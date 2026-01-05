Selon la CTA : en dépit des droits de douane et des vents économiques contraires, le chiffre d'affaires du secteur des technologies grand public aux États-Unis devrait atteindre 565 milliards de dollars en 2026

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de pressions liées aux droits de douane et à l'incertitude économique impactant le paysage commercial, la Consumer Technology Association (CTA)® a publié aujourd'hui ses Prévisions pour le secteur américain des technologies grand public (U.S. Consumer Technology Industry Forecast) qui montrent que le secteur devrait atteindre 565 milliards de dollars de revenus en 2026, soit une croissance de 3,7 % en glissement annuel. Ces prévisions ont été dévoilées lors de l'événement Tech Trends to Watch (Tendances technologiques à surveiller), organisé par la CTA, dans le cadre des Media Days du salon CES® 2026, où les leaders du secteur se réunissent actuellement pour discuter des dernières innovations et évaluer l'année à venir.

Ces perspectives soulignent la résilience du secteur à un moment charnière, alors que les entreprises sont confrontées à des défis économiques, à des chaînes d'approvisionnement en mutation et à une pression croissante liée aux dépenses de consommation.

« Même si les droits de douane et les pressions économiques générales s'intensifient, les Américains continuent d'investir dans les technologies qui améliorent la productivité, la connectivité et la qualité de vie », a déclaré Gary Shapiro, président exécutif et chef de la direction de la CTA. « Mais l'impact de l'incertitude économique devient de plus en plus visible à mesure que les entreprises écoulent leurs stocks antérieurs aux droits de douane et sont confrontées à des décisions plus difficiles en matière de coûts à l'horizon 2026. »

Les prévisions montrent que si la croissance globale reste stable, le poids de l'augmentation des coûts est réparti de manière inégale au sein de l'industrie, les petites entreprises étant les plus susceptibles d'être confrontées à une pression sur les marges ou à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Malgré les difficultés, les principaux segments continuent de se développer. Les revenus du matériel informatique devraient augmenter de 3,4 %, tandis que les dépenses des consommateurs liées aux logiciels et aux services devraient progresser de 4,2 %, pour atteindre près de 194 milliards de dollars. Toutefois, les livraisons d'unités ne devraient augmenter que de 0,7 % en 2026.

Les consommateurs privilégient de plus en plus la valeur axée sur les logiciels, optant pour des services d'abonnement et des solutions de financement flexibles. Cette tendance est la marque d'un marché de plus en plus axé sur les fonctionnalités haut de gamme et les expériences alimentées par l'intelligence artificielle.

Ces innovations sont pleinement à l'honneur au salon CES 2026, où l'événement Tech Trends to Watch, organisé par la CTA, met en lumière trois forces majeures qui devraient façonner la prochaine phase de l'industrie des technologies grand public :

Transformation intelligente — L'intelligence artificielle est en train de devenir un élément fondamental des appareils, des plateformes et des services, permettant des systèmes plus intelligents et des expériences plus personnalisées pour les consommateurs.

— L'intelligence artificielle est en train de devenir un élément fondamental des appareils, des plateformes et des services, permettant des systèmes plus intelligents et des expériences plus personnalisées pour les consommateurs. Technologies de longévité — Les progrès en matière de santé numérique, de soins à distance et d'outils de bien-être s'accélèrent car les consommateurs sont à la recherche de technologies qui leur permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

— Les progrès en matière de santé numérique, de soins à distance et d'outils de bien-être s'accélèrent car les consommateurs sont à la recherche de technologies qui leur permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ingénierie de demain — Les investissements continus dans l'électrification, la mobilité, la gestion de l'énergie et la modernisation des infrastructures jettent les bases de l'innovation future.

Par rapport à l'an dernier, ces tendances s'inscrivent dans un contexte de pression économique accrue. Néanmoins, les prévisions de la CTA indiquent que le secteur s'adapte rapidement en se concentrant sur les logiciels, les services et l'innovation de pointe comme principaux moteurs de la croissance pour 2026.

Si vous avez manqué la présentation d'aujourd'hui, écoutez la diffusion en direct de CES 2026 Trends to Watch, dans le cadre du Research Summit, présentée par la CTA, à 10 heures, heure de Paris, le lundi 5 janvier, ou accédez à la rediffusion à la demande sur CES.tech.

Méthodologie

Les Prévisions pour le secteur américain des technologies grand public de janvier 2026 de la CTA ainsi que les Prévisions sectorielles à un an sont basées sur des données qualitatives et quantitatives fournies par les entreprises membres de la CTA et les acteurs de l'industrie, combinées aux analyses réalisées par l'équipe de recherche de la CTA.

Abonnez-vous aux CTA Research Insights.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA incarne le secteur de la technologie. Nos membres, qui sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA est propriétaire et productrice du CES®, le plus grand événement technologique mondial. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

À propos du CES® :

Événement technologique le plus influent au monde, le CES est le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs internationaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, couvre tous les aspects du secteur technologique. Le salon CES 2026 se tiendra du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg