 '치샤오(Chixiao)' 460kW PV 인버터도 선보인다. 고속철도 수준의 설계 기준을 계승한 이 인버터는 정격 출력을 460kW(최대 506kW)로 높이고 이전 세대 대비 전력 밀도를 28% 향상했다. 또한 차세대 실리콘 카바이드(SiC) 소자를 최초로 채택해 대규모 지상 설치형 발전소의 시스템 비용을 절감한다.

B2 홀 B2.540 및 B2.640 부스를 방문해 유럽 청정에너지 시장의 새로운 기회를 탐색하시기 바란다.

https://www.crrcgc.cc/zsen/에서 CRRC 주저우 연구소에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE CRRC Zhuzhou Institute